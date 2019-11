Ružić o sječi borova na Marjanu: Nismo radili prema Zakonu o šumama

Marijana Puljak na početku sjednice Gradskog vijeća prije usvajanja dnevnog reda zatražila je u ime stranke Pametno traži povlačenje točke o dokapitalizaciji “UNIST Tehnološkog parka” zbog, kako kaže, nepotpunog obrazloženja.

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara je odgovorio da će točka biti detaljno obrazložena te da neće povući prijedlog. O njezinom prijedlogu se potom glasalo, ali nije prošao.

Njezin kolega Nenad Uvodić imao je poslovničku primjedbu oko materijala koji se nakon dostave brišu s mrežnih stranica grada.

- Znači li to da moramo svaki sat vremena pregledavati stranicu? Mislim da ovo poslovnik nije detaljno predvidio. Ja to gledam kao da smo ga dobili poštom i da je službeno. Kako ćemo prevenirati da se ubuduće to ne događa? - pita se Uvodić. S njim se složio Igor Stanišić i rekao da se to treba predvidjeti poslovnikom Gradskog vijeća.

Goran Kotur je predložio da se materijali osim na web stranice, šalju i na mailove vijećnika.

Dnevni red je usvojen i na redu su vijećnička pitanja.

Joška Markića (SDP) zanimalo je što je s ugradnjom liftova. Navodi kako je početkom srpnja Grad raspisao javni poziv za dostavu prijava za dodjelu potpora za ugradnju dizala u višeetažnim stambenim i stambeno-poslovnim građevinama na području Splita.

- Za ovu svrhu je u proračunu za 2019. bilo osigurano jedan milijun kuna. Zaprimljene su 44 prijave. Hoće li se slična potpora predvidjeti u proračunu za 2020.?

S obzirom na to da je većina odobrenih potpora otišla u jedan gradski kotar, na koji način se misli izmijeniti Pravilnik o potporama s ciljem veće pravednosti i jednakopravnosti naših sugrađana? Osobi s invaliditetom ili umirovljeniku teže pokretljivosti je jednako teško penjati se na četvrti kat zgrade neovisno o kotaru u kojem živi, a i niske mirovine su svima jednako niske, neovisno o kotaru u kojem žive.

- Ostalo je ispod crte još cca 1,5 milijuna kuna. U prijedlogu proračuna za 2020. godine su predviđena ta sredstva. Što se tiče kriterija, radila ga je stručna komisija, ali ga možemo mijenjati - odgovorio mu je Damir Ordulj, pročelnik za komunalu.

Tomislava Prljevića (HDZ) zanimalo je održavanje cesta, odnosno koje su prometnice predviđene u ovoj godini za sanaciju.

- Za održavanje prometnica i nogostupa kroz ovaj rebalans dobili smo sedam milijuna kuna. Do kraja godine odradit će se sanacija Puta Trstenika, Mihanovićeva i Starčevićeva ulica, potporni zid u Vukovarskoj i Ulica Table. Želio bih zahvaliti na ovim sredstvima, ali mislim da to još uvijek nije dovoljno. Koliko god novca komunala dobije, uvijek se ima što potrošiti na održavanje - odgovorio mu je pročelnik Damir Ordulj.

"Nismo radili prema Zakonu o šumama"

Gorana Kotura zanimalo je koliko je točno doznačenih stabala uklonjeno za vrijeme sanacije Marjana u skladu s propisima.

- Za koliko je posječenih stabala tijekom sanacije izdano dozvola i popratnice u skladu sa Zakonom o šumama i Pravilnikom o doznaci stabala? Naime, od 38.000 posječenih stabala, njih 26.000 je posječeno protuzakonito, odnosno 70 posto. Od 13.000 kubika drvne mase, čak je 9000 nedoznačeno. Nije se držalo akcijskog plana i uputa koje je dao Milan Pernek.

Krstulović Opara mu je odgovorio kako je “zadivljujuća preciznost u pisanju brojki”.

- To ne začuđuje jer ste bili na čelu Javne ustanove koja je tako jako dobro radila posao da se mi bavimo sada s tim. Ne uvažavate stručna izvješća, jer da isti poštujete ne biste baratili ovim brojkama koje ste stručno pokazali, a mogli ste stručnost pokazati dok ste vodili Javnu ustanovu. Koordinator Nenad Ružić čisti nered kojega ste ostavili, a stožer je prihvatio stručno izvješće - govorio je Krstulović Opara.

Ružić mu je odgovorio da su Hrvatske šume cijelo ljeto radile doznake zaraženih stabala, ali da one nisu ovjerene.

- No, po tome ne bi trebali raditi ništa čekajući nekog birokrata. Nismo radili prema Zakonu o šumama nego prema Zakonu o prirodi, o civilnoj zaštiti i zaštiti od elementarne nepogode. Odgovor je dalo Ministarstvo poljoprivrede koje je reklo da se Zakon o šumama na ovu situaciju ne odnosi. Bila je prisutna izravna opasnost i nismo mogli zaustaviti radove zbog administrativnih stvari. Nismo radili gospodarsku sječu nego smo se borili protiv potkornjaka. 1350 kubika doznačenih je ostalo u Pak- šumi na 30 mjesta. Zakon o šumama se ne odnosi na izravnu opasnost od elementarnih nepogode - odgovorio mu je Ružić.

Na to je Kotur kazao kako je on upravo javno priznao kako se nije radilo po Zakonu o šumama, što će imati dalekosežne posljedice za marjansku šumu. Naveo je kako je po pitanju svog angažmana u Upravnom vijeću Javne ustanove ostavio uređeno stanje, te da je pitanje što će se utvrditi o angažmanu gradonačelnika.