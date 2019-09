Neslužbeno, naši izvori tvrde kako je punjenje povjereno tvrtki 'Umberto Bonollo' iz Mestrina, mjesta udaljenog 10-ak kilometara od Padove, poznatoj po tradiciji bavljenja žestokim pićima dugoj 111 godina

Votka, gin, amaro, pelinkovac, prošek - odnosno liker od vina jer je korištenje tog tradicionalnog naziva Hrvatskoj zabranila EU, jer je "previše sličan talijanskom proseccu" - zatim vecchia, te rakije hajdučica, travarica i komovica iz tvornice "Dalmacijavina" na Stinicama, putuju na sjever Italije na punjenje, da bi se u bocama vratile na hrvatsko tržište.

Ali i da bi krasile police u trgovinama ponajprije u Sloveniji, čiji su stanovnici dugi niz godina najveći kupac tih splitskih proizvoda, te u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, ali i Austriji i Njemačkoj. Napomenimo da se proizvodnja žestica odvija u pogonu nekadašnjeg državnog "Dalmacijavina" na Stinicama, kojeg je s brendovima tvornice pića u stečaju kupila tvrtka "Oštrc" u vlasništvu Marinka Zadre, hrvatskog kraja šećera koji je bio jedini ponuditelj na nadmetanju.

No, punjenje jakih alkoholnih pića (JAP) se već dvije godine pomalo prebacuje u jednu do destilerija nedaleko od Padove na sjeveroistoku Italije. Neslužbeno, naši izvori tvrde kako je taj dio posla povjeren tvrtki "Umberto Bonollo" iz Mestrina, mjesta udaljenog 10-ak kilometara od Padove, poznatoj po tradiciji bavljenja žestokim pićima dugoj 111 godina.

Iako su do naše redakcije stigle informacije da su zadnje boce na liniji punionice JAP-a na Stinicama napunjene prošlog petka, i to s travaricom, Luka Diel-Zadro, vlasnikov unuk i direktor tvrtki "Oštrc" i "Dalmacijavino Split", kaže da to nije točno, ali da bi taj proces bi mogao biti finaliziran do kraja godine. Tada bi proces punjenja žestica iz Splita u potpunosti bio prebačen u susjednu državu.

– Alkohol se uvijek priprema u Splitu, jer u Dalmaciji beremo trave i radimo maceraciju koja je najvažnija stvar. No, s punjenjem smo uvijek imali problema, jer to na Stinicama radimo na 40 godina starim strojevima koje smo "naslijedili" zajedno s pogonom – kaže Diel-Zadro, te napominje:

– Proizvodnja je u Splitu, a podatak gdje je punionica je svakako manje bitan. U Italiji imamo puno bolju punionicu. Imamo i nove boce koje ne možemo puniti na postojećoj liniji jer s njom nisu kompatibilne. Ako želimo biti konkurentni i osvajati nova tržišta, osim što moramo imati dobar repromaterijal, moramo i reprezentativno izgledati, a to nam na žalost stroj star 40 godina nije omogućavao. Zbog toga zadnje dvije godine, kako smo se dogovarali s partnerom, punjenje pomalo prebacujemo u Italiju, jer druge opcije nemamo.

Naš sugovornik ne želi otkriti gdje se točno u Italiji pune splitske žestice.

– Po ugovoru, to je povjerljiv podatak. No, radi se o punionici i najboljoj proizvodnji destilata u Italiji koji se nalazi i u nekim našim proizvodima – dodaje direktor kompanije "Dalmacijavino Split" sa sjedištem u Drnišu.

Vina koja se proizvode upravo u Drnišu, s prepoznatljivih plantažnih vinograda u Petrovu polju, i dalje se pune na Stinicama, dok je proizvodnja i punjenje popularnog "Pipija" prije nekoliko godina prebačeno u BiH, u tvrtku koja je također u vlasništvu Marinka Zadre.

– Radnike zapošljavamo preko studentskog servisa i posredstvom agencije za privremeno zapošljavanje koja ima fleksibilnost s djelatnicima, jer nam radnik nekada treba radnici na rok od dva mjeseca, pa nam jedan mjesec na treba. To se vrlo jednostavno dogovori i to jako dobro funkcionira – za kraj će Diel-Zadro.