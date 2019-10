U KBC-u Split je nakon 14 godina na istom mjestu - ispod Hitnog kirurškog prijema otvoren restoran društvene prehrane, gdje zdravstveni djelatnici mogu vrlo povoljno, gotovo "mukte" dobro jesti.

Za male novce, od svega 20-tak kuna, liječnicima i svima drugima koji rade u KBC-u Split bit će pet dana u tjednu svaki dan na raspolaganju tri menija.

- Bivši restoran društvene prehrane je iseljen zbog preseljenja kuhinje. No, njegovim preseljenjem nije prekinuta prehrana dežurnog osoblja, odnosno onih liječnika i medicinskih sestara koji su bili u dežurstvu. Oni su sve ove godine imali besplatan obrok, a ostali djelatnici su ovdje mogli kupiti jogurte, kolače, maslo, marmeladu... - kazuje nam Darinka Papković, diplomirana medicinska sestra, v.d. voditeljice Službe za prehranu i dijetetiku.

U novom bolničkom restoranu istovremeno će moći jesti oko 100-tinjak ljudi, a dežurni djelatnici bolnice imaju na raspolaganju jedan meni dok ostali zaposlenici imaju na raspolaganju dva. Papković također naglašava kako će se u bolničkom restoranu moći hraniti i bolničko osoblje koje mora jesti dijetalnu hranu.

- U jednoj smjeni u restoranu će raditi šestero ljudi, a svakog dana do 12 sati bolnički će djelatnici moći pojesti marendu, a od 12 do 15 će moći ručati - navodi voditeljica.

Nema podgrijavanja

Za kvalitetu spize garantira Zvonko Zore, koji u bolnici kao kuhar radi već 20 godina, a prije je šest godina radio kao kuhar po restoranima u Njemačkoj. Upitali smo ga kakva je zaista bolnička hrana, na koju se mnogi pacijenti žale.

- Bolnička hrana je vrhunske kvalitete, uvijek friška i svakodnevno skuhana. Nema kod nas podgrijavanja hrane od dana prije. Pacijenti se bune, jer doma jedu svašta.

Ljudi napokon moraju shvatiti da je u bolnici dijetalna hrana i da se svakom pacijentu daje ono što smije jesti. Naši ljudi kod kuće jedu hranu koja je visokokalorična, često štetna za njihovo zdravlje i onda kada dođu u bolnicu, žale se na bolničku spizu - kazuje Zore.

Upitali smo ga kako je raditi u bolničkoj kuhinji, s obzirom da je nedavno pisano kako nedostaje mnogo osoblja za rad u kuhinji.

- To vam je posao kao u rudniku i može ga raditi samo netko tko to voli. Ima puno posla, težak je to fizički posao, a kada vam kažem da svakodnevno iz kuhinje "izbacimo" tri tisuće obroka, jasno vam je o kakvom je poslu riječ - zaključuje Zore.

Na otvaranju restorana društvene prehrane bio je i prof. dr. Julije Meštrović, ravnatelj KBC-a Split, sa svojim najbližim suradnicima.