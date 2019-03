Opara, akademici i bivši gradonačelnici razgovarali o gorućim splitskim temama, tribinu 'začinili' aktivisti; Najpolemičniji trenutak bila je rasprava sadašnjeg poteštata i Dinka Kovačića

- Ne želim govoriti tko je glavni i odgovrni za katastrofu na Marjanu, neka se time bave institucije, nego želim govoriti tko je glavni i odgovorni za sanaciju Marjana - rekao je u utorak navečer splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara na kraju tribine "Razgovor o Splitu" na pitanje jednog građanina nakon razvijanja transparenta "OdgovornoST Merjan" iako je moderator akademik Davorin Rudolf rekao da će se o Marjanu razgovarati drugi put.

U malo više od sat vremena koliko je trajala tribina, koja je trebala trajati barem dvaput duže, Andro Krstulović Opara iznio je niz zanimljivih činjenica i stavova o aktualnim i vrućim splitskim problemima, prošlosti i budućnosti.

- Situacija s taksijima u Splitu nipošto nije dobra. Nije normalno što se događalo prošle godine kao ni dopuštenje da iz cijele zemlje taksiji mogu doći u Split i pokupiti novce. Ratujem sa Zagrebom oko toga. Ljutilo me i što nam pri obnovi krova stadiona na Poljudu nije dopušteno da stavimo fotonaponske ćelije, zbog HEP-ova odbijanja. Ali smatram da naprosto Zagreb nije kriv za sve. Ne prihvaćam to. Gradovi, a pogotovo županije, nisu iskoritili ono što je zakonodavac predvidio - kazao je Opara na pitanje o taksijima i "HEP-ovu zagrebačkom lobiju" koji, kako se čulo, koči razvoj fotonaponskih ćelija u Splitu, a one bi donijele smanjenje uvoza električne energije i proizvodnju ekološke struje, koja bi otvorila radna mjesta, kao u Njemačkoj.

- Bajamontijeva Monumenatalna fontana na Rivi mora biti obnovljena! Na početku mandata rekao sam da o obnovi fontane ne želim razgovarati dok zadnji stanovnik Splita ne dobije pročišćenu vodu. Sada su se stekli uvjeti za njenu obnovu. Vjerujem da ćemo do iduće godine doći do kvalitetne projektne dokumentacije. Obnova Monumentalne fontane je civilizacijska nužnost i doseg, kao što će biti i postavljanje spomenika Tonču Petrasovu Maroviću 15. srpnja na 60. obljetnicu odluke gradskih vlasti o uništenju groblja na Sustipanu - kazao je gradonačelnik odgovarajući na pitanje akademika Nenada Cambija o baštini.

- Sveučilište živi poticajan trenutak. Sa Sveučilištem rješavamo sva otvorena pitanja, nipošto ne reagiramo tužbama kao prije. Imam gotovo jednotjedne kontakte sa sadašnjim rektorom, kao što sam imao s bivšim, a sada s mladim ljudima imamo radionice o budućnosti Gripa, kazao je splitski gradonačelnik koji se pohvalio i uspješnim povlačenjem novca iz europskih projekata, s 9,5 milijuna eura na početku do sadašnjih 45.

- Ali to je još daleko od onoga što Split može. Nažalost našli smo prazne škafetine. Želim naglasiti da se mi ne obraćamo fondovima tražeći pomoć nego kao ravnopravan partner - dodao je Opara.

Najpolemičniji trenutak večeri odograo se u dijalogu s akademikom Dinkom Kovačićem koji je izrazio željenje zbog nestanka Urbanističkog zavoda Dalmacije i kazao da gode komplimenti urbanista iz Beča, ali da bi Split trebao stvarati svoje urbaniste koji najbolje razumiju ambijent.

- Godišnje proizvodimo dosta mladih arhitekata i ne tribamo plakat što odlaze u Irsku nego ih treba usmjerit, dati im specijalizaciju. Jer za bit urbanist najvažnije je bit zaljubljenik, pa zaklet i pošten čovik i onda stručnjak. Split će doživit sreću kad ga budu vodili splitski urbanisti - kazao je Kovačić koji je, kao i još nekoliko govornika, dobio pljesak publike.

- Kontinuitet Urbanističkog zavoda je prekinut i teško će ga biti obnovit. To je pokušao gradonačelnik Puljić, ali nije uspio naći stručnjake. Koliko je na arhitektonskom studiju odgojeno urbanista? Split nema Urbanističkog zavoda i teško da će ga imati. Split je mali i siromašan grad. Osim toga, što može potvrditi i ovdje prisutni Branko Poljanić, teško da će Splićanin napisati nešto kontra nekog sugrađanina. Puno je tu interesa, lakše je radit sa strane - kazao je Andro Krstulović Opara dodavši da će znanje bečkih stručnjaka udahnuti život u projekt simboličnog značenja, neprevodive igre riječi "Split United"

- Ako bi nedostajalo prostora za rad zavoda, mi smo spremni dati drugi kat Palače Milesi za to - rekao je Davorin Rudolf i pobrao veliki pljesak pune dvorane u kojoj su bili bivši gradonačenici Nikola Grabić, Miroslav Buličić i Ivan Kuret, dogradonačelnici Jelena Hrgović Tomaš i Nino Vela te brojni više i manje viđeni Splićani koji su ostali raspravljati u Palači Milesi i oko nje o sadašnjosti i budućnosti Splita.

I raspravljat će sve do najavljene druge tribine s gradonačelnikom na kraju mandata. Pa i duže. Jer Split je u pitanju.

'Pusta Londra' Splitski gradonačelnik je u uvodnom izlaganju definirao Split kao "grad neiskorištenog potencijala i mogućnosti, zanimljiv mediteranski grad u kojem se susreću brojne suprotnosti, grad koji želi biti centar istočnog Jadrana, blizu granice s Bosnom i Hercegovinom, sveučilišni centar, carski grad ogromne baštine koja živi, u kojem je iznimno važan sport, sa često nerealno u njega zaljubljenim sugrađanima, grad koji ima budućnost". - Ne bih koristio fraze da smo najlipši grad na svitu, isprid "puste Londre", da smo centar svita i da igramo najbolji balun na svitu, jer to nije realno - kazao je Opara.