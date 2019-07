Dva splitska antikvarijata prkose negativnom trendu: zatvaraju se knjižare u centru, 'Misalu' i 'Nostrimusu' to ne pada na pamet, imaju dobru knjigu za svakoga

Situacija s knjižarama u Splitu daleko je od dobre. Na Pjaci knjižara "Morpurgo" čvrsto zaključanih vrata čuva kontinuitet rada, stara knjižara Ispod ure već je nekoliko godina kantun pizetta i sladoleda koji radi samo u ljetnim mjesecima, zatvoren je i "Logos", V.B.Z., "Profilova" knjižara, a "Miroslav Krleža", koji zna "Znanje", uskoro se će otvoriti reduciran na tek stotinjak kvadrata. Slično rezanje kvadrature doživio je i "Tisak media" u City centru.

Kada prođe Mediteranski festival knjige, cvijet svjetovnog splitskog knjižarstva izvan šoping-centara brani tek knjižara "Školske knjige" na Voćnom trgu. I dva antikvarijata, "Misal" i "Nostrimus". Kako oba vode žene, može se reći da je sudbina splitskog knjižarstva, ili barem njegove dvije trećine, u ženskim rukama. Doduše u ljetnim mjesecima pojavit će se još nekoliko antikvarijata koji trguju školskim udžbenicima, ali kako oni rade samo ljeti, njima se u ovome tekstu nećemo baviti.

"Misal" i "Nostrimus" smješteni su izvan Palače, u podnožju Varoša. Dovoljno blizu da namjernici i turisti mogu doći pred njihova vrata, pronaći knjigu ili udžbenik koji im treba.

Kako je vrijeme matura i upisa na fakultete, kraja školske godine i pripreme za iduću, s vlasnicama krećemo odmah s pričom o udžbenicima.

– Prodaja i otkup školskih knjiga značajni su u našem poslovanju i od njih uvelike ovisi naš opstanak. Ali to je i područje koje najviše iscrpljuje. Kupnjom i prodajom knjiga roditelji znatno mogu uštedjeti. To je prilika da se udžbenici maksimalno iskoriste, iako njihova kvaliteta ne jamči dugotrajnu uporabu, a posebno zbog konstantnih promjena. Te promjene i "rupe" koje su posljedica toga najbolje se vide ovdje, tako da mi uskačemo gdje je zatajila normalna distribucija knjiga. Ova godina je tik do totalne reforme pa ćemo vidjeti kako dalje. Za sada primamo na otkup udžbenike za drugi, treći, četvrti razred srednjih škola jer one nisu u promjeni za iduću školsku godinu – objašnjava dobro upućena Ljiljana Granić iz antikvarijata "Nostrimus".

Ona je, iako je voljela književnost, diplomirala ekonomiju i radila u Jugobanci do njezina kraja, da bi 1993. otvorila vlastiti antikvarijat.

– Učila sam u hodu od ljudi koji su tražili i nudili knjige. Da sam znala koliko ne znam, nikad se ne bih usudila ući u to. Danas je lako, na Googleu možeš pronaći sve informacije, ali zato enciklopedije i katalozi više nemaju mjesta ni u antikvarijatima – kaže vlasnica "Nostrimusa".

– Bez udžbenika se ne bi moglo opstati. Ali sada treba uložiti u otkup. Da nema školske lektire, pitanje je bi li današnji školarci išta pročitali osim "Harryja Pottera". Ali Šenou nema teorije da bi pročitali. Djeca će prije posegnuti za mobitelom nego za najljepšom slikovnicom. Ne znaju ni što je ovitak ni hrbat. A studenti čitaju striktno ono što im je na popisu – kaže Janja Gelić iz "Misala".

Ona je prije 34 godine počela raditi u "Naprijedovu" antikvarijatu, a iste 1993. je otvorila vlastiti.

– Ljeto nam je dobro poslovno razdoblje. Turisti još uvijek traže knjige, oduševe se kad vide knjige na stranim jezicima, kaže.

