Medicinsko osoblje, ali i nezdravstveni radnici u Kliničkom bolničkom centru pripremaju se sve u šesnaest za mogući štrajk, potvrdila nam je Silvana Ganza, predsjednica podružnice Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara za splitsku bolnicu.

– Liječnici i medicinske sestre, sa svim drugim zdravstvenim i nezdravstvenim djelatnicima u KBC-u, pripremaju se za štrajk. Samo čekamo signal iz Zagreba i krećemo u obustavu rada. Već prije dva mjeseca bili smo suglasni da se okupimo i krenemo u štrajk, jer ovakvo stanje u hrvatskom zdravstvu nije od jučer, ono traje i traje.

Na tržištu rada nema nezaposlenih medicinskih sestara jer one, kao i liječnici, sve više odlaze raditi u inozemstvo. U zdravstvenom su sektoru male plaće u odnosu na to koliko ljudi rade, uvjeti rada su nam loši, pa nam je svima došlo do grla.

Prije smo imali situaciju da se na neki javni natječaj, kad je bolnica, primjerice, primala u radni odnos 30 medicinskih sestara, prijavi i po 90 kandidatkinja. A danas raspišemo poziv za primanje 30 medicinskih sestara, a prijavi se njih 20. Po sadašnjem raspoloženju u splitskoj bolnici, mislim da će svi ići u štrajk – naglasila je sindikalistica Ganza.

Kada i ako počne štrajk, na Firulama, Križinama i u Splitskim toplicama radit će se kao subotom i nedjeljom ili blagdanom.

– Radit će se samo hitne stvari, neće biti polikliničke djelatnosti, odnosno pregleda, i samim tim će se povećavati liste čekanja za pretrage. Ako krenemo u štrajk, mislim da će doći do kolapsa kompletnog zdravstvenog sustava u Hrvatskoj, pa tako i u splitskom KBC-u. Samo u bolnicu na Firulama dnevno uđe nekoliko tisuća ljudi, što posjetitelja, što pacijenata radi pregleda i bolničkog liječenja. Svi ćemo mi doći na posao, ali nećemo raditi dok se ne ispune naši zahtjevi. Primorani smo na štrajk – dodala je čelnica podružnice strukovnog sindikata.

Nedavno smo pisali kako početnička plaća medicinskih sestara i tehničara u Hrvatskoj iznosi oko 5000 kuna, a s dežurstvima se njihova primanja znaju popeti na više od 6000 kuna. Njihove kolegice i kolege sa statusom više medicinske sestre i tehničara trenutačno prosječno primaju 7000 kuna, a s dežurstvima mogu dosegnuti i više od 9000 kuna.

Sa svojom kolegicom iz sindikalnih redova slaže se i dr. Zvonimir Barišić, mikrobiolog sa županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, koji je predsjednik splitske podružnice Hrvatskog liječničkog sindikata.

– Već smo se prije dva mjeseca na skupštini Sindikata u Baškoj Vodi složili da povučemo suglasnost na rad preko 48 sati tjedno, koju su morali potpisati svi liječnici u državi. Ako povučemo tu suglasnost, doći će do kolapsa zdravstvenog sustava. Ne želimo ići u štrajk, no ako budemo primorani, morat ćemo – kazao je dr. Barišić.

Hoće li štrajka biti, ovisi, naravno, o Vladinoj odluci, odnosno o tome hoće li se u Banskim dvorima donijeti odluka o povećanju plaća u zdravstvenom sektoru.

- Ne strepim od mogućeg štrajka u zdravstvu, odnosno u našem KBC-u. Imam puno povjerenje u sve bolničke djelatnike, kao i u svoje suradnike. Splitska bolnica funkcionira i funkcionirat će u budućnosti kao i uvijek, jer radimo dobro i s punom odgovornošću – odgovorio nam je prof. dr. Julije Meštrović, ravnatelj najveće dalmatinske bolnice, na naše pitanje strepi li od mogućeg štrajka medicinskih djelatnika.