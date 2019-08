Teški srčani bolesnici 'kuhaju' se na 50 stupnjeva!; Supruga kardiološkog pacijenta: Najradije bih muža odvela kući! Nema klime na odjelu pa donosimo ventilatore od kuće

Svi bolesnici s krvožilnim teškoćama, kao i s problemima disanja, moraju izbjegavati visoke temperature i boravak na suncu, te piti dosta tekućine. Trebali bi boraviti u klimatiziranim prostorijama.

To su vjerojatno najčešće izrečene rečenice tijekom zadnjih 20-ak dana, otkad žega prži sve i svakoga. Posebno se spomenuta upozorenja mogu čuti od kraja prošlog tjedna, kada se upalilo i nebo i zemlja.

Međutim, tužno je da upravo kardiološki bolesnici, odnosno oni koji imaju problema sa srcem, disanjem ili tlakom, borave u "pustinjskim" uvjetima u KBC-u. Smješteni su u prostorijama na južnoj strani bolnice na Križinama u kojima nema klimatizacijskih uređaja i gdje se "fibra" iza stakla ljeti penje na više od 50 Celzijevih stupnjeva.

U novijoj bolničkoj ponudi postoji svojevrstan "odjel-sauna" u kojem se teško bolesni pacijenti mogu znojiti do mile volje, skidati kilograme a da se ne ustanu iz kreveta. Šalu na stranu, ali taj se odjel zove Zavod kliničke kardiologije ili, kolokvijalno, Kardiologija dva i nalazi se na četvrtom katu glavne medicinske zgrade na Križinama.

Tamo pacijenti borave u neljudskim uvjetima, barem kada su ljetni mjeseci u pitanju. Po bolničkim sobama građani tijekom ovih (pre)vrućih dana vriju kao u ekspres-loncu.

Ponukana takvim neljudskim uvjetima, našoj redakciji javila se 40-godišnja Splićanka čiji suprug leži na spomenutom odjelu.

– On je na tom odjelu smješten već desetak dana i to je pakao od vrućine. Svaki dan odlazim kod svog supruga u posjet i nijednom na odjelu nisam vidjela nijedan klimatizacijski uređaj. Zbog toga su gotovo svim pacijentima obitelji donijele ventilatore i tako se rashlađuju, ali to donosi novi problem jer su se mnogi od tog propuha i prehladili.

Ovaj odjel na Križinama je najveći paradoks, svi govore kako teški srčani bolesnici ili osobe s respiratornim smetnjama moraju izbjegavati vrućinu i sunce, a istodobno u KBC-u pacijenti "umiru" od vrućine – istaknula je naša sugovornica koja je iz razumljivih razloga željela ostati anonimna.

Problem je u tome što tijekom energetske obnove zdravstvenog kompleksa na Križinama nisu ugrađeni klimatizacijski uređaji, jer taj zahvat nije bio u projektu.

– Sobe s pacijentima nalaze se s južne strane zgrade i možete samo zamisliti kako se osjećaju oni koji po najgorem zvizdanu moraju cijeli dan ležati u bolesničkim krevetima. Moj suprug gotovo ne može ni govoriti od vrućine. Čak sam se bavila mišlju da ga "izvučem" iz bolnice i odvedem kući, ali, nažalost, mora tamo ležati zbog aktualnog zdravstvenog stanja. Iskreno, bojim se i pomisliti kako će izdržati u takvim uvjetima – dodala je naša sugovornica.

Da situacija na Kardiologiji dva na Križinama nije normalna ni drugo ljeto zaredom i da se pod hitno nešto mora poduzeti, svjesni su u čelništvu najveće dalmatinske bolnice. Kako neslužbeno doznajemo, za dan-dva će se održati sastanak s mogućim donatorima koji bi mogli pomoći bolnici oko klimatiziranja "odjela-saune".

– Moram priznati da je jako neugodno, naravno pogotovo pacijentima, ali ni nama medicinskom osoblju nije lako raditi u tim uvjetima. Normalno, svima smo dopustili da imaju ventilatore u sobama i da im se na taj način barem malo olakša boravak kod nas.

Naš je odjel prije bio smješten na Firulama, a onda smo, nakon energetske obnove, preseljeni na Križine. Odjel koji je prije nas bio u ovim prostorima imao je klimatizacijske uređaje, od kojih još neki "vise" sa zidova, ali ne rade. Iskreno se nadamo kako će ovaj problem biti uskoro riješen na zadovoljstvo svih naših pacijenata – rekla nam je viša medicinska sestra Dijana Vidošević, koja zamjenjuje glavnu sestru "odjela-saune".