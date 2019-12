Nakon 28 godina Split je ponovno dobio Planetarij, koji je danas otvoren na sedmom katu Pomorskog fakulteta, a koji slavi 60. obljetnicu postojanja. Vrpcu je prerezala kuma Planetarija, Marijana Kedžo Miškić, supruga kapetana Dina Miškića za kojim se još traga.

Planetarij koji je bio u vlasništvu Vojnopomorske akademije u Lori odnijela je JNA u prilikom povlačenja iz Splita, a novi na Pomorskom fakultetu služit će obrazovanju studenata za predmet Astronomska navigacija, ali će biti otvoren i za učenike srednjih i osnovnih škola.

- Velika mi je čast što je Marijana Kedžo Miškić, supruga našeg pomorca i bivšeg polaznika posebnog programa obrazovanja, prihvatila kumstvo. Želimo poslati poruku da u ove svete dane adventa možemo biti svi zajedno.

Uloga Planetarija je obrazovanje studenata za izračun pozicije broda uz pomoć nebeskih tijela, a ovo je jedan poseban planetarij jer je najsuvremeniji u regiji. Mislim da će naši studenti uživati i biti zadovoljni - kazao je Pero Vidan, dekan Pomorskog fakulteta.

Uz Planetarij otvorena je i studentska kantina, a ukupna vrijednost cijelog projekta je 4,5 milijuna kuna. Planetarij i studentska kantina izgrađeni su uz pomoć Sveučilišta u Splitu, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita, te tvrtki Plovput i Lučke uprave Split.

- Rijetko koji grad, sveučilište i pomorski fakultet se može pohvaliti s planetarijem. Naše sveučilište je prepoznatljivo, daleko najbolje na prostorima od Češke, Poljske do Grčke, a ovo je još jedan primjer kako educiramo izvanredne pomorce - rekao je prof. dr. sc. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu.

- Svi dobro znamo kakav je život naših pomoraca. Najlakše je biti kapetan u sobi na tlu. Znamo s čime se naši pomorci i dan danas suočavaju - rekao je rektor Ljutić dodajući kako je zahvalan što je Marijana Kedžo Miškić kuma Planetarija.

- Tragedija je to o kojoj itekako razmišljamo. Nije to pitanje samo pomoraca nego svih nas koji živimo uz more i od mora. Mislim da se čini sve što se može, ali ono s čime se ne možemo pomiriti je gubitak - za kraj je kazao rektor splitskog Sveučilišta.

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara je istaknuo kako je ponosan što je naša vrhunska znanost prepoznata širom svijeta.

- Grad Split je s više od 300 tisuća kuna pridonio je ovom iznimnom pothvatu koji podiže kvalitetu našeg Pomorskog fakulteta - rekao je gradonačelnik.

Nakon otvorenja Planetarij i studentske kantine održana je i svečana sjednica Pomorskog fakulteta na kojoj su uručene povelje Splitsko-dalmatinskoj županiji, Grad Splitu, Plovputu i Lučkoj upravi Split, koji su dali podršku izgradnji i opremanju Planetarija.

Povelju je dobila i Hrvatska ratna mornarica za doprinos u obrazovanju studenata i Grad Solin za doprinos organizaciji IMSC konferencije.

Bivši studenti fakulteta, kapetani Joško Berket i Ervin Pajić dobili su plaketu za doprinos za ukrcaj pomoraca, a zahvalnicu su dobili i umirovljeni djelatnici dr. sc. Pančo Ristov, Ana Vidak, prof. Bisera Plančić i Nera Perlain.

Za ovu prigodu obilježavanja 60 godina rada Fakulteta, tiskana je prigodna Monografija koja vremenski opisuje rad i postojeće projekta Fakulteta, a dizajnirana je kao brodski dnevnik.