Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara sastao se danas s albanskim kolegom Erionom Veliajem, gradonačelnikom Tirane u sklopu prezentacije "Green city action plana Tirana i projekta "Orbital forest".

Nakon susreta, dvojica poteštata su se primili lopate i zajedno simbolično posadili hrast u Parku Europa koji se nalazi ispred zgrade gradske uprave, odmah uz Skenderbegov trg u samom centru Tirane, a njima se poslije pridružila i naša delegacija.

- Prava je šteta što se ova dva grada koja su tako blizu, u regiji koja ima toliko zajedničke prošlosti, doimaju tako dalekima zbog nedostatka infrastrukture.

Smatram da naše vlade trebaju neumorno raditi da nas bolje povežu. Prije nekoliko mjeseci nas je posjetila hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović koja je posebno naglasila da ne živimo samo od slavne povijesti, nego da se moramo posvetiti sadašnjosti, te je mudro savjetovala da su gradonačelnici ti koji se moraju povezati.

Imamo mnogo toga za naučiti - želimo znati kako je Split živući muzej, kako se nosi s turizmom, kako živi od njega i čini ga održivim bez uništavanja grada.

Možda i mi možemo podijeliti neka naša iskustva kada je riječ o urbanom zelenilu i suočavanju s velikim demografskim rastom.

Mislim da ono što prolazi u Hrvatskoj, može i kod nas, i obrnuto, s obzirom da dijelimo isti mentalitet. Imamo populaciju koja je dugo vremena njegovala skepticizam kao nacionalni sport. Svi žele promjenu, ali kada se ona počne događati, onda je više nitko ne želi.

Zato moramo, ne samo uzrokovati promjene, već i njima upravljati. Kao što kaže citat iz filma Casablanca - "ovo je početak jednog divnog prijateljstva" koje će, siguran sam, trajati puno duže od ovog stabla koje smo danas posadili u znak prijateljstva između Splita i Tirane, ali i između hrvatskog i albanskog naroda - podvukao je tiranski gradonačelnik Erion Veliaj.

Andro Krstulović Opara zahvalio se kolegi te je naglasio kako on ima posebnu strast za posao koji obavlja.

- Trebamo razmijeniti naš "know how", zato smo došli ovdje čuti kako je Tirana uspjela u ozelenjavanju grada, s obzirom da Split ima ozbiljnih poteškoća u takvom planiranju, makar se možemo pohvaliti da je relativno zelen.

No, mi želimo novo zelenilo, ne radi lijepog pogleda, nego radi preživljavanja u globalnom zatopljenju koje je pred nama. Naprosto, moramo stvoriti uvjete u kojima svaki čovjek mora razumjeti da je puno vrijednije imati 20 stabala, nego 20 parkiranih automobila.

To je posao kojeg ćemo dugo raditi. Već sada imam nekoliko ideja koje ću uklopiti u svoj program - kazao je poteštat i dodao kako će suradnja između dva grada u narednom razdoblju otvoriti još neke teme koje smo dotaknuli, prije svega o urbanom planiranju kroz Masterplan i, naravno, stvoriti pretpostavku još bolje suradnje ova dva grada i dvije zemlje s boljom i kvalitetnijom infrastrukturom.

- Albanija mora i treba biti integrirana na onoj Via Egnaciji koja je postojala prije 2000 godina i koja je spajala Split i albansku obalu. To je nešto što će naše generacije moći uživati, ali mi to moramo odraditi - razvoj cestovne infrastrukture, ali i pomorske puteve, bolju povezanost, ne samo građana i institucija, nego svih segmenata našeg društva - kazao je Krstulović Opara.

- Samo balkanski gradonačelnici mogu dati izjave na četiri jezika - dobacio je za kraj Veliaj s obzirom da se pričalo albanski, hrvatski, engleski i talijanski.

Nakon sadnje, splitska ekipa posjetila je gradsku agenciju "Parks and Recreations" čija je direktorica Erinda Fino predstavila projekt "Novi parkovi i javne zelene površine Tirane".

Radi se o jedinstvenom projektu koji je započet prije četiri godine na mjestu nekadašnje zapuštene i opasne zelene površine koja je sada pretvorena u prekrasni "Farka" park s dječjim igralištima i svim potrebnim rekvizitima za rekreaciju.

- Vratili smo park ljudima i ljude parku - poentirala je Fino i dodala kako su ponosni što je novih 50 dječjih igrališta u gradu niklo na mjestima bivših parkirališta.

Jedan od najtežih poslova u projektu ozelenjavanja bio je pretvaranje ilegalnog deponija u centru grada u park, gdje je bilo smješteno i romsko naselje u kojem su se odvajale sekundarne sirovine, spaljivale gume i u kojem je obližnje jezero pretvoreno u crnu jamu. Veliaj je Rome stambeno zbrinuo i našao im posao, mada je, priznaje, na početku bilo dosta problema i pritisaka strane javnosti zbog tog poteza

Naravno, najveći izazov ovako opsežne sadnje je održavanje zelenih površina s obzirom na suhu i blagu klimu, odnosno zalijevanje zelenila.

Do sada je u Tirani posađeno čak 270.000 stabala a do kraja godine planiraju sadnju njih još 150.000. No, to nije sve - albanska metropola ima ambiciozni plan do 2030. godine zasaditi nevjerojatnih dva milijuna stabala! Za sada se najveći broj sadnji realizira putem donacija, kako samih građana, tako i privatnih tvrtki, a po prvi put su za sadnju dobili kredit Europske banke za obnovu i razvitak.