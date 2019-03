Petra Nižetić Mastelić objavila je prije nekoliko mjeseci da sa suprugom Franom čeka bebicu, i to već neko vrijeme.

Razlog "skrivanja", barem onog početnog, trudnoće, Splićanka nije mogla objasniti na jednostavniji način: društvene mreže i konstantna aktivnost i opsjednutost istima, nisu joj donijele ništa dobroga, a isti je princip, ako je suditi prema posljednjoj objavi, zadržala i u višoj trudnoći.

Petra je ušla u 30. tjedan iščekivanja, a priliku da podijeli nježnu fotografiju iskoristila je i da pošalje važnu poruku. Podijeli i par savjeta, jer u svijetu u kojemu roditelji zanemaruju rođenu djecu ne možemo ne primijetiti da to neki čine i prije nego što bebica dođe na svijet - nebrigom o vlastitome tijelu.

"Danas se navršava 30-i tjedan mog blaženog stanja. Nekako sam odlučila uživati u svojoj prvoj trudnoći i posvetiti se sebi i svojoj maloj obitelji na drugom kraju svijeta. Tako sam se na neko vrijeme skinula sa socijalnih mreža, a čitanje portala svela sam na minimum. Zauzvrat čitam knjige koje su godinama kupile prašinu, vezem macramé, prakticiram jogu, fotkam mrtvu prirodu, razgovaram na fiksni telefon i puštam svojoj bebi i sebi klasiku... manje više bavim se svim ‘dosadnim’ stvarima kako i priliči jednoj trudnici. Drugim riječima zen", prvi je, "blaženi" dio Petrine objave da bi se zatim ton značajno promijenio.

"Iz tog gotovo pa bestežinskog stanja, zadnjih su me tjedana prenile vijesti koje dolaze iz ‘Lijepe naše’ il’ da možda stvari nazovem pravim imenom pa kažem ‘Nasilne naše’. Svaka jezivija od one prethodne. Hashtag im pak zajednički #državajezakazala. Pih! Ništa nova! No nešto je ovoga puta drugačije. U pitanju su djeca. Četvero odjednom. Bačeni kroz balkon. Bacio ih rođeni otac. Moj novopečeni majčinski mozak taj monstruozni čin još dan danas ne može procesuirati. Kao što se ne može pomiriti sa surovom činjenicom da je to samo kap u moru hrvatske zbilje o kojoj sad već svakodnevno čitam na facebook grupi #spasime. E pa došlo je 5 do 12. Žao mi je ko psu što ne mogu fizički podržati prosvjed #spasime koji će se održati ove subote 16.03. u 11:55 am na Trgu Kralja Tomislava u Zagrebu. Svim srcem, umom, glasom i bijesom sam s vama. Tko sve ide na prosvjed?", napisala je Nižetić i tako podržala akciju koju je pokrenula glumica Jelena Veljača.

Splićanka se tako osvrnula na nedavnu tragediju na Pagu, događaj koji je Hrvatsku potresao iz temelja, a podrhtavanje se, dakako, osjetilo i dalje. Iako se prije gotovo deset godina odlučila na život daleko od domovine, Splićanka nerijetko na društvenim mrežama prokomentira situaciju u državi.

Nažalost, rijetke su situacije kada u pitanju nije neka tema iz crne kronike.