Otkad balerine skaču na podijumu i dižu noge, nemoš nać mista za sest na kafu, najskoli blizu palkošenika!

Stare splitske kavane, oštarije i gostionice, prostori koje s puno gušta prizivamo iz Smojinih krokija Malog i Velog mista, predmet su rijetko zanimljivog predavanja prof. Gorana Borčića koje je prošlog četvrtka održao u hotelu "Park".

Vrijedni povjesničar i muzejski savjetnik Borčić, kroničar Splita i autor splitske trilogije "Povijest pisana svjetlom – Split od Prisce do Adriana", na ovim je stranama već imao prilike predstaviti svoj rad, a ovaj put razveselit će nas dosad neobrađivanom temom o starim punktovima splitskog ugostiteljstva, od 16. stoljeća do početka Drugog svjetskog rata, uz bogat album fotografija koje je malo tko imao prilike vidjeti.



Uglavnom, kava je bila u središtu društvenog života već u 18. stoljeću, upućuje nas Borčić, a uživanje u ritualu ispijanja bilo je čak uvršteno u protokol nastupnoga primanja novoga gradskog kneza. Nije poznato otkada su na splitskoj obali postojale kavane, no za sada najstariji podaci datiraju iz 1786. godine. One su se uvijek nalazile na istome mjestu, samo su s vremenom mijenjale vlasnike i inventar.



"Bila su to mjesta razbibrige i razonode prijatelja intimnih kavanskih zakutaka, nevidljivih od dima i slaboga petroleja", slikovit je Borčić, i nastavlja: "Kavane, oštarije i gostionice posjećivali su svi slojevi, kako bi popili piće, pročitali novine, zaigrali na karte ili bilijar."

Kocka je u boljim splitskim kavanama bila strogo zabranjena i zabrane su bile vidljivo izvješene, međutim, nije se toga strogo pridržavalo.

Bilo ih je koji su voljeli igrati domino, koji se mogao unajmiti u kući do Papalićeve palače, međutim, Splićani su bili više raspoloženi za karte. Upravo su to vlasti pokušavale spriječiti, pa su izdavani dekreti zabrane, a za prekršitelje su bile propisane velike novčane sankcije, pa čak i zatvor. Svejedno, Splićani nisu odustajali od trešete, briškule i pikola, a uz šolde ulog su bile i stolice i noge od stola. Naime, nerijetko bi takve sjedjeljke završavale tučnjavama, u kojima su rado sudjelovale i gospođe.



"U gostionici 'Tri zvijezde' u Bizantinskoj ulici izvjesna Lucija iz Smilčića sredila je nekoga drvodjelca zbog upućene nepristojnosti, a u gostionici koja se kratko zatim spominje pod nazivom 'Zvijezda' (tko zna u kojoj su se tučnjavi izgubile druge dvije) došlo je do makljaže zbog zadirkivanja neke sviračice Štefice", dokumentira Borčić tamni sjaj ovih mjesta, te citira pisca Branka Stanojevića, koji 1921. piše kako su sve splitske kavane "veoma nezgrapne, a gosti sjajni".

Stanojević kavanske goste dijeli na četiri skupine: političke stratege, šahiste, čitaoce i zjevače, te igrače. Uz to, bilježi, svaki je stol posebni stožer, "gdje se nemirne glave saginju, a dobroćudna lica raspravljaju, kude, odobravaju, prigovaraju, primaju i zabacuju".



Borčić napominje kako žene do dvadesetih godina prošloga stoljeća nisu posjećivale kavane, ali od tada i one zalaze u splitske krčme i kavane, pozivajući se na nepoznatog pisca tridesetih godina prošloga stoljeća koji u splitskim novinama navodi: "Ima tu i ženskoga svijeta koji se zna zaletjeti na čašicu, da ubije žeđ.

Raznolika im je nošnja: jedni imaju mekani šešir, drugi tvrdu kanjetu, treći nose sport kapu, jedni opet vole francusku kapicu jer im nosi sreću pri igri 'naprstka' i na 'tri karte'. A ima i gardista modernih, koji su bez kape da im se vidi lijepi cuf kose, pa i onih sa seljačkom kapom.

Ovamo se zaleti priko dana i koji monturani, na po metra kambrika (pola litre vina), a naiđe dikod i koji mužikant i oni od tejatra, upade i koji turišta, najskoli koji Čeh oli Nimac, oni s ruksakom na škini sa svojim babam, jer svakome je drago vino i ovod ni skupa spiza. Bome i nji privuče ona tabela na kojoj piše vino za vanka i za unutra."

