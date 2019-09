Nove promjene u mirovinskom sustavu, zapravo "reforma reforme" na koju su Vladu sindikati "prisilili" uspješnom organizacijom referenduma poznatog kao "67 je previše", upućene su u javnu raspravu, sasvim slučajno, paralelno s podacima Državnog zavoda za statistiku o rezultatima ankete o radnoj snazi za drugo tromjesečje ove godine.

Sukladno toj anketi, radno sposobno stanovništvo (15+) spustilo se, što su zabilježili i analitičari RBA, na nove rekordno niske razine (3,520 milijuna) potvrdivši kontinuirano opadanje koje datira još od kraja 2008. U odnosu na prvo tromjesečje 2019., naime, broj radno sposobnih niži je za tri tisuće (minus 0,1 posto), te je na godišnjoj razini zabilježio pad za 13 tisuća (minus 0,4 posto).

Minusi u nizu

Tako nepoželjan trend kretanja, ističe se u analizi RBA, statistički je rezultirao stopom aktivnosti koja se u drugom ovogodišnjem tromjesečju spustila na 50,7 posto. Podaci dalje govore kako je u istom promatranom razdoblju stopa nezaposlenosti, uz pad za 1,5 postotnih poena u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, iznosila samo šest posto (minus 1,6 postotnih bodova u odnosu na prethodno tromjesečje).

No, unatoč padu nezaposlenosti i skromnom rastu zaposlenosti, relativno niska razina stope aktivnosti, te stope zaposlenosti (47,7 posto u drugom tromjesečju 2019.), upozoravaju analitičari RBA, "jasno nalažu kako su za ozbiljnija i dugotrajnija poboljšanja na tržištu rada potrebni konkretniji reformski zahvati ne samo na tržištu rada nego i kroz reformu obrazovnog sustava u svrhu smanjivanja neusklađenosti ponude i potražnje za radnom snagom".

"Pri tome dodatan uteg dolazi i od pojačanog migracijskog odljeva mladog radno sposobnog stanovništva", zaključuje se u analizi, a tu onda dolazimo i do "reforme mirovinske reforme". Viktor Gotovac, profesor na Katedri za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, u povodu toga nam je rekao kako će upravo "povlačenje ručne kočnice", odnosno "ubacivanja u rikverc" kada je u pitanju mirovinska reforma, kojom se pojačava trošak mirovinskog sustava, koji će u budućnosti financirati mladi ljudi, dodatno pridonijeti tome da se mladi iseljavaju iz naše zemlje.

Jer, ako trošak vraćanja na pozicije prije 1. siječnja 2020. neće iznositi 45 milijardi kuna do 2040. – zahvaljujući produžavanju dobrovoljnog roka za odlazak u mirovinu do 68. godine života – jasno je kako taj minus u proračunu neće biti sasvim poništen. A za mlade ljude to je samo jedan u nizu "minusa" koji će oni morati plaćati zbog pogrešaka starijih generacija ili za njihove mirovine i druge beneficije i stoga ne moraju uopće čuditi njihove odluke da odu iz države.

Val iseljavanja

Doduše, podaci DZS-a za 2018. pokazali su kako se val iseljavanja počeo usporavati, i nadajmo se da će se taj trend usporavanja nastaviti i u sljedećim godinama, ali bogme im dajemo sasvim dovoljno razloga za takve, ne baš sasvim jednostavne, životne odluke.

Jer, da se ne varamo, suština zahtjeva inicijative "67 je previše" je glasila: mi ne želimo raditi dulje od 65 godina, dapače ne želimo raditi ni poslije 60. i stoga tražimo manju penalizaciju kako bi nam mirovine bile veće, a sve će to plaćati naša djeca.

Okrutna je to generacijska igra (nešto slično kao i s klimatskim promjenama) i naša djeca će to znati prepoznati, tako da za nekih 20 do 30 godina možete, dragi budući umirovljenici, računati na to da će vam vaša djeca, tada već ozbiljni ljudi koji će biti u Hrvatskom saboru i Vladi, donositi zakone kojima će napraviti reformu svih dotadašnjih reformi.

Recimo, donijet će zakonodavnu odluku da se zbog krize državnih financija na neodređeno vrijeme zamrzava usklađivanje mirovina s rastom troškova života i plaća. Donijet će možda odluku i kojom će nacionalizirati vaš novac iz drugog mirovinskog stupa (doduše, to ćete možda već i vi napraviti vođeni kratkoročnim interesima).

U stvari, bit će oni dovoljno kreativni da vam napakoste onako kako ste vi smatrali da treba nepravedno veliki financijski teret prebaciti s vaših na njihova leđa. Tome, draga generacijo, možete doskočiti samo tako da osnažite buduće stranke umirovljenika i kao društvo pretežito starih ljudi izaberete upravo našu generaciju 70-godišnjaka u Sabor i Vladu, kako bi krojili zakone u našu korist, a kontra mladih ljudi.

A onda će ti mladi ljudi opet "glasati nogama" i odlaziti iz Hrvatske. Nema, naime, tih "vanjskih ugroza" koje nas mogu ugroziti više od naših vlastitih mana i lakomosti.