Jesenski upisni rok na fakultete je pred vratima, a na potvrđeno najboljem Sveučilištu u Hrvatskoj, onom splitskom, ostalo je još nešto slobodnih mjesta. Prijave za upis trajat će do 17. rujna, no iznimno na jednom će novom studiju Sveučilišta u Splitu prijave biti moguće sve do 20. rujna.

Riječ je o modernom studiju Mediteranske poljoprivrede, kreiranom u partnerskom odnosu Sveučilišta i Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša.

Čak 52 predavača budućim diplomantima editeranske poljoprivrede prenositi znanje kroz individualnu pristup, kažu na Sveučilištu. Osim domaćih profesorskih snaga u izvođenju programa sudjelovat će i predavači iz Osijeka, Zagreba i Dubrovnika. Studenti mogu birati između dva smjera; vinogradarstva i vinarstva ili hortikulture već početkom druge godine studija.

- Studentima ćemo omogućiti usvajanje znanja iz vinogradarstva, vinarstva, maslinarstva, voćarstva, povrćarstva, cvjećarstva… ovisno o odabiru polaznika, a moći će savladati znanja iz ekološkog pristupa u poljoprivrednoj proizvodnji te još mnogo vještina važnih za uspješnu proizvodnju- govori nam prof.dr. Leo Gracin, enolog, vlasnik obiteljske vinarije i jedan od glavnih kreatora ovog mladog studija.

Dodaje i kako je Uređenje krajobraza jako zanimljiv predmet s obzirom na turističku orijentaciju države

- Kao jedan od osnovnih ciljeva zacrtali smo i građenje povezanosti sa svojim studentima. Bit ćemo im na raspolaganju i po završetku studija. Izgradit ćemo i alumni diplomiranih studenata, zajednicu koja će razmjenom praktičnih znanja i suradnjom u nedalekoj budućnosti biti značajni čimbenik razvoja poljoprivrede u Hrvatskoj- tvrdi profesor Gracin.

Gracin kaže da u Hrvatskoj postoje svi preduvjeti za dobar život i poručuje mladima da kroz poljoprivredu nađu posao, ljubav i način života.

- Kroz ovaj posao svojim radom, znanjem sami gradite svoju budućnost- tvrdi on. Detaljnije informacije o studiju mogu se naći na www.medp.unist.hr.

Napomenimo i to kako će se 20. rujna na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša održati Dan otvorenih vrata. Posjetiteljima će se predstaviti laboratoriji i poljski višegodišnji nasadi u kojima se analiziraju karakteristike različitih poljoprivrednih kultura i mikroorganizama. Bit će prezentirana izložba grožđa, voća, povrća i aromatičnog bilja.