Ali posao s udžbenicima nije turizam da se od nadljudskog rada u udžbeničkoj sezoni može živjeti cijelu godinu. Ostalih mjeseci živi se od otkupa i prodaje "običnih", neškolskih knjiga.

– Od 1985. stanje se potpuno promijenilo, i to u kupnji knjiga, čitanju i u financijskoj moći. Oko 2000. godine osjetila sam promjenu paradigme u ponašanju i navikama kupaca. Bilo je bolje za vrijeme rata, više se kupovalo i čitalo – objašnjava vlasnica "Misala".

– Sve je elektronizirano i sve se traži na internetu, rječnici, enciklopedije, kuharice. Enciklopedije se više uopće ne kupuju i ne prodaju. Prije sam prodavala Encyclopediju Britannicu i tražila se. Ja sam kupovala knjige iz znatiželje, one koje sam htjela pročitati. Tražila bih naslove o kojima sam čula ili pročitala, to je bila ta povezanost knjige na knjigu. Malo je danas takvih kupaca, nema više knjiških zanesenjaka. Još živi starija autorska knjiga, iz arheologije, filozofije, povijesti umjetnosti i povijesti, ona se još traži – iznosi svoja iskustva Janja Gelić, čija je najstarija knjiga u antikvarijatu "Ritual rimski istumačen po slovinski" Bartola Kašića iz 1640. godine, koji nam je pokazala i koji je Duje Klarić s respektom fotografirao.

A jedna od najvrjednijih knjiga koje ima je "Dioklecijanova palača" Georgea Niemanna. Riječ je o jednoj od tri najpoznatije grafičke mape o Dioklecijanovoj palači, objavljenoj u Beču 1910. godine, koja sadrži dvadesetak grafičkih listova.

– Što se tiče kupaca, prvih deset godina moga djelovanja bile su knjižnice diljem Hrvatske koje su punile police knjigama kao zamjenu za ćirilična izdanja. Uspjeli smo spasiti i neka vrijedna izdanja na ćirilici, od kojih su se još poneka zadržala na našim policama. Zbog tržišne politike koja nam nije išla u prilog, naši kupci su ostale knjižničarke koje uglavnom iz svojih džepova ili od članarina kupuju lektirna izdanja koja im fale. Danas su naši kupci uglavnom učenici, studenti, profesori i ljudi od pera i riječi – kaže Ljiljana Granić, koja često ističe da knjiga ima budućnost, bez obzira na internet i besparicu, jer će, veli, uvijek biti dva posto ljudi koji će čitati knjige.

A što je posebno raduje, među njima su i mladi. Namjerava organizirati radionice krativnog čitanja kako bi djeca osjetila knjigu u najranijoj dobi.

– Mladi ljudi čitaju, pogrešno je mišljenje da je knjigu zamijenio internet. Ništa ne može zamijeniti dodir i miris knjige. Problem je u tome što mladi teško nalaze knjige za odrastanje i sazrijevanje. Nažalost, malo je medija koji bi knjigu prezentirali mladima. Ovaj prostor im to omogućava. Uz kavu i glazbu oni satima znaju provesti vrijeme "kopajući" po policama. Traže Bucaya, Hosseinija, Murakamija. Često pronađu Hesseove knjige "Stepskoga vuka", "Demiana" i "Siddharthu", Marquezove "Sto godina samoće", Simmela, Bukowskog, Borgesa, Dostojevskog, Čehova, Tolstoja... A od naših pisaca traže Krležu, Marinkovića, Andrića, Selimovića, dok od suvremenih književnika traže Drakulić, Gavrana, Tomića, Baretića, Ferića. Mladi čitaju i poeziju. Najčitaniji su Tin Ujević, Dobriša Cesarić, Vesna Parun, Mika Antić, Sylvia Plath, Sergej Jesenjin, Federico Garcia Lorca, Pablo Neruda... – hvali mlade čitatelje vlasnica "Nostrimusa" i podsjeća na pisce koje smo nekad voljeli i čitali, a danas su zaboravljeni.

