Na igralištu ozlijeđena dva dječaka, šestogodišnjak završio na Hitnom kirurškom odjelu KBC-a Split!; Zabrinuta majka:Cijelu noć je povraćao...

Dječja zaigranost, neopreznost ili neki drugi problemi na igralištu ispred OŠ "Vrgorac" rezultirali su ozljedama dvojice dječaka ovaj tjedan.

Pritom je jedan dječak u četvrtak popodne vozilom Hitne pomoći prebačen u KBC "Split", no kako nam roditelji kažu, sve bi trebalo završiti dobro za dječaka.

Prvi dječak udario je glavom u vrata od teniskog igrališta, dok je ovaj drugi, mlađi, rasjekao dobro glavu na čelu i pao na potiljak, te ja sav obliven krvlju prvo prebačen do vrgoračke Hitne pomoći, zatim na Hitni kirurški prijem u Split.

Vijesti su ovo koje nikoga nisu ostavile ravnodušnim u Vrgoračkoj krajini.

- Mi smo nešto radili oko renoviranja jednog poslovnog prostora, kad mi je stariji sin došao i rekao kako je brat sav krvav na igralištu rasjekao glavu i pao na potiljak. Kako se to dogodilo? Uistinu, ne znam on je nakon treninga svratio tu s djecom, malo se igrao na tim spravama i dogodilo se to što se dogodilo. Brzo je došla Hitna pomoć, zatim je prebačen na Hitni kirurški prijem u Split.

Cijelu noć je povraćao, ja se nadam da neće biti nikakvih ozbiljnih ni težih posljedica za mog sina. Kako se to sve odigralo ne znam i ne mogu u nikoga upirati prstom - kazala nam je majka stradalog šestogodišnjaka.

U vrgoračkoj Hitnoj pomoći potvrdili su nam da je dječak prvo zbrinut u Vrgorcu, a zatim upućen u Split.

- Mogu vam samo reći da smo mi poduzeli sve što je trebalo, a o kakvim se ozljedama radi to vam ne mogu reći - kratko nam je rekla dr. Tomislava Ramić, voditeljica Hitne pomoći.

Jesu li i koliko sigurna dječja igrališta ispred OŠ "Vrgorac" koja su u jutarnjim i popodnevnim satima okupljališta djece, htjeli smo čuti od ravnatelja prof. Krešimira Kurana.

- Iskreno, to mi je prva vijest od vas. Znam za ovog dječaka od neki dan, mama mu je jučer bila u školi. Što se tiče igrališta, uvijek apeliram na domare da ih obiđu i pogledaju je li sve uredu. To ću i sad napraviti. Ali, jednostavno neke stvari je nemoguće iskontrolirati, posebno u popodnevnim satima.

Mislim da trebaju svi tu malo više napora uložiti, za primjer ću vam reći kako sam nedavno jednog učenika zatekao na vrhu ograde. Djeca se penju po stablima, ogradama i spravama na igralištu, i dovoljan je trenutak nepažnje da se problem i ozljeda dogodi - istaknuo je prof. Kuran