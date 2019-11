Bojan Ivošević, osnivač Facebook inicijative i stranice "Dnevna doza splitskog nereda" jutrošnju pauzu na poslu iskoristio je za obavijesni razgovor sa službenicima Prve policijske postaje u Splitu.

- Povod je bila privatna tužba "Grizli komunikacija" u suradnji s Udruženjem ugostitelja Split čiji su PR, a koji su podnijeli protiv mene kaznenu prijavu zbog uvrede. Koje točno uvrede nije mi još poznato jer nisam još dobio prijavu - napisao je Bojan Ivošević na svom profilu na društvenoj mreži.

Pokušali smo stupiti u kontakt s Thomasom Bauerom, suvlasnikom "Grizli komunikacije" no do zaključenja ovog članka nismo dobili odgovor na pitanje zašto su tužili i kazneno prijavili splitskog aktivista.

Osim toga, Bojan Ivošević je dodao da je dobio i odbijenicu gradonačelnika Andre Krstulovića Opare za sudjelovanje na okruglom stolu po pitanju komunalnog reda.

- Ali to nije sve, šlag na tortu je odbijenica gradonačelnika Andre Krstulovića Opare koju sam dobio ovog ponedjeljka za sudjelovanje na okruglom stolu po pitanju komunalnog reda koji bi se trebao organizirati kad on kaže da je slobodan. Odgovor je bio da nije u mogućnosti prisustvovati okruglom stolu, koji bi bio organiziran kad on je u mogućnosti prisustvovati. Tako da njegove izjave nakon sastanka s navedenim udruženjem kako ne odbija razgovarati s građanskim inicijativama po pitanju komunalnog reda su laž - napisao je Ivošević te povezao dvije potpuno različite informacije koje je podijelio s građanima, onu o tužbi i o okruglom stolu.

- Izgleda da je komunalni red novi Marjan. Građane se tuži i ignorira, a s uzurpatorima pregovara. Kako je Društvo Marjan ignorirano i zaradilo prijavu na temu Marjana, a bespravni graditelji imali sastanke s gradonačelnikom, tako i sada se tuži i ignorira građane, a ugostitelji koji su jedan od elemenata nereda imaju sastanke s gradonačelnikom - poručio je splitski aktivist i osnivač stranice "Dnevna doza splitskog nereda".

- Zbog ovakvih stvari #SplitJeKurac, ali zbog ovakvih stvari imam volje i energije borit se s uzurpatorima na svim razinama. Šta mi to triba? Triba nam - zaključio je Ivošević.