Splitski učenici osnovali sindikat maturanata: 'Neka su se profe izborili za svoje, ali najveću žrtvu ćemo podnit mi. Nadamo se da će nas narod podržati, ovo su naši zahtjevi'

Nastava se normalizirala, u škole se napokon vratila uobičajena živost i taman je tjedan izgledao kao povratak u uobičajenu rutinu, kad ono jučer - bomba!

Jučer smo, naime, doznali da se ispod naizgled mirnog rješenja dugotrajnih “povuci – potegni” pregovora sindikata i Vlade sprema jedno novo nezadovoljstvo.

Ne, ništa ne kuhaju školski kuhari, čistačice i domari kao što se moglo pomisliti jer zbog njih su se, kako doznajemo, raspale mnoge komunikacijske grupe učitelja osnovane za potrebe štrajka, a mnogi najavljuju ispis iz sindikata.

Ma buknule su, navodno, i svađe po zbornicama. I dok će sindikati prosvjetara zbog toga možda brojati ispisnice, od ovog tjedna imamo – Sindikat maturanata!

Da, dobro ste čuli - sindikat. Jezgra mu je u Splitu, točnije u Petoj splitskoj gimnaziji “Vladimir Nazor”, a pokretači su četvrtaši Andrija Pervan, Šime Parać, Goran Dadić, Luka Puljiz i Niko Anzulović Mirošević.

U samo nekoliko dana u svoju organizaciju privukli su oko tisuću i pol članova i svaki dan broj im raste. I ne samo to, pokrenuli su i online peticiju koju je u samo dva dana potpisalo više od pet tisuća učenika. Svake sekunde netko novi je potpiše, inicijatori su gotovo šokirani odazivom. A peticija nosi naziv “Odbijanje školske nadoknade tijekom zimskih i proljetnih praznika, plan buduće nastave”.

“Želimo omogućiti svim učenicima da blagdane provedu kod kuće s najbližima, a da ne budu žrtva nečije novčane isplate i da od svih sudionika u ovoj situaciji samo mi najneutralniji osjetimo posljedice na svojoj koži. Sve vas pozivamo i svaki potpis je bitan, možda i presudan”, obraćaju se svojim kolegama u klupama diljem zemlje splitski maturanti.

Eto vam sad, narode! Pokazali ste mladima da se mogu boriti i izboriti pa su, evo, odmah krenuli i sami ili je to samo žaba digla nogu da i nju potkuju?

- Sindikat? Pa može li to uopće - pitamo ih u dvorištu gimnazije gdje polako “kapaju” učenici na prvi sat u popodnevnoj smjeni. Svaki drugi ugibava u školu sa slušalicama kao da su ištekani od vanjskog svijeta, ali izgleda da je baš suprotno - jako su dobro uštekani.

- A tako se zove stranica. Ma znamo da zakonski ne može, ali sindikat je popularan pojam zadnjih mjesec dana, a nama je trebalo nešto zvučno - odgovara Andrija iz 4. e. Odmah su se, kaže, počeli učlanjivati njegovi iz razreda, a onda više nije ni pratio tko je sve i odakle pristupio sindikatu.

- Koliko vaš sindikat ima članova?

- Mislite koliko ima foloversa?

- Foloversa?!

- E. Imamo ih, evo sad ćemo viditi, do ovog trena točno 1450.

- Pa što vi hoćete?

- Hoćemo da nam se omoguće praznici jer mnogi su već nešto planirali, ali tako da se u onom tjednu zimskih praznika kad je planirana nastava organiziraju sati iz izbornih predmeta za maturu i isto tako u proljetnom. Dakle, neka oni učenici koji to žele, odrade pripreme za izborne predmete u tom tjednu.

Sad nam govore da ćemo nastavu imati subotom, i to je nekima previše, pa bar da imamo praznike. A najvažnije što želimo jest da nam smanje broj lektirnih naslova na državnoj maturi jer nećemo ih stići kvalitetno obraditi - objašnjavaju nam maturanti “Nazora”.

Peticiju su raspisali preko Instagrama, a podržala ih je i Nika Ilčić, navodno čuvena influencerica iz Zagreba.

- Ona ima priko dvista tisuća foloversa. Ima i jedan maturant u Zagrebu koji poziva na štrajk, to mu zvuči dobro pa je privukao ogromni broj ljudi, čovik je eksplodira u dva dana. Ali mislimo da je to pretjerano radikalno, čak i on se povuka pa sad zove na prosvjed priko vikenda. Mi mislimo da je dosta bilo štrajka - govori Goran.

