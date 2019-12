Iz gradske uprave poručuju kako će oko 6000 građana Splita ostvariti pravo na božićnicu, a iznosi su ove godine povećani u odnosu na prijašnje godine te će prvi put umirovljenici s najmanjim prihodima primiti božićnicu u visini od 500 kuna.

Do sada su božićnice bile u rasponu od 150 do 300 kuna, a povećan je i iznos za korisnike osobne invalidnine Centra za socijalnu skrb s 200 na 300 kuna.

Isplata božićnica umirovljenicima s ukupnim prihodima do 2000 kuna koji od Grada Splita ostvaruju pravo na potporu u sklopu projekta „Moj zlatni Split“ započinje danas.

Onima s ukupnim prihodima do 900 kuna isplatit će se božićnica od 500 kuna, umirovljenicima s mirovinama od 900,01 do 1.500,00 kuna bit će isplaćeno 400 kuna, dok će naši sugrađani treće životne dobi koji primaju penziju od 1.500,01 do 2000 kuna ostvaruju pravo na božićnicu od 300 kuna. Navedeni novčani iznosi bit će im dodijeljeni na karticu “Moj zlatni Split”.

Također, pravo na božićnicu u iznosu od 300 kuna ostvaruju korisnici osobne invalidnine Centra za socijalnu skrb s prebivalištem na području grada Splita u trajanju od najmanje tri godine i koji od Grada primaju naknadu, a novac će im biti isplaćen na račun.

Isti iznos od 300 kuna ostvarit će i umirovljenici mlađi od 60 godina, čija mirovina iznosi do 2000 kuna s prebivalištem na području grada Splita u trajanju od najmanje tri godine, a pravo će se ostvariti isplatom na račun. Nova kategorija su korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb s prebivalištem na području Splita koji ostvaruju božićnicu od 300 kuna, koja će im se isplatiti na račun.

Korisnici zajamčene minimalne naknade koji ne primaju od Grada Splita nikakvu subvenciju za ostvarenje prava trebaju popuniti zahtjev u kojem će navesti račun na koji će se izvršiti isplata božićnice. Zahtjeve mogu preuzeti i predati od danas do 31. prosinca u centralnoj pisarnici Grada Splita, a zahtjev moraju podnijeti umirovljenici mlađi od 60 godina i korisnici zajamčene minimalne naknade koji ne primaju subvencije od Grada Splita. Isplata ostalim korisnicima koji su u sustavu Grada Splita počinje od 16. prosinca.