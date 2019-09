Od spašavanja koncerna "Agrokor" sklapanjem nagodbe s vjerovnicima, svako malo se pojavi vijest o zatvaranju "Konzumovih" trgovina negdje u Hrvatskoj.

Tako smo i mi reagirali na vijesti naše čitateljice da je trgovina "Super Konzum" na Sirobuji zatvorila vrata, te smo odmah otišli do tog trgovačkog objekta. Tamo smo utvrdili da se ne radi o trajnom zatvaranju te velike trgovine, jer ispred ulaza stoji obavijest da je razlog zatvaranja – preuređenje, nakon čega će "Konzum" biti "još bolji, još ljepši".

Radovi su, navodi se, počeli 19. rujna, no ne navodi se do kada će trajati.

I samo smo mogli čuti zvukove bušilice. Jedna od zaposlenica obližnjih "butiga" u istom objektu potvrdila nam je kako je "Super Konzum" radi preuređenja zatvoren prošlog tjedna.

– Kažu da bi trebao otvoriti do 1. listopada, no ne vjerujem u to jer tamo ima još puno posla – ispričala nam je u neobaveznoj "ćakuli". Kada će se ponovno otvoriti "Super Konzum" na Sirobuji, upitali smo i trgovački lanac "Konzum".

- Super Konzum Sirobuja je u preuređenju te planiramo ponovno otvorenje za 30. rujna - kazao nam je Ivan Širanović

voditelj Odjela komunikacija Konzuma.