Kako je Sikirica privatizirao Preradovićevo šetalište: jedan od najbogatijih ljudi u Splitu nije mogao do državnog terena pa je kupio gradski; Evo tko mu ga je prodao, i to bez natječaja

Hotel "Villa Harmony" zahvatio je i dio Preradovićeva šetališta, ulice koja se nalazi s južne strane smještajnog objekta, a iznad kupališta na Bačvicama.

Investitorskoj tvrtki "Špinut" krajem 2015. za formiranje građevinske čestice, površine 894 četvorna metra, radi izgradnje tog luksuznog objekta – s kojima sada muku muči radi legalizacije viška izgrađene površine i katnosti – nisu bili potrebni samo kvadrati Jadranske ulice, koja ima status državne prometnice i teren pripada Hrvatskim cestama, već i dio šetališta iznad plaže, koje je u vlasništvu Grada.

Radi toga je u veljači 2016. tadašnji poteštat Ivo Baldasar dao pisanu suglasnost za 22 gradska kvadrata Preradovićeva šetališta kako bi navedena tvrtka, čiji je direktor Zoran Sikirica, bivši čelnik Hypo banke i jedan od imućnijih ljudi u Splitu, mogla u travnju iste godine ishoditi dozvolu za izgradnju hotela s dvije podzemne i šest nadzemnih etaža.

Afera 'Harmony': uhićen poznati splitski arhitekt, šefovi iz Banovine i Geodetske uprave te djelatnica Katastra; Sumnjiče se da su 'sredili' građevinsku dozvolu za luksuzni hotel na Bačvicama

Jedan od najbogatijih Splićana 'upao' u probleme: dok USKOK istražuje kako je njegov luksuzni hotel na Bačvicama dobio dozvolu, umalo mu je 'na bubnju' završila vrijedna parcela u Šumici

Ovo je luksuzni hotel na Bačvicama zbog kojeg se posezalo i za mitom? Sikirica ga je najavljivao kao veliku stvar za Split, ali građani nisu bili oduševljeni...

U Baldasarovu zaključku navodi se da će se "imovinsko-pravni odnosi regulirati nakon pravomoćnosti građevinske dozvole" (znači nakon 9. svibnja 2016. godine, op.a.), ali i da je jedan od uvijeta pod kojima se ta suglasnost daje da "'Špinut' ishodi pisanu suglasnost od upravitelja Jadranske ulice, odnosno od Hrvatskih cesta".

Gradonačelnik je u studenom 2016. potpisao novi zaključak, onaj o prodaji 22 kvadrata na Bačvicama tvrtki "Špinut" za 192.500 kuna, odnosno po 8750 kuna ili oko 1180 eura po "zlatnom" kvadratu.

U dokumentu se navodi da je to gradsko zemljište sukladno članku Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Banovina dužna prodati bez provedbe javnog natječaja, i to osobi kojoj je to potrebno za formiranje neizgrađene građevinske parcele, u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20 posto planirane građevinske čestice.

Cijenu ili, kako se u zaključku navodi, tržišnu vrijednost, u veljači 2016. utvrdio je Miro Brkljača, sudski vještak za graditeljstvo, a usvojilo ju je prateće povjerenstvo.

Zbog svoje veličine u odnosu na površinu parcele na kojoj je podignut, luksuzni objekt kao da je izazivao da se o tome govori i da se njime pozabave nadležni organi.

Tako je USKOK u listopadu donio rješenje o proširenju istrage protiv šestero osoba. Među njima je poznati splitski arhitekt, za kojega istražitelji sumnjaju da je kao glavni projektant svojim potpisom ovjerio izjave o sukladnosti glavnog projekta za hotel sa splitskim Generalnim urbanističkim planom (GUP) da bi "Špinutu" osigurao izgradnju većeg objekta.

Jedna od osumnjičenih je i voditeljica lokalnog Odsjeka za graditeljstvo koja je morala provjeriti je li glavni projekt sukladan GUP-u, pa USKOK za nju tvrdi da iako je utvrdila da je granična nekretnina na zapadu čestice ustvari državna cesta (Jadranska ulica, op.a.), zbog čega se njezina površina ne može koristiti za izračun koeficijenta iskorištenosti građevinske čestice, izdala dozvolu kojom je tvrtki "Špinut" pribavila korist od najmanje 181.440 eura u vidu prava izgradnje hotela veće površine i katnosti od one koja bi se mogla izgraditi na stvarnoj površini zemljišne čestice.