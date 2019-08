Ča je 'Mamma Mia' naspram 'Mati moja': autor videospotova i glazbenik Matko Petrić napravio višku verziju planetarno popularnog hoolywoodskog filma

Splitski autor videospotova i glazbenih dokumentaraca Matko Petrić upravo je dovršio film koji će Višanima oživjeti uspomenu na snimanje planetarno poznatog filma "Mamma Mia 2" na njihovu otoku! Za potrebe Turističke zajednice, naime, snimio je priču o ljubavi Višanina i Komiške koja usprkos teškoćama završava happy endom, a sva mjesta gdje je snimao su zapravo lokacije na kojima su pred kamerama bile hollywoodske zvijezde Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Andy Garcia, Cher, Amanda Seyfried, Lily James, Christine Baranski, Julie Walters...

Naravno, da u njegovu uratku ne nedostaje fantastičnih kadrova s prirodnim ljepotama rodna otoka, što bi trebalo utažiti stalnu znatiželju turista koji dolaze i zbog omiljenog američkog filma.

Petrićev film se zove "Mati moja" i u svega osam minuta i dvije sekunde gledatelja osvaja vizualom, ali i duhovitošću, vedrinom i opuštenom atmosferom za koju znaju svi koji su boravili na tom otoku. S Matkom Petrićem, u glazbenim krugovima poznatim kao vrsni bubnjar, popričala sam u pauzi između njegovih obveza na Šibenskoj šansoni.

– Strašno mi se svidjela scena u filmu "Mamma Mia" kad nevjesta skoči u more, a kako ja volim te skokove uzeo sam to za početnu ideju – govori on kako je sve započelo. – U središte priče sam stavio jednog Višanina i jednu Komišku, koji su zaljubljeni, ali se u neko doba posvađaju, pa nju nagovore da se uda za drugoga. Ipak – ona pobjegne s vjenčanja. Jer, on je dosta star, pa to teško funkcionira – a ovo je šala na moj račun jer imam ženu koja je mlađa 17 godina.

Inače, između Visa i Komiže postoji neka "netrpeljivost", primijetio sam da su Višani više time opterećeni, nego obrnuto – makar u mojoj familiji. Višani imaju uzrečicu "Svo zlo iz Komiže" jer im, fizički, kišni oblaci dolaze iz pravca Komiže. Jednom sam tako ćakulao s dragim Juricom Karuzom iz klape "Šufit", Višaninom, o našim ljudima. I on mi kaže kako su Komižani "šete bandjere", a ja sam kao Komižanin odmah udrio kontru. On se malo umudrio, povukao, pa izvalio: "Ali sve su Komiške arjave, zločeste!". I zaklopio me sa: 'Je, je, to je meni moja mati rekla!'. To mi je dalo mislit!" A kako sam po struci psihoterapeut počeo sam čeprkati po našim otočnim arhetipovima i ubacio u film zločestu svekrvu koja je sretna jer joj se sin nije oženio Komiškom. Sukob svekrva – nevjesta. Dobro se, mislim, šaliti na naš vlastiti račun jer smo narod pun "ćukova".

Kako ste odabrali glumce?

– Pomogla mi je logistički prijateljica koja radi u srednjoj školi na Visu. Prvo je glavnu žensku ulogu trebala glumiti djevojka koja u filmu baci jabuku i upropasti svekrvin puding, Ria Vojković. Ali kako je ona malo sramežljiva i boji se kamere, dali smo joj sporednu ulogu, ali efektnu – jer ipak je ona prvakinja države i reprezentativka u boćanju. U priču sam kao svekrvu uveo našu tetu Linu Blažević, duhovitu i otvorenu ženu koja je čitav život na Visu, a glumila je u "Mamma Mia", "Vjerujem u anđele" i nizu drugih filmova. A onda i djevojčicu, "buckastu", koja voli slatko, ali ne i ribu... Svi su u filmu čisti amateri, osim tete Line i njezina "sina", Ive Pečarevića, oni su članovi Kazališne družine "Ranko Marinković" u Visu, već su iskusni. U glavnim ulogama su Marija Kučić i Ante Ilić.

Niste imali čvrst scenarij, nego se priča stvarala u hodu?

– Ja tako uvijek radim. Osmislim fleksibilan kostur i uvijek mijenjam priču, to mi najbolje ide. Ovakvu priču nikad ne bih smislio, ona se sama puno bolje ispriča.

Koliko je trajalo snimanje?

– Samo snimanje je trajalo četiri, pet dana. Duga je bila priprema, prethodno sam tri pjesme podijelio prijateljima: Tonču Tranfiću, profesoru klavira koji je napravio divnu obradu balade "One of us", Goranu Koči Cetiniću iz "Otprilike ovako" – on je "Super Truper" odsvirao na akustičnoj gitari, a Edo Botrić je obradio "Dancing Queen" na koju plešu i moje kćeri.

Imate čak i "deleted scenes", izbačene kadrove, kao i cjelovečernji filmovi.

– Volim snimati brzo i efikasno, volim da se svi oko mene osjećaju dobro, pa ne gnjavim i ponavljam deset puta istu scenu. Tako da je bilo toliko zafrkancije na snimanju da mi je bilo žao ne staviti i to uz odjavnu špicu. Mislim da je to pridonijelo ukupnom dojmu opuštenosti filma. Sve je u ovom filmu domaći, otočni proizvod! Od malih plesačica, tete Line pa do pudinga u filmu koji sam ja napravio, ali sam zaboravio staviti cukar, pa je bio neukusan.

Kad je promocija filma?

– Ove godine sam već radio filmove "Big Game Fishing", "Rota Palagružona" i za Geopark "Viški arhipelag" – u rujnu u Sevilli Vis će biti primljen u zajednicu svjetskih geoparkova – pa je komiška gradonačelnica Tonka Ivčević predložila da se organizira predstavljanje sva četiri filma u kinima u Visu i Komiži. To me, istovremeno, i veseli i baca u stres, ne volim biti u centru pažnje...

Znači, četiri filma, samo ove godine, za svoj otok?

– Je, i uživao sam. Jer vidim koliko mi taj otok fali, negdje iznutra, i da bih volio provoditi više vremena na njemu.

Znači li sve ovo da se sve više okrećete poslu videoautora, a napuštate glazbu?

– Balansiram. Mislim da ne bih mogao živjeti bez sviranja i snimanja, kažem bez imalo patetike. Glazba je ipak moj kruh. Ne mogu bez svirke, a ni bez fotoaparata i kamere. Ništa ne bih mijenjao, da mi netko želi ispuniti želju, radio bih baš ovo što radim – jer to volim.