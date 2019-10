Prvi čovjek Grada oduševljen: Ovo se moralo riješiti! I puklo je baš na današnji dan kada je pukla i partizanska puška i na dan kada je UNESCO Splitu poklonio status koji nismo zamiritali!

Feštalo se danas na splitskoj Rivi u novootvorenim prostorijama Gradskog kotara Grad. Skromnim sugrađanima centra grada otvorenje sjedišta kotara već je samo po sebi dovoljan razlog za veselje, budući da su do današnjeg dana bili "beskućnici", a sada su uselili u prostor na samoj Rivi odakle "puca" pogled od milijun dolara.

Osim konačnog doma na lokaciji kakve se ne bi posramila niti jedna ambasada, Getani su naglasili kako je mnogo razloga za slavlje. Prvi je taj što je današnji datum proglašen Danom kotara Grad, drugi razlog što se slavi Dan oslobođenja Splita, koji je kruna uspješne borbe našeg grada protiv fašizma.

Treći, neizostavni razlog je i što je 26. listopada 1979., prije 40 ljeta, UNESCO na svoj popis svjetske baštine uvrstio staru jezgru grada Splita – najveći dio kotara Grad, kao i njezine stanare, danas malobrojne Getane koji se tvrdoglavo i glasno bore protiv masovne turistifikacije.

- Mi smo bili jedini kotar u gradu koji nema svoj prostor i onda smo počeli dizati galamu oko toga, i rekli smo da se to mora riješiti pa makar negdi puklo. Evo, puklo je baš na današnji dan kada je pukla i partizanska puška, i na dan kada nam je UNESCO poklonio status koji nismo zamiritali, ali daj Bože da ga opravdamo jednoga dana.

Osim toga, konačno smo slomili Banovinu da nam dodjele prostor, i to ne bilo kakav, jer vidite da se radi o izvanrednom prostoru na vrhunskoj lokaciji - sretan je Žarko Matijević, predsjednik vijeća Gradskog kotara Grad čije je sjedište od subote na Rivi, točno iznad banke.

Tu će im se moći pridružiti svi sugrađani budući da su najavili veliki broj aktivnosti, njegovanje tradicionalnih vrijednosti, izložbe, promocije knjiga, tribine, druženja…

Među uzvanicima se pričalo i o velikoj obljetnici upisa povijesnog grada s Dioklecijanovom palačom na listu svjetske baštine, a Matijević ozbiljan napominje da je takva čast, malom broju preostalih stanara, ujedno i velika obaveza, budući da su stanari jedine takve očuvane Palače u svijetu, koja se sagrađena u antičko doba.

- Moramo nastaviti njegovati život u Palači, moramo omogućiti ovo malo preostalih ljudi koji tu žive, da nastave dostojanstveno stanovati među tim zidinama.

Takva obaveza se ne može riješiti preko noći, ali pošto su većina ljudi u kotarskom vijeću legalisti, smatramo da se poštivanjem propisa i zakona može krenuti naprijed - poručio je predsjednik vijeća kotara Grad. Koliko je točno takvih stanara u samom centru grada - nitko ne zna odgovor.

- U pitanju su vrlo različite procjene, od 200 cjelogodišnjih stanovnika do 600, a bilo nas je 1500 prije par godina. Nema preciznog odgovora.

Popis stanovnika i broj prijavljenih stanara su dvije različite stvari, a broj stanara koji tu žive cijelu godinu je, opet, treća stvar. To su brojke koje se toliko razlikuju jedna od druge da nema uopće smisla pokušavati doći do odgovora na to pitanje - kazao je Žarko Matijević.

Međutim, Banovini poručuje kako ne smije zaboraviti da bez obzira na sve manji broj stanovnika Palače, iza njega stoji deset tisuća ljudi.

- Što prijavljenih stanara, što gostiju, što ljudi koji rade u staroj gradskoj jezgri. Svi oni su meni ukazali povjerenje da se borim za njihove interese i kada predložim Gradu da se nešto napravi, onda je to prijedlog deset tisuća ljudi, to se ne smije zanemariti i bagatelizirati - poručio je čelni čovjek vijeća kotara Grad.