Pogledajmo, dakle, gdje se u ovoj tijardovićevskoj kartolini moglo štogod gucnuti i čalabrcnuti.



Kavana i slastičarnica "Bottega da caffe e da scalitera"

Prvu poznatu kavanu na Rivi, koja se spominje 1786. kao "Bottega da caffe e da scalitera", otvorio je Filip Frezza, sin časnika iz Napulja. Jedan dio kavane bio je pretvoren u kartašnicu s tri stolića za igru. Tu se moglo naručiti kavu, čaj, maraskino i prošek, a tu nevinu ponudu upotpunjavali su sladoled i razne vrste kolača.



Kavana "Valenti"

Jedna od najstarijih na Rivi bila je kavana "Valenti", u kojoj su se mahom sastajali pučani. S tog mjesta kavana je poslije prešla u Zadarsku ulicu. Tu je najzanimljivija bila topovska kugla u zidu kavane, za koju se vjerovalo da je doletjela s jednog od brodova koji se primaknuo gradu za vrijeme Viškog boja, 1866. godine.



Kavana "Troccoli" ("Nanni")

Zapadno od kavane "Valenti" bila je kavana "Troccoli", poslije talijanaška kavana "Nanni". Hazardne igre u njoj bile su strogo zabranjene, no o toj se zabrani nije vodilo puno računa. Namjesto zakona, kavani su došli glave domoljubi koji su zbog reklame u izlogu s natpisom Gelati (sladoledi) nahrupili unutra i porazbijali sav inventar.



Kavana "Muljačić" ("Delić")

U zapadnome dijelu kuće Nikole Šilovića Sale, na mjestu današnjega restorana "Adriana", 1898. Mate Muljačić otvorio je kavanu koja je od 1906. poslovala kao kavana "Muljačić – Delić". Kavana je bila bečkoga tipa, opremljena stolovima s mramornom pločom i s mnogo velikih zrcala na zidovima.

U dograđenome dijelu, u koji se ulazilo s današnje Morpurgove poljane, bila je bilijarnica s tri stola. Nakon što se Mate povukao iz posla, njegovi sinovi Ante i Filip otkupili su inventar susjedne kavane "Gašpić" i nastavili poslovati kao kavana "Muljačić". Gosti kavane većinom su bili obrtnici, trgovci i potomci bogatijih težačkih obitelji.

Mjesne su novine 1931. zabilježile veliki promet u kavani: "Otkad balerine skaču na podijumu i dižu noge, nemoš nać mista za sest na kafu, najskoli blizu palkošenika."



Tridesetih godina prošloga stoljeća u kavani su s velikim uspjehom priređivali svoju zabavu i Hajdukovi veterani Old-Boysi. Nakon smrti brata Filipa, Ante Muljačić sam je nastavio voditi kavanu, a nakon što je tijekom talijanske okupacije bila trinaest mjeseci zatvorena zbog "neprijateljske djelatnosti", kavana je nastavila djelovati u poslijeratnim godinama.



Gostionice i slastičarnice "Voltolini" i "Gevđević"

Mala gostionica "Voltolini" sa svojim specijalitetima, punčem i fritulama, bila je smještena u prizemlju kuće na sredini Rive. Na mramornome šanku u unutrašnjosti uvijek je gorio plin da pušači mogu pripaliti cigaretu. Do nje, na samome uglu zgrade, gdje je danas trafika, nalazila se slastičarnica "Gevđević". Tako su vlasnici neposrednog susjedstva bili tolomaš i narodnjak. Voltolini bi prodavao punč autonomašima, a šjor Vicko Juras narodnjacima.



Kavana "Hotela de lla ville" ("Bellevue")

Ne zna se točno kad se u jugozapadno krilo Prokurativa uselio današnji hotel "Bellevue", ali zna se da ga je već 1875. vodio Spiridone Tocigl. Deset godina poslije postojeću kavanu i restoran Andrea Tocigl pridružio je "Hotelu de la ville". Kavana je u to vrijeme bila sastajalište imućnije klijentele, odvjetnika i umjetnika, i u njoj su se mogle naći sve poznate europske novine. Vlasnik kavane "Bellevue" uveo je sredinom veljače 1918. i vlastitu električnu rasvjetu kako bi što više udovoljio svojim gostima.



Tijekom postojanja kavana je primila brojne poznate goste. Provjereno se zna da su među njima bili literarne veličine Anatole France i Agatha Christie, pa i svjetski boksački prvak Gene Tunney, a ima ih koji vjeruju kako je tu neko vrijeme proboravio i čuveni operni pjevač Enrico Caruso.



