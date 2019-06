Viganò je ogorčen sustavnim zataškavanjima homoseksualnih zločina u Crkvi i šutnjom Pape, nestao iz javnosti i do danas živio u nekoj vrsti samoizolacije na nepoznatoj lokaciji

Prije više od trideset godina bivši benediktinac Richard Sipe, suočen s epidemijom AIDS-a među katoličkim klerom, napravio je istraživanje. Rezultati su bili zastrašujući, više od trideset posto katoličkih svećenika u SAD-u, uključujući i biskupe, bili su homoseksualci, dobrim dijelom praktikanti. Potom Donald Cozzens, i sam rektor sjemeništa, sin Crkve, a ne zlonamjerno laprdalo koji želi zlo Crkvi, objavio je knjigu pod naslovom "The Changing Face of the Priesthood", u kojoj donosi istraživanje o tome kako trećinu sjemeništaraca čine homoseksualci, te je ukazao i na mnoge samostane koji su prava legla homoseksualnih orgija i inicijacija klinaca, ne samo u SAD-u, već i u Europi.

Snažan lobi

Ni Sipe ni Cozzens ne kriminaliziraju homoseksualnost kao takvu, niti stavljaju znak jednakosti između homoseksualnosti i zločina, već su samo upozoravali da postoji snažan gay lobi koji drma Crkvom, od vrha naniže, ne problematizirajući niti osuđujući činjenicu što je netko homoseksualac, već što mu motivacija za ređenje nije vjernička, već prizemna, kao i na lakše prakticiranje homoseksualnosti te stvaranje moćnih financijskih krugova. Na istraživanja Sipea i Cozzensa se odmahivalo rukom, etiketiralo ih se (homofobi, a što drugo...), sve dok prošle godine u SAD-u nije buknuo skandal na čelu s kardinalom McCarrikom, u kojem je dokumentirano kako su silovanja momaka (ne djece) u sjemeništima bili sustavan višedesetljetni zločin, kozmičkih razmjera, prikrivan od vrha Crkve. Onda je istupio bivši nuncij u Washingtonu, nadbiskup Viganò, gdje je McCarrick stolovao, i rekao da je još 2013. upozorio papu Franu o sustavnim homoseksualnim zločinima, ne pedofilskim, jer 80 posto žrtva su sjemeništarci ili mladići u postpubertetskoj dobi, koje čini McCarrick i njegova mreža koja vlada Crkvom u SAD-u.

Papa je Vigana ignorirao i degradirao, a McCarrika – unaprijedio! Tako je Viganò, ogorčen sustavnim zataškavanjima homoseksualnih zločina u Crkvi i šutnjom Pape, nestao iz javnosti i do danas živio u nekoj vrsti samoizolacije na nepoznatoj lokaciji.

Onda je u ponedjeljak, 10. lipnja pukla "bomba". Viganò je dao intervju Washington Postu i skinuo rukavice do kraja jer, kako sam kaže, ne može šutjeti zato što time sudjeluje u zločinu, a u godinama je pa će, veli, "uskoro pred Božji sud". Tako je izravno prozvao papu Franu da se pokaje zbog zataškavanja jer, dok se homoseksualni lobi u Crkvi ne riješi, Crkva se ne može obnoviti. Tako Viganò kaže američkim novinarima da je korumpirana gay mafija "preuzela kontrolu nad mnogim institucijama Crkve, odozdo pa sve do vrha, i iskorištava Crkvu i vjernike za svoje nemoralne svrhe".

Ta gay mafija, kako je naziva, nastavlja on, "povezana je ne toliko seksualnom intimnošću (to zadovoljavaju i dalje, među sjemeništarcima i slično), već zajedničkim interesom u kojem se međusobno štite i promiču u profesionalnom napredovanju, i sabotiraju svaki napor reformiranja spolne iskvarenosti". Kako to čine? Kao u vrijeme renesansnog pape Borgije, novcem i kupovanjem titula, funkcija i počasti. Primjerice, za McCarrika i njegove zločine znali su i prije novinari New York Timesa, ali urednici nisu pustili taj članaka jer je bio ljubimac Obame i Bijele kuće i slovio kao "progresivni i liberalni biskup".

Kao i njegov ljubavnik Farrell kojeg je imenovao pomoćnim biskupom, a koji je bio pripadnih zloglasnih Kristovih legionara, koje je papa Benedikt ukinuo nakon otkrića monstruoznih zločina nad djecom i financijskog kriminala, koji je počinio njihov utemeljitelj Maciel, ostavivši iza sebe nakon smrti silne milijarde dolara. Kada smo kod korupcije, McCarrick je imao zakladu "Papal Foundation" pomoću koje je brojnim financijskim donacijama kupovao svoj utjecaj i status u Vatikanu, gdje je sve do prije godinu dana bio iznimno cijenjen.

Zaštita i šutnja

Drugi, pak, američki biskup dio "gay korumpirane mafije", kako ih naziva Viganò, biskup Michael Bransfield, donirao je ogromne sume dolara svoje biskupije kako bi kod kardinala plaćao zaštitu i šutnju. I sam Viganò priznaje da je sve to znao i šutio, nadajući se kako će papa Frane na zadnjem skupu u Vatikanu, koji je sazvao u povodu tih skandala, učiniti nešto, no kada je vidio da McCarriku i društvu uopće nije suđeno, već su u administrativnom postupku tek svedeni na laički stalež, a u dokumentu se nigdje ne govori o homoseksualcima i lobijima, već tek o seksualnim zločinima, pri čemu svi misle na pedofiliju, a zapravo se radi u homoseksualcima koji su se infiltrirali u sve pore Crkve, i Katoličku crkvu sveli na vlastiti gay bordel i multinacionalnu kompaniju. Viganò je prozvao papu Franu, jer se cijela Crkva urušava pod teretom "gay mafije", da ili otvori arhive, ili neka odstupi. Teške riječi? Možda, ali situacija je odvratna, urgentna!

Osobno nemam dvojbe, ovo je jedna od najvećih kriza u povijesti Crkve i ne vidim njezino izgledno rješenje: Moćni gay lobiji neće ići sami protiv sebe, a one koje su korumpirali i dalje će šutjeti. Doslovno: samo Bog može pomoći!