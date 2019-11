Splitsko-dalmatinska županija nije ta koja mora ukloniti bespravnu dogradnju restorana “Benedikt” s pomorskog dobra i zaštićenog kulturnog dobra u uvali Bene na Marjanu.

Upravni je sud, naime, u petak objavio nepravomoćnu presudu kojom se poništava rješenje građevinske inspekcije od prošlog ljeta, kojim je Županiji bilo naloženo uklanjanje 50 kvadrata koji su prije 15-ak godina izgrađeni bez građevinske dozvole uz zapadno pročelje restorana. Građevinska inspekcija na presudu ima pravo žalbe Visokom upravnom sudu.

– Mjeru uklanjanja građevinska inspekcija može narediti samo investitoru ili vlasniku. S obzirom na to da se radi o pomorskom dobru, na njemu nema stjecanja vlasništva. Međutim, građevinska inspekcija mjeru uklanjanja nije naložila Županiji kao investitoru, već kao nositelju drugih stvarnih prava koji dodjeljuje koncesiju na tom pomorskom dobru – obrazložio je sudac presudu, te naglasio da je građevinska inspekcija navela da nije moguće utvrditi tko je investitor dogradnje.

Sudac je također obrazložio da je i pogrešno pravno shvaćanje građevinske inspekcije da bi Županija bila nositelj drugih stvarnih prava na pomorskom dobru. Objasnio je da su samo četiri druga stvarna prava – pravo služnosti, pravo stvarnog tereta, pravo građenja i založno pravo, koji uz pravo vlasništva čine zatvoreni sustav od ukupno pet stvarnih prava.

Nakon obrazloženja presude, netko bi mogao zaključiti da je inspekcijsko rješenje bio tako napisano da bi se zapravo odgodilo uklanjanje bespravne dogradnje u zaštićenoj zoni. No, s druge strane Županija građevinskom inspektoru tvrdi da ne zna tko je izgradio bespravne objekte na Benama, dok istovremeno kaže kako zna da investitor sigurno nije bila tvrtka “Uvala Bene”, bivši koncesionar čiji je vlasnik do gašenja tvrtke bio Igor Sapunar, nećak Željka Keruma i sin Petroslava Sapunara, predsjednika Županijske skupštine.

Pravni stručnjaci s kojima smo razgovarali kažu nam da to nije prvi slučaj u kojem je inspekcija naložila uklanjanje bespravnih objekata s pomorskog dobra, te da su inspektori upoznati sa stavom Visokog upravnog suda i imaju uputu kako se postupa u takvim slučajevima.

Objašnjavaju da se naredba za uklanjanje bespravnog objekta na kulturnom i pomorskom dobru može naložiti i nepoznatom investitoru prema Zakonu o građevinskoj inspekciji. Tako je, uvjeravaju nas, građevinska inspekcija mogla, i još uvijek može, donijeti rješenje kojim uklanjanje bespravne građevine nalaže nepoznatom graditelju (ili onome koji više ne postoji), nakon čega to rješenje ubrzo postaje izvršno.

Inspektori mogu bez odgađanja i vođenja sudskih sporova, koje plaćaju porezni obveznici, angažirati tvrtku koja se bavi rušenjem objekata, te je bespravna dogradnja restorana mogla biti uklonjena već prošlog ljeta. Rušenje u tom slučaju podmiruje država, znači ponovno porezni obveznici, ali inspekciji ostaje rok od deset godina, u kojem može pokušati utvrditi tko je bespravno gradio na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Splitu, da bi od njega država mogla tražiti nadoknadu troškova.

Je li zaista Županiji tako teško utvrditi tko je na omiljenom okupljalištu rekreativaca tijekom godina izgradio brojne bespravne objekte i o tome izvijestiti građevinsku inspekciju? Ne radi se samo o dogradnji restorana, već i o bespravno izgrađenim sportskim terenima, tribini, nadstrešnicama, mostu, drvenim kućicama i betonskim objektima...

Sredstva od poslovanja restorana i iznajmljivanja sportskih sadržaja, a ljeti i onih kupališnih, odnedavno kao koncesionar uprihođuje tvrtka “National”, koja je u formalnom vlasništvu Ante Vukorepe, supruga kćeri Željka Keruma. Prijašnji koncesionari su bile tvrtke “Uvale Bene” i “Excelsus”.

Iz Državnog inspektorata su nam potvrdili da će postupiti po presudi Upravnog suda.

– Izdat ćemo novo rješenje o uklanjanju bespravne gradnje na Benama sukladno obrazloženju suda, čim primimo presudu koja će nam uskoro biti dostavljena. Tada ćemo vidjeti hoće li inspekcijska mjera uklanjanja ići na nepoznatog počinitelja ili na Republiku Hrvatsku – kazali su nam u Inspektoratu, te objasnili da su ovoga ljeta uklanjanje naložili Županiji jer ona izdaje koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na Benama.

Hoće li uspjeti zaključiti?

Stipe Čogelja, pročelnik županijskog Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, kojeg smo pitali kako to da Županija ne zna tko je bio investitor na Benama, odgovara kako “iz Županiji dostupnih dokumenata, a to su arhivirani predmeti koncesija, nije bilo razvidno tko je, kada i što gradio, od Veleučilišta u Splitu iz devedesetih godina do današnjeg “Nationala”.

- Nadležne inspekcijske službe imaju fotodokumentaciju, snimke iz zraka itd., a mi smo im stavili na raspolaganje sve ugovore. Smatram da će iz toga moći zaključiti tko je i kada što gradio – kazao nam je Čogelja.