Gostionica "Čiko" (Ivanišević)

Ćiril Jedlička uredio je 1936. staru zgradu Penzionog zavoda, koja se nalazila između nekadašnjih sudskih tamnica i vojnoga skladišta na obali, i u njoj otvorio restoran "Čiko". Prostorije za restoran nalazile su se u prizemlju i na prvome katu, a ispred zgrade postavljeni su stolovi i stolice za odmor gostiju. Poslije njega, a do bombardiranja 1943., gostionicu je vodio Ivanišević.



Najstarija gostionica na Peristilu

Vjerojatno se kroz vrata palače Skočibučić-Lukaris ulazilo u prvi splitski restoran, koji u svojem putopisu "Voyage d’Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant: fait aux années 1675. et 1676., par Jacob Spon, docteur médecin de Lyon, et George Wheler, Gentilhomme Anglois", 1678. prvi put spominju liječnik Jacob Spon i botaničar i protestanski kanonik George Wheler. Osobito ističu jelovnik iz kojega se moglo naručiti pastrve, patke i ostale specijalitete, a nije im bilo mrsko ni to što je vlasnica njemačkoga podrijetla.



"Bottega di café", kavana "Al Tempio"

Mlečanin Horacije Turcatti, doseljeni profesionalni "caffetier" i "locandier", 1781. je otvorio kavanu u kući ugrađenoj među peristilske stupove, a nakon što su ga vlasnici natjerali da se iseli iz prostora na Gospodskome trgu.



Louis Francois Cassas u svojim uspomenama s putovanja kroz Split 1782. spominje da je bio zadovoljan u skromnoj i simpatičnoj prostoriji među stupovima Peristila. Taj njegov lokal nazivao se "Bottega di cafe" ili "Kafeterija".

Međutim, pučanstvo Splita, otprilike oko 25.000 ljudi, nije pokazivalo veći interes za ovu kavanu, tako da nije ostavila veći trag.

Vlasniku kavane ni na ovome mjestu posao nije išao baš najbolje. Neplaćanje najma i kuga koja je 1783. harala Splitom učinili su da je izdržao jedva godinu dana te ga je i odatle vlasnik otjerao, oduzevši mu sav inventar. Na tom je mjestu 1805. otvorena "Kavana kod hrama" (Al tempio), koju je držala doseljenička obitelj Solitro, a srušena je 1880. godine.



Kavana "Luxor"

Godine 1941. otvorena je na Peristilu nova kavana s restoranom i barom. Vlasnik joj je bio poznati praški hotelijer Brazda, koji joj je dao pompozan naziv "Luxor", kao i svojem hotelu u Pragu. "Luxor" je imao obilježje boljega gradskog lokala, ugodnog i intimnog interijera, a to je u najvećoj mjeri ostao i danas. Unutrašnjost, koju je uredio arhitekt Josip Kodl, sastojala se od tri manje dvorane, ukupnoga kapaciteta 60 gostiju, i kuhinje. Prema njegovu nacrtu obrtnici su izradili namještaj od drva i željeza.



"Caffe Aurora" ("Zora") u Krešimirovoj

Sučelice palači Cindro nalazio se neugledni "Caffe Aurora", a preimenovan je u kavanu "Zora" kad ju je od njezina prijašnjeg vlasnika Talijana otkupio narodnjak Mato Jankov, neposredno nakon narodnog preporoda 1882. godine.



Od tada su ovu kavanu posjećivali uglavnom obrtnici narodnjaci i srednjoškolci. Subotom i nedjeljom u kavani je svirala narodna glazba. Glazbari su za nagradu dobivali po dvije krigle piva Puntigam ili Steinfeld, jer se Dreher točilo samo u kavani "Troccoli". Kavana je imala dva bilijara i ponudu od 30-ak raznih novina, hrvatskih, čeških, njemačkih, francuskih i austrijskih, što je za ondašnje prilike bio raritet, a i danas joj je teško konkurirati. U nju su zalazili narodnjaci, a iz nje narodnjačke inicijative za mnoge pothvate.

Dok su još bili na vlasti, Talijani su je uglavnom zaobilazili. U kavani je 1930. najavljena i automatizacija posluge. U kutiju bi se ubacio novčić, tako da bi gost sam odabrao jelo i piće pod staklenim zvonom. Dušan Jankov preselio je 1935. kavanu "Zora" na sam Peristil, a ispred kavane postavio je dva mramorna stola s obojenim stolicama.



