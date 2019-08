Iako se očekivalo da će Trgovački sud u Dubrovniku početkom srpnja utvrditi konačnu vrijednost poslovnog objekta na dnu Mažuranićeva šetališta, Splićanima poznatog kao "stara vjenčaona" u kojoj je njen vlasnik Željko Kerum 2015. godine otvorio hotel "Corner", te da će Fina zakazati elektroničku javnu dražbu, do toga još nije došlo.

Naime, tvrtka "Koteks" koja je također u stvarnom vlasništvu bivšeg poteštata, a koja na "vjenčaoni" ima hipoteku drugog reda, uložila je prigovor na procjenu te atraktivne nekretnine koju je izradio sudski vještak, te je zatražila da se promijeni metoda izračunavanja vrijednosti i da se istakne koliki dio cijene se odnosi na susjednu parcelu koja se sada koristi kao hotelski parking. Sudski vještak radi na izradi novog vještva.

To je drugi put da je da su povezana društva tražila korekciju procjene vrijednosti tog poslovnog objekta. Prvi prigovor se odnosio na to što nije uvažena lokacijska dozvola za poslovni objekta "Periska" s 10 katova kojeg je Kerum htio graditi na mjestu sadašnjeg objekta. No, na kraju lokacijska dozvola nije dostavljena sudu, već je utvrđeno da je istekla, pa tog puta nije došlo do korekcije procijenjene vrijednosti.

Propast tvrtke "Zakup" u čijem je portfelju "stara vjenčaona", posljedica je lančane reakcije koja je počela nevraćanjem kredita austrijskoj Hypo banci za obnovu Kerumova hotela "Marjan", zbog čega je kao jamac blokiran trgovački lanac "Kerum" kojemu je pak, za drugi kredit, onaj kod ZABA-e, instrument osiguranja bio objekt na dnu Mažuranićeva šetališta.

Željko Kerum je "staru vjenčaonu" dobio 2005. godine od Ministarstva pravosuđa, kojem je u zamjenu dao obližnju zgradu nekadašnje robne kuće "Prima-Standa" koja će se ove i sljedeće godine napokon preurediti za potrebe Općinskog suda.

Da su "Zakup" i "Koteks" u stvarnom Kerumovu vlasništvu znamo po njegovim izjavama da su njegova imovina "stara vjenčaona" i dio trgovačkog centra "Koteks" na Gripama koji se upravo nalaze u portfelju navedenih tvrtki. S druge strane, u sudskom registru se kao vlasnica "Zakupa", do stečaja 2018. godine, vodila Kerumova nećakinja Željka Kerum Topalušić, dok je najveći dioničar "Koteksa" tvrtka "Moj market" čiji su vlasnici Tomislav Režić, a odnedavno i mladi Igor Sapunar, Kerumov nećak. Kao vlasnica hotela "Corner", koji je u zakupu u "staroj vjenčaoni", vodi se Kerumova punica Anita Horvat.