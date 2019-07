Sinjski kapelnik Josipu Kuletin skladao i svirao za tri vojske, jugoslavensku, ustašku i partizansku, trag mu se izgubio u lipnju 1945. U Franjevačkom samostanu u Sinju večeras promocija knjige o njemu

Osim koračnica i opereta, Kuletin je prije odlaska na Staljingrad skladao svakodnevno emitiranu pjesmu 'Hrvatski sam legionar' i 'Ustašku uzdanicu'

Sinjski fratar Jozo Župić ovoga petka će u rodnom gradu, u dvorani Gospe Sinjske Franjevačkog samostana, u 19.30 sati, predstaviti knjigu "Josip Kuletin – hrvatski intelektualac, skladatelj, rodoljub i mučenik". Poslije pune tri godine istraživačkog rada fra Jozo je u ukoričenih 180 stranica prvi put javnosti predstavio Josipa Kuletina, rođenog Sinjanina, koliko je poznato, prvog akademski obrazovanoga glazbenika u gradu alkara, koji je u kratkom i tragično prekinutom životnom vijeku ostvario hvale vrijedna glazbena djela. Od njih su najpoznatije koračnice "Sinjski alkari" i "Kroz splitske kale".



Josip Kuletin rođen je 3. siječnja 1906. godine. Pohađao je Franjevačku gimnaziju u Sinju kao vanjski đak. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirao je 1937., a iduće godine u Sloveniji položio je ispit za vojnog kapelnika. Kao kapelnik vojne glazbe službovao je u vojsci Kraljevine Jugoslavije, NDH i vrlo kratko u 34. diviziji Jugoslavenske armije u Karlovcu i Zagrebu. Nakon što je prethodno razriješen dužnosti kapelnika, 5. lipnja 1945. godine Kuletin je pozvan u Oznu i od tada mu se gubi svaki trag. Na pisani prijedlog njegove supruge Mire, Kotarski sud u Karlovcu 16. prosinca 1953. godine proglasio ga je umrlim, a kao dan smrti naveden je 31. prosinca 1945. godine.



Službujući u Njemačkoj, fra Jozo Župić je, poput brojnih drugih Sinjana udaljenih od rodnoga grada, redovito prelistavao stranice web-portala "Ferata". Na tom sinjskom portalu je 31. kolovoza 2015. godine pročitao razgovor novinara Ante Botića s Tamarom Romac, profesoricom glazbe i majkom mladih, nadarenih i perspektivnih glazbenih umjetnika Natana i Ivora Zlodre.



- U tom razgovoru ona je kazala da pripremaju simpozij o Josipu Kuletinu, bratu njezine bake Bepine, očeve majke. To me zaintrigiralo. Odlučio sam istraživati s nakanom da, ako nešto pronađem, i ja sudjelujem na tom simpoziju. Uspostavio sam kontakt s Tamarom, upoznao Josipovu unuku, likovnu umjetnicu iz Karlovca Gordanu Štahan i praunuku Josipova brata Ivana dr. Irenu Kuletin Ćulafić. Ti prvi kontakti potaknuli su me na istraživačko "kopanje" kroz koje sam došao do spoznaja o Kuletinu kao glazbenom velikanu o kojemu se malo zna, vjerojatno zato što su šutnju o njemu desetljećima sustavno "njegovali" oni koji su ga došli glave – kaže fra Jozo.

U knjizi ste istaknuli dvije Kuletinove koračnice, "Sinjski alkari" i "Kroz splitske kale". Koja djela ste još otkrili?

- Te su dvije koračnice općepoznate, ali se u pravilu pri izvedbama prešućivao autor. Ni ja, na primjer, nisam znao da je Josip Kuletin autor "Sinjskih alkara", koračnice koju već desetljećima slušamo vezano uz Alku u izvedbi Gradske glazbe Sinj. Došao sam do dokumenata da je on još 1934. godine, dok je kao vojni kapelnik službovao u Kninu, darovao taj marš Viteškom alkarskom društvu. Do notnog materijala za koračnicu "Kroz splitske kale" došao sam u Njemačkoj. Radi se o izdanju na njemačkom jeziku iz 1955. godine naslovljenom "Spalato marš". Ta Kuletinova koračnica premijerno je izvedena 1932. godine kada su Split posjetili kraljevski par Marija i Aleksandar Karađorđević. Istražujući, došao sam do notnog materijala i tekstova operete "Kanarinac je krivac" ili "Kad naučnici snuju", operete "Sjene prošlosti", koračnica "Drniški pozdrav", "Uspomene na Knin", "Veseli mornari", "Dalmatinski biseri" i još nekih.



Iz ovoga što ste do sada otkrili vidi se Kuletinovo vrlo plodno stvaralaštvo. Umro je u 39. godini. Kako?

- Za neupitni odgovor moram još istraživati, ali ću navesti ono što sam do sada otkrio. Moj rođak Josip Župić Mazo, dugogodišnji kapelnik Gradske glazbe Sinj, susreo se s jednim Karlovčaninom kojega je Kuletin glazbeno poučavao. Taj čovjek je Mazi ispričao da su jednoga dana, dok su Kuletin i njegov pomoćnik poučavali skupinu mladih glazbenika, došla dvojica partizanskih komesara. Oni su rekli Kuletinu: "Neka s poukom nastavi tvoj pomoćnik, a mi idemo na piće". Više se nije vratio. U postupku proglašavanja umrlim njegova supruga je navela da je dobio poziv da se javi u Oznu, poslije čega nestaje.



Zbog čega je morao nestati? Što mu je stavljeno na teret?

- Josip Kuletin bio je vojni kapelnik u tri vojske, kraljevoj, NDH i partizanskoj. Kao kapelnik u vojsci NDH sa svojim orkestrom išao je na Staljingrad, ali se zbog bolesti ubrzo vratio u Zagreb. Prije polaska na rusko bojište napisao je "Hrvatski sam legionar", djelo koje se svake večeri u 22.15 sati emitiralo na krugovalu u Zagrebu. Također je napisao i "Ustašku uzdanicu". Prema svim mojim spoznajama Kuletin je bio samo glazbenik, s dirigentskom palicom ili instrumentom, nikada s oružjem. Oduzeli su mu život jer je bio uspješan glazbenik i na strani poraženih. Kako je poznato, bilo je podosta umjetnika na različitim poljima stvaralaštva koji su u vrijeme NDH imali zapaženiju ulogu od Josipa Kuletina. Na području glazbe jedan od takvih je i Lovro pl. Matačić. Njih je komunistička vlast poštedjela. Odlučio sam sakupiti sva djela Josipa Kuletina do kojih uspijem doći i sve to objaviti u obliku zbornika. Poslije svega to sada držim svojom obvezom jer je taj neupitni hrvatski rodoljub i mučenik to zaslužio.