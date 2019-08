U zaključku se izrijekom navodi kako ne postoji mogućnost žalbe na rješenje nacionalne komisije, ali sudionici postupka do 27. rujna mogu pokrenuti spor pred Visokim upravnim sudom

Novu "trisku" planovima Banovine da napokon počne dugoočekivanu izgradnju kvalitetnih pristupnih prometnica prema Kili "zalijepila" je tvrtka "Point Split" koja je, da tragikomedija dosegne vrhunac, kao gradski koncesionar za održavanje pločnika tijekom proteklih nekoliko godina upravo od splitskih komunalnih i poreznih obveznika utržila više od 20 milijuna kuna.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u ponedjeljak je prihvatila žalbu dugogodišnjeg partnera lokalne vlasti i omogućila provedbu privremene mjere prema kojoj Grad ne smije raspisivati novi javni natječaj za radove na spomenutim cestama, vrijedne gotovo 16 milijuna kuna, dok ne objavi odluku o "Pointovoj" žalbi na poništenje drugog, ponovljenog nadmetanja za taj projekt.

Kako smo u nekoliko navrata pisali, Banovina je nakon oba postupka, i krajem prošle godine i proljetos, za izvođača radova na planiranoj cesti prema Kili izabrala svojeg drugog koncesionara, tvrtku "Cestar", a nakon toga su iz "Pointa Split" stigle žalbe koje je Državna komisija prihvatila i vratila predmet Gradu na "ponovno postupanje".

Gradski oci su oba nadmetanja poništili, posljednje 18. srpnja, ali tvrtka iz poslovnog sustava poduzetnika Stipe Latkovića nije odustajala i svojom trećom žalbom u proteklih pet mjeseci je uspjela u namjeri da privremenom mjerom zaustavi splitsku vlast u raspisivanju novog natječaja za izgradnju dijelova Lovrinačke ulice, Puta Vrborana i Puta Kile te rekonstrukciju raskrižja Lovrinačke i Vukovarske ulice.

– Žalitelj ("Point Split", op.a.) navodi da je bez donošenja privremene mjere naručitelj radova (Grad Split, op.a.) u mogućnosti pokrenuti novi postupak javne nabave prije donošenja odluke o žalbi, zbog čega bi žalitelj pretrpio veliku štetu. Žalitelj dodaje da bi u novom postupku bio stavljen u neravnopravan položaj u odnosu na ostale potencijalne ponuditelje, jer su svim ostalim ponuditeljima nakon otvaranja ponuda poznate cijene koje on nudi na tržištu. Žalitelj smatra da bi ga novi postupak mogao onemogućiti u sklapanju ugovora s naručiteljem, a s druge strane omogućio bi neopravdanu konkurentnu prednost drugih ponuditelja koji su imali uvid u cijene žalitelja, čime bi on pretrpio materijalni gubitak – navodi se u obrazloženju odluke državnog tijela u čijem smo posjedu.

No, u cjelokupnoj trakavici koja seže u listopad prošle godine i ne nazire joj se kraj, jer tada je Banovina raspisala prvi natječaj za ovaj projekt, u oči upada činjenica da se, kako je navedeno u rješenju, "naručitelj (Grad) u odgovoru na žalbu nije očitovao o postavljenom prijedlogu za izricanje privremene mjere".

Drugim riječima, splitska vlast je (ne)namjerno sama sebi dijelom otežala, a posredno i ponovno odužila realizaciju projekta koji doslovno život znači stanovnicima Kile, posebice onim najmlađima koji do škole na Mejašima hodaju opasnom uskom cestom, pa su zbog toga početkom lipnja na križanju Vukovarske i Lovrinačke ulice održali mirni prosvjed pod nazivom "Oćemo cestu".

– Nisam znala da se to dogodilo tako da ste me zatekli. Zbilja ne znam što da vam kažem. Iz ovoga je jasno da nikome nije stalo do nas. Kada smo zadnji put izišli na ulice najavili smo prosvjede dok se problem ne riješi, tako da sigurno ostajemo pri tome – najavila je Iris Marin Prižmić, predsjednica Udruge "Nova Kila" koja većinom okuplja stanare zgrada u sklopu POS-ova kompleksa na istoku grada.

I dogradonačelnik Nino Vela, koji je proljetos, nakon najave prosvjeda na prilazima Kili izjavio za "Slobodnu" kako je "jako žalostan i razočaran zbog 'Pointova' ponašanja", te da "žalbe ozbiljno narušavaju mogućnosti daljnje suradnje s gradskim koncesionarom", jučer je ostao iznenađen našim pozivom i činjenicom da je Državna komisija prihvatila prijedlog spomenute tvrtke za privremenom mjerom.

– Ne mogu to komentirati, jer mi je to nova informacija. Nisam dobio službenu odluku, teško mi je govoriti. To je bila jedna od mogućnosti, ali nisam vjerovao da će doći do toga. Neka svatko radi što misli da je najbolje, ali ne mogu nas prisiliti i zbog jedne lampe blokirati projekt vrijedan 15 milijuna kuna.

Važnije od tog novca je potreba rješavanja ceste za ljude na Kili. Pokušat ćemo naći rješenje kako bismo što prije i što kvalitetnije ostvarili taj projekt, jer je ta prometnica nužna za kvalitetan i siguran pristup tom dijelu grada. Ne želimo raditi stvari pod prisilom, bilo kojih od ponuditelja bilo Državne komisije, poštovat ćemo zakon. Dopustite da vidimo rješenje i da sa službama razmotrimo mogućnosti rješavanja ove teme, pa ćemo se dodatno očitovati – naglasio je Vela.