- A jeste li podržavali svoje profesore u štrajku - pitamo ih.

- Naravno - uglas odgovaraju - neka su se oni izborili za svoje, ali sad nam se čini da smo najviše nafrkali mi maturanti. Nastava završava krajem svibnja, a već 18. lipnja imamo esej. A 3. lipnja je, recimo, već kemija. Fakulteti nisu htjeli pomaknuti upisne rokove, matura nije odgođena i sve nam se to čini previše. Već dva puta ove godine se uhodavamo u nastavu, još se nije počelo radit kako treba. Znate kako je kad razbijate ritam...

- Iz nekih predmeta nemamo ni jednu ocjenu - dodaje Goran.

Zanimljivo je da još ne znaju točno što će s peticijom, ne znaju ni koliko potpisa mogu očekivati, sve ih je pomalo i zateklo. Najvjerojatnije će je poslati ministrici Blaženki Divjak.

Neke profesore pitali smo kako komentiraju novu organizaciju na sindikalnoj sceni.

- Ja ih podržavam, trebalo bi im barem prepoloviti broj lektirnih naslova za maturu jer nećemo stići kvalitetno sve obraditi - kaže prof. Boris Škifić. Maturantima bi se, kaže, trebalo izaći u susret na sve načine.

Neki njegovi kolege, međutim, akciju maturanata smatraju besmislenom i uvjeravaju nas da će sve gradivo biti obrađeno. Čude se toj akciji jer upravo se u zbornicama dogovaraju modaliteti nadoknade svih sati, a za bilo kakve promjene na državnoj maturi, upozoravaju, već je kasno. Svim učenicima izostanak s dijela nastave, koja će se održavati u vrijeme koje je bilo predviđeno za praznike, bit će opravdan.

- Ma zaštićeni su kao velebitska degenija, a oni su se sad propeli. Dali smo im skripte za maturu prije dva mjeseca i neće imati niti jedan dan manjka. Mi smo prosvjedovali za svoja prava, a oni za nerad, to nije u redu - poručuju neki njihovi profesori.

A i ovo je jedan od profesorskih komentara: “Malo mi je to sve pernarovski, ono, C vitaminom na gripu.”•

Hoćemo pobunu! Naši ljudi izvještavaju o kaotičnom stanju na trgu...

Pitam se kakva bi podrška naroda bila na pobunu s naše strane?

••

Mislim da će se uskoro referendumi provoditi u još jednom sindikatu...

Zovite sve prijatelje, učenike ili studente, što veći broj je potreban da budemo primijećeni!

Ne damo praznike!

Ne želimo gradivo drugog polugodišta u ispitu državne mature!

Izbacivanje gradiva je potrebno i za to su sami krivi. Štrajk podržavam, posljedice na svojoj koži odbijam osjetiti, a vjerujem i vi...

••

Kocka je bačena, glavni dio posla je započet...

Peticija je osnovana i svaki vaš potpis nosi značenje!

Dijelite među svim prijateljima i poznanicima, idemo prikupiti maksimalan broj potpisa da nas oni s visine primijete i da započnemo s promjenama.

••

3250 potpisa u 24 sata, brojke samo abnormalno rastu i više nego ponosan sam na angažiranost koju pružate, no treba još jače stisnuti zube i pokazati da nisu oni jedini koji znaju igrati ovu igru!

Idemoooo, dijelite peticiju na sve lokacije gdje možete, nećemo ostati ne primijećeni!!!

••

Kocka je bačena, glavni dio posla je započet...

Peticija je osnovana i svaki vaš potpis nosi značenje!

••

Ukidanje proljetnih i skraćivanje zimskih praznika najmanje tjedan dana, s tim da štrajk ide dalje i postoji mogućnost još većeg zakidanja.

Moja Blaže bojim se da to neće ići tako...

••

Poštovana ministrice Blaženka Divjak,

zahtijevamo uklanjanje bilo kakvoga gradivnog sadržaja drugog polugodišta iz državne mature. Isto tako odbijamo nadoknađivati izgubljene dane i nismo obvezni jer štrajk nije naš odabir, već obveza. Molim da ispunite naše zahtjeve, inače slijedi veći kaos na području školstva od do sada prikazanog.

Lijep pozdrav,

Maturanti

••

Pozdravljam sve nove sljedbenike, što je naš broj veći, poruka će prije doći do državne “visine”, idemooo nek se naš glas čuje!!!