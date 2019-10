Ako imate bubrežne kamence, samo se provozajte po Splitu i riješit ćete problem! U prejakoj konkurenciji očajnih gradskih prometnica evo koje su najkritičnije

Splitska prometna džungla je postala, nažalost, konstanta. Dijelom zbog većeg broja vozila, dijelom zbog prometne (ne)kulture, ali dobrim dijelom i zbog jako lošeg stanja prometnica. Zakrpa do zakrpe, rupe i rupetine, šahte... Nema to puno veze s modernim prometnicama, osim što su, eto, nekad asfaltirane...



Ukratko, splitske ceste su u očajnom stanju, a mi smo u prejakoj konkurenciji pokušali napraviti svojevrsnu top-listu najkritičnijih, ne bi li Grad isprovocirali da uloži koju kunu u prometnu infrastrukturu.



To nas je ponukalo da napravimo temu o stanju gradskih i državnih cesta i pokušamo nabrojati one koje su u najgorem stanju. Bazirat ćemo se na one ulice, koje su od vitalnog značaja za odvijanje gradskog prometa, a u one kvartovske ulice od kojih mnoge još nisu ni asfaltirane, nećemo ovom prilikom ni ulaziti. Bilo bi to, u suprotnom, dugo i naporno putovanje.



Krećemo sa Starčevićevom ulicom koja vijuga od hotela "President" do pečenjarnice "Galina" na Skalicama, gdje se križa s Ulicom Hrvatske mornarice.

Starčevićeva je u cijeloj svojoj dužini "kriminalna". Rupa na rupi, zakrpa na zakrpi, pa su u Gradu odlučili urediti tu prometnicu, ali, nažalost, samo jedan dio.



Tako je Grad naručio projekt za dionicu od hotela "President" do križanja s Gundulićevom, što je dužina od oko 70 metara (baš su se pretrgli).

Onaj drugi dio te ulice, još "kriminalniji", nije obuhvaćen tim projektom... Kad će ta dionica, koja je pogodnija za tovare nego za automobile, biti uređena - nitko ne zna.



Druga "neuralgična" prometnica je Dubrovačka ulica, i to posebno od križanja s Vukovarskom do Ulice Domovinskog rata. Na toj dionici vozačima je "ajme i kuku" voziti, poglavito u neposrednoj blizini autobusne stanice pokraj kafića "Mendula", gdje je asfalt krpan tisuću puta i gdje vozači imaju osjećaj da se voze nekim makadamskim putem, a ne vitalnom gradskom prometnicom.



Na križanju Dubrovačke i Mažuranićeva šetališta (prema zgradi FINA-e) postoje na istočnoj strani kolnika dvije "respektabilne" rupe, pa se vožnja tim dijelom prometnice više može okarakterizirati kao vožnja "roller coasterom" negoli gradskom prometnicom. Kritično stanje s Dubrovačkom je i dalje prema sjeveru, prema križanju s Domovinskog rata. Do kada, ne zna se.



Treća ulica na našoj listi Put Firula, od "Bobanovih dvora" do ulaza u ex "Šumicu". To nije cesta, to je zakrpa!



Ova prometnica u jednom od najelitnijih dijelova Splita idealna je za bubrežne bolesnike, koji novom metodom liječenja, na rupama i zakrpama asfalta mogu "izbiti" bubrežne kamence ako ih muče.



Ne pomažu u vožnji ni francuski amortizeri koji su poznati u svijetu automobila kao najbolji, ne pomažu ni vozila od 100 i više tisuća eura. Ne pomaže ništa. Asfalt na Putu Firula je jači od svih i on će svakom "vozaču namjerniku" priuštiti nezaboravno iskustvo. Kada će se ova prometnica urediti iz seoske u gradsku, "samo staklena kugla zna".



Četvrta "ajme i kuku" prometnica je Meštrovićevo šetalište, također u jednom od atraktivnijih dijelova Splita. Ta prometnica koju omeđuju privatne kuće i vile, vrijedne nekoliko milijuna eura u kojima živi "creme de la creme" Grada Splita, nikako svojim izgledom i stanjem ne odgovara ekskluzivnoj lokaciji na kojoj se nalazi.



Vožnja ovom cestom također izaziva "stres", posljednji put je vjerojatno asfaltirana kad je u Vilu Dalmaciju dolazio predsjednik Tuđman, a prije toga kada je u njoj boravio Tito. Kada će ona doći na red, vidjet ćemo u "fundaću od kafe".



Za kraj smo ostavili staru Solinsku, prometnicu prema Dujmovači, koja je kao jedan alternativni ulaz i izlaz iz grada u vrlo lošem stanju i koju isto tako treba urediti, a ako je u mogućnosti i proširiti, pa i osvijetliti. Ona bi u skoro vrijeme trebala postati državna cesta jer je postupak njezine prekategorizacije u tijeku. Za njezinu sanaciju posebno se zauzeo sadašnji splitski poteštat.

Namjerno nismo spominjali asfalt Ulice moliških Hrvata i to posebno dionicu od Poliklinike "Kalajžić" do hotela "Radisson Blu Resort" jer smo o njoj pisali prije dva do tri mjeseca. I ona je u vrlo lošem stanju, možda i najlošijem, ali su nam u Gradu tada rekli da su za njezinu sanaciju osigurana sredstva i da će se s radovima započeti uskoro.



I za kraj samo sugestija onima koji će popravljati gradske i državne prometnice. Učinite to, kao i onomad kada ste uređivali Ulicu Hrvatske mornarice, koja je obnavljana prije desetak godina i koja je do dana današnjeg u izvanrednom stanju. Neka i ostale u Splitu budu takve, našoj sreći neće biti kraja.