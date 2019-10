Prije nekoliko dana propao je pokušaj skidanja pontona ispred Jedriličarskog kluba Zenta u istoimenoj lučici, no ove subote počiniteljima je to ipak pošlo za rukom.

Iz JK Zenta javili su kako su se opet našli na udaru ljudi iz Pomorskog športskog društva Zenta, koji su prethodno zapriječili ulazak optimistima u more, pokušali izvući gumenjak na suho, a sada su uspjeli i to u cik zore (!) skinuti ponton koji koriste mladi jedriličari za spuštanje optimista u more.

- Sve je to po nalogu tajnika Vlade Bužančića koji nas pokušava na sve načine ugasiti i izbaciti. Odavno nam je isključio struju i vodu, uništena je pusta oprema, a klub jedva izdržava ove pritiske.

Stalno šaljemo upozorenja Vladi RH, Ministarstvu mora, Lučkoj kapetaniji i svim nadležnima da nešto poduzmu, ali od njih nikakvog znaka. Djeci koja treniraju jedrenje u klubu sada je onemogućen trening, a danima prije ovog najnovijeg događaja ponton je bio blokiran privezanim brodovima za gospodarsku djelatnost što nema nikakve veze sa sportskom funkcijom lučice Zenta.

No, takva praksa provodi se već godinama, a Zenta je sve ovo vrijeme bez koncesije. Ne znamo što ćemo reći dici danas kad dođu na trening! - kažu nam iz JK Zenta čiji najmlađi članovi osvajaju visoka mjesta na prvenstvu Hrvatske u optimistima, na Maloj Mrduji i drugim regatama za ovu klasu.

Jedriličari su s pravom ljuti na neučinkovitost državnih institucija. Stvar se zakomplicirala odavno, sukobi eskaliraju svakih nekoliko dana, a rješenja ni na vidiku. Upućeni kažu kako bi lučica trebala dobiti novog koncesionara i to Županijsku lučku upravu, no već godinama se čeka da Vlada uvrsti ovu temu na dnevni red.

Nakon prošlog pokušaja skidanja pontona javio nam se tajnik Vlado Bužančić.

- Županijski sud u Bjelovaru u prosincu 2018. godine donio je pravomoćnu presudu da se iz PŠD-a Zenta po odluci skupštine isključuje klub jedriličara. S obzirom na tu presudu, ustrajat ćemo na iseljenju JK Zenta i deložaciji njihovih bespravno postavljenih kontejnera bez lokacijske i građevinske dozvole za koje nikad nisu imali dozvolu od ovlaštenog nadležnog tijela, ni utvrđene minimalne tehničke uvjete za obavljanje svoje djelatnosti, nego su to radili ilegalno pribavljajući sebi na takav način nepripadajuću materijalnu korist - poručio je tajnik Bužančić.

S druge strane, jedriličari odgovaraju kako je izbacivanje njihova kluba iz PŠD-a, prema novijim datumima, ocijenjeno nelegalnim prema Uredu državne uprave u Splitu, Ministarstvu uprave i Upravnom sudu, a sudski postupak vraćen je na ponovno raspravljanje pred prvostupanjskim Općinskim sudom u Splitu.

Riječ na riječ, presuda na žalbu, žalba na presudu i tako unedogled komplicira se ionako zamršen sustav pravnih zavrzlama u nebrojenim spisima vezanim uz lučicu Zenta.

Umjesto da netko povuče jasnu crtu i zavede red, svjedočimo sveopćem kaosu u lučici koja je nekad građena doprinosima članova da bude ponos grada i zaljubljenika u brodice i more.

Nadležni, svi po redu koliko vas ima, sramite se!