Ovrha vikendice obitelji Todorović je provedena u četvrtak ujutro. Na ovrhu kuće Todorovićima došli su i predstavnici Živog zida, kao i Ivan Pernar. Ovrha nije provedena mirno, a intevenirala je i policija, javlja Zadarski.hr.

A počelo je prije 22 godine kada je obitelj Todorović iz Međimurja odlučila kupiti vikendicu u Sabunikama, stotinjak metara udaljenu od mora. Kuću su kupili od Branka Fodora za 115 tisuća tadašnjih maraka i to u dvije rate, a oba iznosa uplaćena su 1997. godine.

OTETO-PROKLETO - ZAŠTO JE KUĆA OBITELJI TODOROVIĆ U SABUNIKAMA ZAVRŠILA POD OVRHOM Vlasnici: Žrtve smo dvostruke prevare! Ovršitelj: Znali su da uzimaju kuću kupljenu na prevaru!

Prokletstvo 'srpskih kuća' nije zaobišlo ni Todoroviće: Zaljubili smo se u ovo mjesto, mislili smo da smo došli u raj, a ušli smo u pakao!

- Kada sam kupovao vikendicu, dobio sam i kupoprodajni ugovor sklopljen između Fodora i prvog vlasnika Kuzmana Španovića koji je vikendicu izgradio. U njemu piše da je kuća isključivo Fodorovo vlasništvo i da nije opterećena nikakvim uknjižbama. Mi smo se bez problema uknjižili u zemljišnim knjigama - rekao je Todorović kojega je ubrzo nakon isplate šokirala činjenica da se između bivših vlasnika, Španovića i Fodora, vodi spor oko vikendice u Sabunikama, gdje i njega pozivaju za sudskog svjedoka.

Naime, Španović je i dalje polagao prava na nekretninu tvrdeći da ga Fodor nije do kraja isplatio, zbog čega ga je tužio za prijevaru.

- Sud je, međutim, to odbio i presudio da smo mi legalni vlasnici. Nakon toga Španović tuži nas, tvrdeći kako su me upozoravali da ne ulazim u sumnjivu kupnju. To upozorenje stiglo je putem faksa u kojemu Španović piše "da upadam u zamku koju mi namješta Branko Fodor, predajući mi kuću koju je prevarom prenio na sebe". Taj faks nikad nisam dobio, a telefonski mi nikad ništa nije rekao iako smo dva puta razgovarali - kaže Milovan Todorović koji je na kraju, odlukom Općinskog suda u Zadru iz lipnja prošle godine, ostao bez nekretnine koju mora vratiti prvim vlasnicima, obitelji Španović.

Prva ovrha nad kućom prije četiri mjeseca nije provedena zbog zahtjeva za izuzećem sudske savjetnice, ali današnja jest.

- Ja ne želim da našoj djeci šaljemo poruku kako nakon 22 godine mogu izgubiti kuću koja je kešom plaćena. Isti sud, Općinski sud u Zadru, koji je tu kuću uknjižio kada sam je kupio, sada me iz nje deložira. Moja obitelj proživljava horor, moja supruga se liječi na psihijatriji. Mi smo kuću kupili 11.07. 1997. godine, isplatili prodavatelja i nakon toga se uknjižili na nekretninu. I sada zbog jednog faksa koji nismo ni primili ostajemo bez nje. Ovo je presedan u svakom smislu, želim da me čuje ministar Bošnjaković. A ekipi sa suda poručujem da mene ovo neće ubiti, ovo mi samo daje snagu za novu borbu - kazao je Todorović koji je podnio žalbu Vrhovnom sudu tražeći reviziju pravomoćne presude, uz novu tužbu za retenciju i dokazivanje vlasništva.