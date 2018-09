Katkad prosto ne možete vjerovati kako se istinski Hrvati daju za boljitak naše zemlje i našeg naroda, na kakva su nezamisliva odricanja i žrtve spremni. Jedan naoko beznačajan primjer, stranački drugovi Zlatka Hasanbegovića i Brune Esih, Neovisni za Hrvatsku iz Zadra, javili su se prošlog tjedna ljutitim pismom da homoseksualci snimaju pornografske filmove u njihovu kraju.

Usred bijelog dana, na javnoj plaži dva su se britanska pedera odali izopačenom razvratu, dokumentirali ga kamerom i stavili na internet, a naši desničari nisu žalili kupiti tu strahotu.

Besramnici jedni

Dapače, suspregnuli su gađenje i pogledali je otpočetka do kraja, ne bi li nedvojbeno utvrdili kako su besramnici bili baš u nas, u Lijepoj našoj, i upozorili kakva opasnost vreba hrvatske mladiće koji su se nevino pošli bućnuti u more.

Pretpostavljam da će za koji dan netko od Zadrana doći u stranačku centralu sa zahtjevom da im se nadoknade troškovi njihova podviga, i politički tajnik Hasanbegović bit će ispočetka nešto zbunjen kad mu predoče račun na 33,99 američkih dolara sa stranice Blesh Porn, ali ne sumnjam da će ipak odriješiti kesu nakon što mu objasne da su uzajamno masturbiranje dvojice muškaraca gledali s iskrenim domoljubnim nadahnućem, u najboljem interesu hrvatskog naroda.

Sve za Hrvatsku, Hrvatsku nizašto, da citiram Oca domovine. Jednako je, pretpostavljam, razmišljao i nekadašnji supetarski župnik don Andro Ursić kad je u nekom belgijskom hotelu na televiziji, po vlastitom priznanju, slučajno vidio gay pornić.

Znate kako je to bilo, svakome se od nas najmanje jednom u životu dogodilo da je u belgijskom hotelu posegnuo za daljinskim upravljačem provjeriti kakva je kratkoročna meteorološka prognoza za Antwerpen i okolicu, a na ekranu se ukazala dvojica krajne neobičnih sinoptičara, potpuno goli jedan na drugome.

Tkogod bi drugi na Ursićevu mjestu možda ugasio televiziju ili okrenuo program, ali ne i don Andro. Premda njega takve stvari, naravno, lično ne zanimaju. On je u poučne svrhe nastavio ljubopitljivo piljiti, da bi svoje župljane kasnije kao dobar pastir upozorio kako izgledaju pederi i kako točno izgleda njihov prljavi blud, šta i gdje oni jedan drugome, božeoprosti, meću.

Upravo kao i Ljubo Ćesić, sjećate se svakako njegova slavnog izlaganja kad se prije mnogo godina u Saboru prvi put raspravljalo o gay brakovima. Uvaženi je zastupnik, šofer i general prisutne gotovo do suza nasmijao riječima: "Zašto ne prikažete di muškarac sa muškarcem, a ja sam imao prilike i takve kazete gledat, gospodo draga, da, da... pa da vidite kad izvali oči kao varen zec kako je to ružno gledati".

Nitko se tada nije upitao otkud Ljubi Ćesiću video s prizorima analne penetracije dvojice mladića jer se to valjda podrazumijevalo. U doba VHS-a u svakom je bogobojaznom hercegovačkom domu, nagađam, postojala takva nekakva kazeta, otraga na polici, s lažnim naslovom "Prva sveta pričest malog Domagoja" ili "Sprovod dida Stipana”.

Kako nitko od ukućana nije pokazivao želju ponovno gledati dječakovu pričest ili posljednji ispraćaj voljenog djeda, kazetu su tek rijetki, u kasne noćne ure, namigujući gurali u uređaj.

Ako nađete kazetu...

I uvaženi je zastupnik, šofer i general, treba li uopće napominjati, to gledao samo da se informira. Da bi znao objasniti kako se ne smije, kako je to ružno i fuj. Došlo mu je za pobljuvati se, ali je ipak hrabro izdržao do kraja. Za njegov hrvatski narod nijedna mu žrtva nije bila preteška.

Nađete li, dakle, negdje nekakvu snimku homoseksualnog seksa, a ne znate šta bi s njome jer vas takav seks ne zanima, usrdno vam preporučujemo da je proslijedite Neovisnima za Hrvatsku, nekakvim pravašima, u Hrvatsku demokratsku zajednicu ili, još bolje, Mladeži Hrvatske demokratske zajednice, u Generalski zbor ili kojem svećeniku. Pravi domoljubi i katolici, kako se čini, imaju najviše iskustva s takvim stvarima.