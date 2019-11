Ni kiša ni vjetar nisu spriječili ljubitelje nezaboravne serije “Prijatelji” da se okupe u splitskoj kavani “Domaćin”, gdje je u organizaciji Kluba mladih održan prvi tematski pub-kviz.

Pogađate, pitanja su se odnosila na hit-seriju “Friends”, čijih je 236 epizoda tijekom deset sezona emitirano od 1994. do 2004. Iako je već prošlo 15 godina od posljednje epizode, Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey i Chandler upisali su se u televizijsku povijest i stekli poklonike diljem svijeta, pa tako i među Splićanima.

– Jeste se zagrijali, je li vam lagano? – animirala je natjecatelje moderatorica i sastavljačica pitanja Marija Domikulić (22), studentica Ekonomskog fakulteta iz Dubrave, koja je u trenutku prikazivanja prve epizode “Prijatelja” imala tek tri godine.

U Klubu mladih volontira oko godinu dana i već je postala iskusna u organizaciji pub-kvizova, što je jako veseli.

– “Prijatelje” obožavam, njihov sam najveći fan i to mi je jedna od najdražih serija. Ovo nije klasični kviz jer se natjecatelji kroz pitanja mogu nasmijati i prisjetiti različitih zanimljivih scena.

Htjela sam da svi nešto znaju, tražila sam zlatnu sredinu kod sastavljanja pitanja i da svi budu zadovoljni.

Maštovita sam pa smislim različita pitanja.

Za večerašnji sam kviz, primjerice, uzela jednu scenu iz serije i promijenila glasove glumaca, tako da će publika morati prepoznati tko je u pitanju – smije se Marija dok čita pitanje: “Kako se zove srednja škola u koju su išli Ross, Rachel i Monica”, na što iz publike muški glas dobacuje “Luko Paljetak”, što izazove salve smijeha.

Rachelin erotski roman

Na idućem pitanju, trebalo je pogoditi naziv erotskog romana koji je napisala Rachel; jedan obožavatelj “Prijatelja” pohvalio se kako to sigurno zna, na što mu društvo odgovara: “Znaš vraga...” Baš kao u seriji, i za vrijeme kviza samo pozitivna atmosfera i osmijeh od uha do uha.

Lora, Ana-Marija, Josipa i Jelena jednoglasno zaključuju da su junaci serije itekako slični Splićanima.

– Jednostavni su i opušteni, piju kave u kafiću po cile dane ka i Dalmatinci, side tamo satima, flegma su – smiju se cure. Gotovo svakog tjedna ove studentice Ekonomskog fakulteta odlaze na pub-kvizove, jednom su čak osvojile i prvo mjesto.

– Pogledala sam “Prijatelje” mali milijun puta i nisam mogla odoljeti da se ne prijavim. Najzgodniji mi je definitivno Joey iako je malo glupast – kaže Lora i počne zapisivati odgovor na upravo postavljeno pitanje: “Koliko braće i sestara ima Chandler?”

U međuvremenu dolazimo do još jedne skupine igrača koju čine Vinko, Jure, Ana-Marija, Marta i Marija.

– Ovisnik sam o seriji. Gotovo sve scene znam napamet, a najzgodnija mi je Rachel – govori Vinko, koji je na kviz potegao čak s Korčule.

Kao i Lora, i ovdje se cure slažu da im je Joey najzgodniji, a Ross najsimpatičniji.

Ukupno je na kvizu sudjelovalo 35 ekipa, u kojima je bilo od dvoje do petero ljudi, a kotizacija je iznosila deset kuna po osobi i poslužit će za kupnju audioopreme Kluba mladih.

Iako je bilo puno zainteresiranih, pa je tako Marijin inbox na društvenim mrežama bio zasut prijavima, priliku da se okušaju dobili su najspretniji i najbrži Splićani. Za prave znalce osigurane su i simbolične nagrade. Grupe koje su osvojile prvih pet mjesta mogle su birati između ulaznica za koncerte u klubu “Zenta” i onih za košarkaške utakmice, tu su i šalice s motivima iz serije, kao i paket piva i boca žestice.

Sve Rossove djevojke

– Drago mi je što nisu došli samo mladi, nego ima svih naraštaja – zadovoljno će Marija.

– Unatoč jugu, “Prijatelji” su jači od svega! Koji mi je najzgodniji?

E, sad ste me uhvatili. Ross mi je najsimpatičniji, šeprtljav je i smotan, to mi je tako slatko. Od cura volim Phoebe jer je drukčija, ima taj neki svoj đir, nije je briga što će drugi kazati. Ako joj se nose žice na glavi, to će i napraviti.

Bila sam presretna kad je Jennifer Aniston nedavno otvorila Instagram. Eh da je barem mogla biti tu s nama – sjetno će Marija, kojoj je želja posjetiti lokacije na kojima se njezina omiljena serija snimala.

A ako i vi imate želju pokazati svoje znanje i biti glavna faca u ekipi jer znate kako se zovu Rossov majmunčić i Joeyjev pingvin, ili ste maher u tome da poredate sve frizure koje je Rachel promijenila od prve do desete sezone, čak ste vješti pobrojati sve Rossove djevojke i odmah se sjetite voća na koje je alergičan, uskoro ćete dobiti priliku za još jednu tematsku večer o “Prijateljima”, ali, naravno, s novim pitanjima.

U planu su i pub-kvizovi gdje će obožavatelji “Harryja Pottera”, “Gospodara prstenova”, serije “Kako sam upoznao vašu majku” i Marvel stripova također doći na svoje.

Nema sumnje, splitska scena pub-kvizova ove je jeseni jača i zanimljivija no ikad.