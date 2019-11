Nema više štekata, ali ima morske trave: pogledajte na što sliči šetnica na Firulama 

Malo lijepog vremena između kiše koja je padala posljednjih dana iskoristila je naša sugrađanka koja je odlučila prošetati preko Firula. No, to baš i nije izgledalo onako kako je ona to zamislila.

Naime, ispred bivših kafića “Firule” i “Plava laguna”, koji su bili pod povećalom javnosti zbog uklanjanja štekata, dočekalo ju je pravo jezero “ukrašeno” morskom travom koju je nabacalo more u kombinaciji s vjetrom.

– Nije se moglo normalno proći. Svi su se penjali na zidić koji je odmah pokraj kako bi prošli. Šetnice bi trebale biti u službi građana, ili se varam? – kazala nam je naša sugrađanka koja nam je i poslala fotografije “s lica mjesta”.