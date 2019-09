Luksuzni hotel na Bačvicama čiji su vlasnici osumnjičeni za davanje mita i dalje bez dozvole i - gostiju! Evo što su nam otkrili u gradskoj upravi te kakva je sudbina zaposlenih

Novoizgrađeni hotel "Villa Harmony" iznad plaže Bačvice, koji bi trebale krasiti četiri zvjezdice, još uvijek ne prima prve goste.

– Uvidom u službenu evidenciju Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša utvrđeno je da tvrtka "Špinut" nije podnijela zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za hotel na Bačvicama – kaže Ana Sapunar, pročelnica tog upravnog odjela.

Razlog još uvijek zatvorenim vratima smještajnog objekta su "papiri", konkretno dobivanje spomenute dozvole, jer o obavljanju tehničkog pregleda te šesterokatnice za sada nema ni riječi iako se u objektu sve čini spremno da primi turiste.

S ulice se vidi da na balkonima 26 soba i penthousea, s kojih puca pogled na otoke, klijente već danima čekaju stolovi i sjedalice. Kod recepcije smo zatekli dvije zaposlenice, koje su upućivale radnike koji su došli obaviti nekakav servis. Ipak, neslužbene informacije koje su stigle u našu redakciju, govore i o otkazivanju angažmana dijelu djelatnika koji su već bili primljeni radi dočeka prvih gostiju.

Kako nam je kazala jedna od djelatnica, ne smiju govoriti o tome kada će "Villa Harmony" početi primati prve klijente. Tako ih je, dodala je, uputio investitor objekta. Da hotel nije otvoren za goste otkriva ograda donedavnoga gradilišta, koja još nije uklonjena. Još nije maknuta ni ploča s podacima o investitoru, izvođaču radova, nadzorniku...

A taj investitor je, poznato je, tvrtka "Špinut", čiji je direktor Zoran Sikirica, bivši regionalni čelnik tadašnje Hypo Alpe Adria banke i nedavno osumnjičen za davanje mita radi pokušaja legaliziranja spornih 55 izgrađenih kvadrata zgrade, zbog kojih, pisali su mediji prije nekoliko mjeseci, nije mogla dobiti uporabnu dozvolu.

Ulagač je logično zaključio da će se mediji raspitivati o otvaranju jer je "Villa Harmony" izazivala kontroverzije još od početka radova 2016. godine, i to zbog svojih velikih gabarita u odnosu na 839 kvadrata parcele na kojoj je niknula. Riječ je bilo o dotad netaknutoj poziciji iznad najpopularnijega gradskog kupališta, u zoni gdje je velika većina zgrada izgrađena praktički prije gotovo 90 godina, čime je već između dvaju svjetskih ratova bio zaokružen novi kvart između Gradske luke i uvale Bačvice.

Tvrtka "Špinut", inače, to građevinsko zemljište je kupila od bivšeg poteštata Željka Keruma. Kako je Sikirica istaknuo u svojim ranijim istupima u javnosti, u hotelski projekt uložena su 32 milijuna kuna, a otvaranje je bilo planirano za kraj 2018. godine. Evo, bliži se i kraj 2019., no na internetskoj stranici Booking.com za bilo koji izabrani datum tijekom ove godine ne može se rezervirati smještaj u "Villi Harmony", već je crvenim slovima navedena obavijest da nema raspoloživih soba.

Zoran Sikirica nam je u kratkom telefonskom razgovoru u petak obećao da će se naknadno javiti na temu otvaranja tog objekta, no to nije učinio do zaključenja ovog broja Slobodne Dalmacije.

Objavljene fotografije na tom popularnom sustavu otkrivaju sav luksuz u unutrašnjosti hotela na vrlo atraktivnoj lokaciji. U opisu stoji da je izgrađen ove godine i samo 21 metar udaljen je od plaže Bačvice, da ima vanjski bazen, spa i wellness centar, terasu...

Provjerom zemljišnih i katastarskih knjiga vidljivo je da hotel još nije "ucrtan", već se taj teren između Jadranske ulice i Preradovićeva šetališta i dalje vodi kao 820 četvornih metara vrta i 19 kvadrata garaže koja je desetljećima stajala na donedavnoj "zlatnoj ledini".