SDP u Splitu iznio plan za poboljšanje stanja u zdravstvu: 'Liste čekanja su četiri puta duže nego 2015. godine!'

Želimo da kvalitetna zdravstvena skrb bude jednako, lako i brzo dostupna svima, a ne samo privilegiranima - poručili su SDP-ovci na današnjoj tribini „Zdravstvo na zdravim nogama“ u Splitu.

Na njoj su sudjelovali predsjednik SDP-ova Savjeta za zdravstvo prof. dr. Danko Velimir Vrdoljak, saborski zastupnici prof. dr. Romana Jerković i Ranko Ostojić te predsjednik i članovi Savjeta za zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije doc. dr. Joško Markić, Boro Pejdo i Josip Perić.

- Više nismo pred kolapsom, nego u kolapsu. Pod hitno se moramo primiti posla i naći rješenja, a SDP ima dobar tim koji to može napraviti. Najvažniji problem su strašni dugovi koji su se nagomilali i koji su sve veći. Mjesečno se ostvaruje 20 milijuna eura novog duga, a ova administracija koja je do sada povijesno najgora vodi nas u propast. Dospjeli dug sada je gotovo 4 milijarde eura, a 2015. bio je milijardu i pol s tendencijom snižavanja - kazao je prof. dr. Danko Velimir Vrdoljak, dodajući kako problemi neorganizacije, lošeg vođenja i financijske katastrofe dovode i do loših ishoda.

- Sadašnji sustav nije učinkovit jer imamo gore rezultate i duže liste čekanja. Naš cilj je stvoriti pravedan sustav te da kvalitetna zdravstvena skrb u Hrvatskoj bude dostupna svima, a ne samo privilegiranima. Na dnu smo ljestvice po preživljavanju onkoloških pacijenata i to treba žurno mijenjati - naglasio je Vrdoljak, koji se osvrnuo i na najavu ministra o smanjenju lista čekanja.

- Imali smo mi program "Plus" i program "72 sata" koji su praktički ukinuli liste čekanja, a taj program je odmah maknut. Liste čekanja su četiri puta duže nego što su bile 2015. godine, a ovu godinu imamo najviše novca u povijesti hrvatskog zdravstva - rekao je prof. dr. Vrdoljak.

Joško Markić naglasio je kako sve stoji u mjestu, pomaka nema te kako to frustrira i pacijente i zdravstvene radnike.

- Zbog stanja u zdravstvu na ljestvici Europskog zdravstvenog potrošačkog indeksa na 24. smo mjestu od 35 zemalja Europe. Rješenja koja sadašnji ministar nudi, po našemu mišljenju, parcijalna su, ad hoc i upitno je koliko su dobro pripremljena, pa tako i sada ove prioritetne moguće liste koje on navodi. Važno je pripremiti dobro reformu i kako sustav učiniti boljim i učinkovitijim, a jedan od način je i stvaranje kadrovskih normativa i smjernica za liječenje i na temelju toga možemo imati podlogu na kojoj ćemo sustav učiniti i racionalnijim i učinkovitijim - kazao je Markić.

SDP-ov plan temelji se na sljedećim modelima: SUPER sustav vrijednosti (samoodrživost, učinkovitost, pristupačnost, efikasnost, racionalnost), sustav po mjeri čovjeka (bez uvođenja dodatnih plaćanja zdravstvenih usluga, jednake cijene za sve, centralizacija nabave), sustav integriranih rješenja (integracija na regionalnoj razini uz zadržavanje radnih mjesta i bolju povezanost djelatnosti koja će rezultirati poboljšanjem kvalitete usluga kao i kvalitete života/zdravlja samih građana) te sustav dodatnih, nestandardnih usluga u popodnevnoj smjeni.