– To se uglavnom odnosi na pisce iz bivše Jugoslavije. U zaborav pomalo padaju i neki pisci koji su još prije deset godina imali svoje fanove, npr. Zane Grey, A. Dumas, E.M. Remarque, K. May... i naši pisci poput Janka Matka. Često i mi djelatnici ostanemo u čudu kad neki kupac spomene neki naslov. Često neke knjige ožive i vrate iz zaborava TV emisije, serije pa i kvizovi – kaže Ljiljana Granić, koja je počela s policom od osamsto knjiga, a danas ih ima oko 40 tisuća.

Naravno, za antikvarijat je, osim ponude knjiga, vrlo važan i otkup, koji ovisi o kvaliteti ponude, raspoloživom novcu i procjeni što će se moći prodati.

– U početku je veliki dio knjiga dolazio s ratnih područja. Među braniteljima je bilo onih koji su imali senzibilitet za knjigu, pa su ih spašavali i donosili u knjižnice, a po koju bi donijeli u antikvarijat. Danas je nabava isključivo od građana. Posebno moram istaknuti naše građane koji su, nažalost, zbog životnih okolnosti prisiljeni obilaziti kontejnere. Velik broj knjiga spašen je zahvaljujući njihovu znanju i potrebi. Mi smo im jako zahvalni. Posebno veseli vidjeti u njihovim očima ostatak samopoštovanja koje im je život oduzeo – zaključuje Ljiljana i iznosi svoje knjižarsko-antikvarno geslo: Druženje s knjigama i ljudima koji vole knjige neiscrpan je izvor radosti!

U tinelu usred mraka tračak svjetla vidi i Janja Gelić.

– Danas se knjiga rješavaju, govori se da samo skupljaju prašinu. Knjiga više nije ni ukras, kao onda kada su se za regale kupovale cijele biblioteke. U minimalistički uređenim stanovima za njih nema mjesta. Kuće su ispražnjene, smanjen je fond koji dugo nije obogaćivan pa knjige ne kruže. Postoje stanovi koji su bez ijedne knjige pa novi naraštaji neće imati kvalitetne biblioteke. U Zagrebu je bolja situacija. Milijunski je, sveučilišni grad koji još ima kućnih biblioteka – iznosi negativna iskustva o interijerskom minimalizmu Janja Gelić i otkriva možda ključnu rečenicu svoga djelovanja u knjižarstvu: "Knjige zrače toplinom. Meni je ljepše vidjeti knjigu nego komad kristala!"

Ta kristalna kocka knjigoljublja jasna je poruka da je svako zatvaranje ili smanjivanje kvadrature knjižare ili antikvarijata, kao i njihovo premještanje iz centra na periferiju, zapravo širenje područja borbe i uzaludan pokušaj zaustavljanja nezaustavljive, važne ljudske potrebe da čita, osjeća i misli. Apartmani, sladoledi, pizzete i digitalne platforme prolaze, a knjige, knjižare i antikvarijati ostaju.

'Zeru Aralice' Dolaze tri studenta, jedan od njih pita: "Imate li zeru Aralice?" Doznajemo da se zove Ante Subašić i da je iz Splita. Ante studira povijest i kroatistiku, a u njegovoj pratnji još su jedan Ante i Ivan, i oni su brucoši, studiraju povijest i još nešto. S pažnjom i upućenošću razgledavaju police kao internetski preglednik. Jedan od njih kupuje Krležina "Hrvatskog boga Marsa". Ante Subašić vraća se za desetak minuta sa "Psima u trgovištu" pod rukom. Dobio je, kaže, stipendiju pa će kupiti knjigu. – Knjigu najčešće posuđujem, ali i kupim. Lani sam pročitao dvadesetak knjiga. Čitam uglavnom romane, volim one filozofske, Camusa, Sartrea, Krležu. Mislim da će u budućnosti knjige biti luksuz bogatih, onih koji vole osjetiti papir pod prstima. Ostali će čitati na internetu – zaključuje brucoš Ante.

Drugi Ante i Ivan ne oponiraju.