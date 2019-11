Osmu godinu u nizu u Splitu uspješno živi i raste projekt "O la la 366 večera". Riječ je o akciji u kojoj se građani dobrovoljno javljaju da bi jedan dan u godini skuhali ili osigurali jelo za splitske beskućnike o kojima se skrbi udruga "MoSt", a lavinu dobrih djela pokrenule su Splićanke Lana Iljadica i Lada Štefek.

Prije nekoliko dana u Facebook grupi "O la la 366 večera" Lana je objavila izvrsnu vijest – svi datumi do kraja ove godine su popunjeni.

– Samo nam je bio ostao 26. prosinca, Sv. Stjepan, ali naša dugogodišnja volonterka Nera se javila i uzela taj zadnji datum. Meni su, da vam budem iskrena, potekle suze kad sam shvatila da smo popunili sve datume za ovu godinu – rekla nam je Lana.

Akcija je ovo koja se odvija svaki dan, a Lana nam objašnjava da im je najteže popuniti ljetni period, srpanj i kolovoz.

– Ne mogu doći k sebi da ovaj projekt već živi osmu godinu. Iznenadila nas je solidarnost koju grad ima. Split je najluđi grad i odaziv ljudi daje nam nadu da ima dobrog svita na sve strane. Kada kuhate, nije to samo teća hrane, to je teća ljubavi, suosjećanja i iskrenosti da će im biti lakše – govori nam Lana, koja već ima novi rokovnik za 2020. godinu.

U hvalevrijednoj akciji već četvrtu godinu zaredom sudjeluje i Sveučilište u Splitu, a rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić i prorektorica Đurđica Miletić u utorak su sudjelovali na početku akcije za ovu akademsku godinu pokazavši kako je Sveučilište uvijek spremno pružiti pomoć u svojoj lokalnoj sredini, posebice u situacijama kad je to najpotrebnije.

Studenti i profesori

– Divno je od njih što su četvrtu akademsku godinu uz nas. Njihovi su petci i meni je odmah lakše kad znam su ti dani rezervirani za njih – govori Lana.

Rektor Ljutić istaknuo je kako je odluka Senata o nastavku ove akcije bila jednoglasna.

– Od Rektorata preko svih naših sastavnica želja nam je bila omogućiti topli obrok našim sugrađanima, istovjetan onome što naši studenti imaju za svoju prehranu. Na našem Sveučilištu nisu važna samo STEM područja, medicina, biologija, kemija, nego su bitne i društvene djelatnosti te prvenstveno humanost. Ako toga nema, onda nema smisla ni naše djelovanje, ni naš život, ali ni naše poslanje kao sveučilišta. Na tom tragu nastojimo njegovati i ove tradicije te pomagati gdje god možemo da zadržimo tu razinu uljudbe, kulture življenja i davanja onima koji su potrebiti – kazao je rektor Ljutić, dodavši kako nije važno da je Sveučilište jedno od najboljih u regiji ako nije uključeno u život i rad lokalne zajednice.

Akciju je podržao i Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, čiji se predsjednik Mateo Marušić priključio u podjeli obroka korisnicima prihvatilišta.

– Iako je rad Zbora okrenut prema projektima jačanja studentskog standarda, sve je to ništa bez humanosti. U ovu akciju uključene su sve sastavnice Sveučilišta čiji će studenti svakog tjedna posluživati hranu štićenicima udruge "MoSt". Hrana dolazi iz studentskih menzi, a radit ćemo na poboljšanju njezine kvalitete, iako je već sada na zavidnoj razini – ustvrdio je Marušić, iskazavši zadovoljstvo brojem studenata koji sudjeluju u akciji zajedno s upravama i profesorima sastavnica Sveučilišta.

U ime udruge "MoSt" Sveučilištu je zahvalio dopredsjednik Dado Lelas, istaknuvši njezin kontinuitet.

– Splitsko sveučilište i studenti ne pomažu udruzi samo podjelom hrane, nego je ova akcija otvorila vrata suradnje na svim razinama, čemu, primjerice, svjedoči zajednička konferencija s Ekonomskim fakultetom, zatim studenti medicine koji ovdje povremeno volontiraju – kazao je Lelas, zaključivši kako je Split jedinstven po svojoj humanosti jer ovakvog projekta nema nigdje u svijetu.

Direktno iz srca za beskućnike Splita U zadnjih osam godina kroz projekt je prošlo mnogo ljudi, a Lana objašnjava kako je uglavnom riječ o udrugama i organizacijama iz svih polja koje im se jave ili o individualcima, obiteljima i prijateljicama koje žele beskućnicima osigurati obrok. Veliki broj ljudi kuha upravo na svoje rođendane ili na njima neke važne datume. – Jako bih voljela kada bi nam se pridružilo i više splitskih ugostiteljskih objekata. Sami znamo koliko ih ima i zamislite da se svatko od njih javi i uzme samo jedan dan u godini. Imali bismo pola godine već popunjeno. Nadam se da će nam se uskoro i oni pridružiti kako bi ova akcija poprimila još veće razmjere – poručuje Lana.