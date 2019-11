SDP-ov predsjednički kandidat Zoran Milanović danas je na Peristilu sazvao konferenciju za novinare na kojoj je otvoreno kazao da ne razmišlja o ovdašnjim glasačima, da mu se "fućka za Jugoslaviju", a pitanje Hajduka nazvao je "banalnom stvari".

Nije mu se svidjelo traženje novinara da prokomentira nedavnu svoju izjavu kako je "Rijeka jedan od rijetkih klubova koji nije imao petokraku, a Hajduk je bio omiljeni Titov klub":

- Nisam razmišljao o glasovima u Splitu ni u Rijeci. To je istina kojom se mora ići na neistinu, a koja se plasira s druge strane. Njome se ljude želi podijelit. Hajduk je bio kakav je bio. Ajmo na ozbiljnije teme - zatražio je Milanović.

Na opetovana novinarska pitanja ipak je proširio rečenice:

- Hajduk je bio hrvatski klub, ali je bio i klub koji je imao petokraku u grbu. Klub koji je igrao s petokrakom na prsima. Mogo si se nabosti na nju - naglasio je Milanović pomalo zgrožen i dodao - to je ružno izgledalo. Ali tak' je bilo, pa nek' to ljudi znaju - kazao je SDP-ovac.

Od zapaljivijih izjava, u kasnijem govoru izjavio je i:

- Fućka se meni za Jugoslaviju! Očito je predsjednica najveći jugonostalgičar kad stalno o njoj priča. Kak' je bilo, bilo je, ali nemojmo lagat. Preživjelo se. Mnogi koji su tad bili slizani s vlašću prvenstveno u HDZ-u danas glumataju da nisu imali taj život.

Ja sam prema tom vremenu bio indiferentan.

O protukandidatima koji su već iznijeli program kazao je da prodaju maglu.

- Ako mi je program da ću otpustiti 150 tisuća ljudi onda lažem - rekao je Milanović. Nije naveo na koga se to odnosi.

Spomenuo je i koruptivne radnje u sustavu nabavke vojne opreme, na što su novinari upitali može li, eto, tu precizirati na što točno misli, a on je odgovorio "na sve skupa".

Ipak, Milanović je istaknuo kako je on uvijek tu za odgovaranje na novinarska pitanja:

- Ovo je kampanja i ja u njoj idem po Hrvatskoj, razgovaram s ljudima, s novinarima, tu sam, dostupam sam i eto, počinje mi pressica s ovakvim bizarnim temama kao "Što je bio Hajduk?" i hoće li mi to naštetiti u Splitu.

Kod ljudi koji razmišljaju kao ja, koji se ne boje istine, koji su svjesni kompleksnosti povijesti, to može biti samo plus, a oni koji prodaju maglu prodavat će maglu. Jesen je - uočio je Milanović, a kasnije se opet vratio na tu temu rekavši da on neće lagati ljude "pa ni kad su u pitanju ovako banalne stvari kao što su, ne znam, grbovi nogometnih klubova. Sve je to lijepo, ali to je samo zabava".

Na pitanje hoće li ići u Bosnu i Hercegovinu budući da i tamo ima biračkog tijela, odgovorio je: "nažalost ne" te da ići aktivno voditi kampanju u drugu državu smatra nemoralnim i čak i opasnim.

Milanović je, ukratko, iznio dosta optužbi uspješno izbjegavajući spomenuti imena, a pritom je, bez da su novinari pitali, isticao kako on "glasno i jasno iznosi vlastite stavove. Otvoreno o stvarima koje vidim i znam".

Naglasio je da je on bio u Bruxellesu puno prije nekih. Nije rekao koga.

Rekao je da Hrvatska izgleda rastrojeno jer u vrhu vlasti ima ljude koji se tako ponašaju. Nije rekao koga.

Kazao je da se "stalno oportunistički promatra što ja mogu zgrabiti za sebe i u vanjskoj politici i unutra". Nije rekao tko to čini.

Tek je na pitanje oko predsjedničkih ovlasti naveo:

- Znamo kako je to izgledalo u vrijeme Franje Tuđmana i HDZ-a devedesetih godina, to je bila privatna država. Uh, jesam smio reći privatna? - zapitao se Milanović i nakon dramske pauze nastavio:

- Jednom sam rekao da se ponašamo kao slučajna država, ali da nismo i ne smijemo biti slučajna država, no za neke jesmo privatna država - rekao je Milanović.

Privatnost države argumentirao je i korištenjem proračuna kao vlastitog novčanika, čemu svjedočimo u pregovorima sa sindikatima prosvjetnih radnika:

- Dobro, kak' sad ima dva posto za povećanje osnovice? Kak' sad ima, do jučer nije bilo? To ti nije privatna država - kazao je Milanović osvrnuvši se i na prozivke o tome kako se on odnosio prema plaćama nastavnika.

- Ispada da nikad više ne bih smio govoriti o plaćama u prosvjeti jer sam u jednoj situaciji kad smo naslijedili zemlju bez novaca bio strog prema financijama i rekao da trenutno nemamo uvjeta za povećanja plaća, a tražili smo uvjete da ne otpustimo ljude.

Da ne otpustimo 45 posto. To je bio prijedlog iz Europske komisije. Pet godina kasnije kad se mijenjaju financijski uvjeti, ja mijenjam stav. To je jedino normalno. Kad je u pitanju novac, prilagođavaš se - istaknuo je Milanović.

Novinari su upitali kako komentira izjave predsjedničine frizerke o supruzi Miroslava Škore, na što je on upitao "a šta je rekla?". Kad mu je pojašnjeno, odgovorio je:

- Uf, da. Opet ista priča. Prije pet godina sam rekao da neki ljudi imaju talent odabrati loše društvo i biti okruženi polusvijetom, naprosto se lijepe za njih. Neki su kao teflon, neki su kao ljepljiva traka, nažalost imamo predsjednicu koja bira loše društvo. Njoj su pojam ljudi o kojima ja imam najniže mišljenje - kazao je Milanović.