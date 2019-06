Kako je Vice Guru 'omađijao' Splićane: Pričao sam potpune gluposti, bezvrijedne fraze s interneta, a ljudi su povjerovali da imam posebne moći, osjećali trnce i nalete energije...

Napokon je osvanuo 30. svibnja i najveći misterij kišnog splitskog proljeća je razotkriven: Vice Guru, osebujni učitelj duhovnog života i alternativnih nauka koji je omađijao mase koje šetaju po rubu znanosti, postao je ponovno onaj stari, Vice Tomasović, umjetnik i predsjednik splitskog Hrvatskog udruženja likovnih umjetnika.

Zatvara se i njegov "Basma institut za integrativnu medicinu i holističko energetsko liječenje" u Multimedijalnom kulturnom centru, u kontejneru će završiti sva njegova čudesna pomagala: uređaja iKSHAM, koji se sastoji od nekoliko slojeva anorganske folije i organskog papira iznad kojih je programirani kristal, a aplicira se na sredinu čela, pro-bhuti tablete, koje sadrže poseban vibhuti prah koji se spravlja u Indiji, ljekovita "hado-voda" od koje i cvijeće u pitaru bolje raste, kristali nabujali prema principima ezoterične geometrije, homeopatske otopine ljudskih emocija, mješavine alkoholnih i glicerinskih tinktura dalmatinskih alkaloidnih biljaka, čak i tarot-apoteka, a zaključeni su i tečajevi bioenergije, astrologije, komunikacije s duhovnim vodičima, kristaloterapije, tečajevi meditacije, karmičkih veza, mentalne higijene, radionice orgonita...

Snažne reakcije

Riječju, gotov je umjetnički projekt kojim se Vice Tomasović izrugao poplavi učitelja alternative i paraznanosti, ali i navukao lakovjerne građane da mu daju povjerenje. Iza svega ovoga, gomile neobičnih izraza, objašnjavanja, stajalo je jedno veliko – ništa, praznina. Ali s druge strane, umjetnički projekt čija je kustosica bila Jasna Gluić, sasvim je uspio, iznad svih očekivanja.

Tome je i pripomogla, uvjeren je, i prezentacija preko "Slobodne", a mi smo se odlučili za "totalnu promociju", odnosno podržavanje umjetničke ideje do kraja, tek u naznakama velike priče objavljene prije desetak dana davši do znanja kako je riječ o performansu, pa tko razumije, razumije, sve u skladu s tradicionalnim splitskim humorom – nastojanjem da u najneozbiljnijim stvarima ostanete sasvim ozbiljni.

– Reakcije sam očekivao, ali ne ovako snažne. Znate, kad nešto izađe u novinama na dvije stranice, onda je to za ljude tako, a ako je objavljeno i na naslovnici, onda je sto posto istina. Sad je ta novinska priča postala dio arhiva projekta koji ćemo najesen predstaviti u Zagrebu. Glavna tema performansa i jest bio odnos prema istini i načinu doživljaja stvarnosti iz perspektive današnjeg čovjeka koji nije sklon preispitivati činjenice. Čini mi se da živimo u vremenu "post-istine", u kojem je u glavama ljudi istina ono što podupire njihovu sliku svijeta bez obzira na činjenice. Jednostavnom provjerom na internetu moglo se utvrditi kako su sve nebuloze koje sam iznosio samo skup bezvrijednih fraza, no koristio sam se upravo "rječnikom", bolje reći stilom izražavanja mitologije new agea. U "institutu" su bili izloženi obična voda, kapsule s morskom soli, pepeo iz moje peći, a neki su posjetitelji ipak, blago rečeno – osjećali energiju. Primjerice, jedna gospođa koja se bavi tarotom smatrala je kako se ovim metodama mijenja slika svijeta, jedna druga stavila je čip na čelo i osjetila "orgonsku energiju" i trnce po tijelu, jedan aktivni praktikant ezoterije tvrdio je da osjeća snažnu energiju Vice Gurua gledajući video "bioenergetskog liječenja" turista na kupalištu Bačvice – govori Vice, dodajući kako je alternativna manipulacija određenom broju ljudi važnija od stvarnosti, što na koncu pokazuju i istraživanja placebo efekta, pri čemu određenom broju ispitanika doista "pomažu" pilule od gipsa.

'Izbjegavali me'

– Neke od metoda alternativnog liječenja nepravedno su se izborile za svoje mjesto u legitimnoj medicinskoj praksi, pa tako u ljekarnama možete nabaviti homeopatske pripravke ili otići u bolnicu na akupunkturu, a o kiropraktici da se i ne govori – ukazuje Tomasović.

Što se tiče okoline, umjetničkog svijeta, obitelji, prijatelja i poznanika, i oni su vrlo različito reagirali na "ulogu" koju je Vice igrao tijekom svibnja.

– Jednima je to najbolji performans koji su vidjeli, drugi su shvatili cijelu stvar kao istinu, treći su me izbjegavali, četvrti su u neformalnom razgovoru dobroćudno ispitivali jesam li "pukao", neki su smatrali da se tako ugrožava zdravlje lakovjernih, a bilo je i onih koji su u svemu prepoznali dobru "poslovnu priliku". Ipak, najteže je palo mojoj punici, koja se brinula što će ljudi reći – smije se Vice, koji se za ovaj performans pripremao dobre dvije godine, proučavajući "rubne znanosti", načine pomoviranja ezgotičnih "znanja", ali i jezik informatike kako bi sve uskladio s komunikacijom današnjice.

– Svi mi imamo određenu dozu naklonosti prema iracionalnom tumačenju svijeta, pogotovo u bolesti ili teškim životnim situacijama, što onda iskorištavaju različiti prevaranti, pa se stvara prava "industrija" koja radi s onu stranu zakona. Ne mislim da su svi ljudi koji se time bave varalice, mnogi su i sami zavedeni, ali uvjeren sam kako je riječ o načinima izazivanja stanja smanjene svijesti, svojevrsne hipnoze, da bi se uvjerilo pacijenta u funkcioniranje određenih znanstveno nedokazivih tretmana – zaključuje Tomasović.



'Zajebana si čunka'

Dok smo razgovarali s Tomasovićem ispred MKC-a, prišao nam je sredovječan čovjek raspitujući se gdje može naći Vicu Gurua. Malko je razočaran, vidjelo se, što ga nije dočekao dugokosi bradonja u bijeloj odjeći koji prosipa duhovna "znanja". Vice mu je, prilično uzaludno, pokušavao objasniti kako je riječ o umjetničkom projektu, a da stvar bude gora, naveo je i kako je cilj performansa bio razotkrivanje obmana alternativnih metoda. Čovjek je bio baš žalostan. – Vice, vidim da si zajebana čunka, oprosti što ovako kažem, mislim da ćeš me tako najbolje razumjeti, ali ne možeš mene prevariti. Puno si dobra napravio i nemoj me sada zezat – kazao mu je obožavatelj i nekako se nevoljko udaljio od nas. – Kognitivna disonanca – zaključuje Vice.