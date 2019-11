Znate li kako se splitsko groblje zvalo prije nego je nosilo ime 'Lovrinac' i koliko je osoba na njemu ukopano?; Direktor optimističan: Uskoro ćemo zadovoljiti potrebe svih građana

- Knjiga autorice Herci Ganze je izniman doprinos sačuvanju memorije. Ne samo memorije na naše pokojnike, već i na naš grad i našu baštinu. Knjiga govori o ukapanju u staroj Saloni, u Dioklecijanovom mauzoleju - sadašnjoj katedrali. Potom na običaje i počasti koje su naši preci dali našim velikanima u panteonu hrvatske povijesti u našemu sv. Frani, gdje su pokopani Toma Arhiđakon, veliki Marko Marulić, Jerolim Kavanjin, Ivan Lukačić i moj prethodnik Ante Trumbić koji je 1906. u svom programskom govoru, kada je postao gradonačelnik, rekao da je potrebno izgraditi i formirati novo groblje Tršćenicu, sadašnji Lovrinac. Sve te elemente donijela je ova monografija koja na lijepi, poetski i romantični način piše o nečemu s čime se mi izbjegavamo suočavati - smrću. No, smrt je dio života – kazao je gradonačelnik Andro Krstulović Opara u srijedu u Muzeju Grada Splita na predstavljaju monografije "Splitsko groblje Lovrinac 1928.-2018."

Andro Krstulović Opara je govorio i o pok. pjesniku Tonču Petrasovu Maroviću koji je napisao sonetu protiv uništavanja groblja Sustipan, te je naglasio da se 90 godina postojanja Tršćenice poklapa sa 60 godina od sramotne odluke o rušenju groblja na Sustipanu..

- Tonći Petrasov Marović je ove godine dobio spomenik od povjerenstva kojeg sam imenovao, a koji spomenik je pred vratima groblja Sustipan o kojemu se također govori o ovoj monografiji. Na takav se način pokušava otkupiti grijehe koji su naši preci učinili ubijanjem i uništavanjem jednog groblja. Oni nisu ubili i uništili memoriju na naše pretke. Samo su rijetki imali priliku svoje pretke prenijeti na Tršćenicu, te veliki broj naših sugrađana i dalje leži na Sustipanu. Zbog toga se prema Sustipanu moramo odnositi dostojanstveno – naglasio je gradonačelnik.

O monografiji povodom 90 godina groblja Lovrinac su govorili i autorica Herci Ganza, Petar Bilobrk, direktor tvrtke "Lovrinac", te arhitekt Edo Šegvić.

- Groblje Lovrinac je osnovano 1928. godine odlukom Grada Splita. Prvu godinu se zvao "Pokoj", a zatim "Lovrinac" po obližnjoj crkvi Sv. Lovre na Žnjanu. Tako o groblju skrbimo već 91. godinu tijekom kojih je ukopano 90 tisuća osoba. Ako se ispoštuje GUP koji predviđa proširenje sa sadašnjih 32 na 50 hektara groblja, i Grad otkupi potrebno zemljište (ove godine su otkupljene četiri čestice i obećano je da će još jedna biti otkupljena sljedeće godine), to će zadovoljiti sve potrebe građana Splita. Vjerujemo da ćemo tako dobiti još 400 do 500 grobnica za one koji pet-šest godina čekaju grobno mjesto - rekao je Petar Bilobrk, direktor tvrtke "Lovrinac", te nastavio:

- Monografija prikazuje povijest ukapanja u Splitu, od Sustipana, ukapanja u stare splitske crkve, do danas... Puno toga se događa na Lovrincu i monografija prati našu građevinske grupu, klesare, hortikulturnu grupu, grobare koji odrađuju sprovode i dežurna služba koja preuzima tijela pokojnika, kako u normalnim smrtnim slučajevima, tako onih koji su nastradali u prometnim nesrećama, ubijenih, utopljenika i onih koji su počinili suicid. Ti poslovi su zahtjevni i stresni, ali naši ljudi ih kvalitetno obavljaju – naglasio je Petar Bilobrk.

Herci Ganzi je to treća monografija koju je napravila o Lovrincu.

- Svjesna sam da ljudi nerado pričaju o temi groblja, a kamoli da o tome pišu. Prema tome, ovo nije baš jednostavna zadaća. Želja mi je bila da oni koji otvore korice ove knjige razbiju svoje predrasude, pa ča i strahove. Da nađu zanimljivo štivo. Da tih 90 godina, koliko to groblje služi ovome gradu, pogledaju iz jedne sasvim druge perspektive, jer ono zaista krije sasvim zanimljive priče - kazala je autorica.

Monografiju možete besplatno zatražiti u sjedištu tvrtke "Lovrinac", do isteka njenih zaliha.