Kavana "Laura"

U prizemlju Papalićeve palače poseban ugođaj ulici davala je krčma kojoj je nad ulaznim vratima umjesto imena jednostavno pisalo – "br. 5". Već na samome početku 20. stoljeća, točnije od 1901. godine, tu je Pave Laura otvorio krčmu "Laura" s prostranom dvoranom u prizemlju palače. Sudeći po starijim fotografijama, na istome mjestu već je i prije bila krčma, tako da je Laura nastavio tradiciju.

Krajem 19. stoljeća spominje se trgovac vinom Ivo Laura, u čijoj su se konobi sastajali prvi splitski narodnjaci. Neki od njih bili su najpoznatiji u Splitu: Jere Ninčević, koji je prvi izvjesio hrvatsku zastavu na Lučcu, a koju su tolomaši noću konopcem strgnuli i bacili u more, te kapetan Ante Mihovilović, koji je hrvatsku zastavu izvjesio na svome brodu u luci, kao i barjačiće nakon pobjede na izborima 1882., što je također učinio i Špiro Kovačić.



U konobi Ive Laure sastajali su se još nekoliko godina, sve do 1873., kada je osnovan "Napredak". Možda se radi o istome prostoru u kojemu je poslije otvorena krčma "Laura".

Opisujući svoje djetinjstvo u Splitu, Ivan P. Carev prisjeća se splitskih krčmi: "Vile Ane" na Dobrome, "Ferčuše" u uličici kod ribarnice, Janezove krčme u nekadašnjoj Senjskoj ulici, ali opisujući ih posebno hvali ovu Laurinu. Piše: "Više valja u Lavure u Getu pijat tripic, posuto sa paškim sirom nego cili Janezov brav."

Okupljali su se tu bonkulovići i ljubitelji Bakhove kapljice. Posluživala su se dalmatinska jela, a svakodnevni specijalitet bile su tripice. Poslije održanoga karnevala odlazilo bi se u "Laure" na "banket s pašticadom i makaruniman", a i inače je tu na meniju bilo bakalara, kaštradine s kupusom i drugih dalmatinskih specijaliteta. Nakon toga Laura je prešao u obližnju Dioklecijanovu (tada Rimsku) ulicu, gdje je otvorio restoran.



Laurinu krčmu zasigurno su od samoga početka posjećivali i oni šupljega džepa, splitski čudaci (oriđinali), koji su svejedno voljeli dobro jesti i piti. "Jedan od njih bio je Paško Bonačić zvani Ključanica koji je putovao s družinom od vrtuljaka, i marljivo ih vrtio po cijeli dan, a noćio je ponekada u štali Josipa Laure. Bio je poznat da bi se 'naša’ od apetita i izi’ sedan porcija manistre i kumpliri i pet kruvi!", bilježi Bonačić.



Noćni lokal "Kaos"

Usred Geta nalazio se i noćni lokal "Kaos", u kojem su do četiri sata ujutro, uz svirku glasovira, bile angažirane takozvane animirke. Prethodno je u istoj zgradi bila javna kuća "U Ljubice", koju je vodila poznata i izvjesna Điđa, šefica bezbrojnih službenica ljubavi.



Gostionica "Tri zvijezde"

U Bizantinskoj ulici u Getu radila je gostionica "Tri zvijezde", poznata po čestim tučnjavama u kojima su, napomenuli smo, sudjelovale i žene. Doduše, takvi su slučajevi uglavnom završavali na naslovnicama novina, pa su "Tri zvijezde "s vremenom jednostavno postale – "Zvijezda".



Hotel i gostionica "Slavija"

Josip Jozević posjedovao je konačište na Dosudu (poslije hotel "Slavija"), a od njega je vlasništvo konačišta preuzeo njegov sin Marin. Godine 1921. Jozević je proširio lokal uredivši i otvorivši novu dvoranu s lijepim namještajem, velikim zrcalima i električnim lusterima. Malo prije Drugog svjetskog rata hotel je prepustio Česima, a u vrijeme talijanske okupacije preuzela ga je vojska za potrebe svojih časnika.



Gostionica je u to vrijeme bila i središte okupljanja pobornika slavenstva. Tako je 1926. godine Češka beseda u velikoj dvorani hotela proslavila 76. rođendan predsjednika Masaryka, a u dvorani je svirao orkestar vojne garde u kojemu su većinom bili Česi.



NASTAVLJA SE



