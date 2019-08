Kako su poslovale splitske komunalne tvrtke u prošloj godini: 'Čistoća' unatoč aferama puna love, 'Promet' u milijunskom minusu, a evo i tko je lani ostvario najveću dobit

S obzirom na dužinu zadnje sjednice Gradskog vijeća čije je zasjedanje trajalo više od 15 sati, javnost je u velikom dijelu ostala uskraćena za raspravu i informacije o izvješćima o poslovanju gradskih komunalnih poduzeća za proteklu godinu. Najviše je na udaru, očekivano, bila "Čistoća", s obzirom na koruptivni skandal koji je potresa u kojem je njezin prvi čovjek Ante Aleksić završio iza rešetaka u istražnom zatvoru.

No, unatoč činjenici da su se iz ove tvrtke očito godinama izvlačili novci zbog nelegalnog odlaganja otpada na Karepovcu, to je nije spriječilo da godinu završi s - dobiti. I to ne nekom simboličnom, već onom koja iznosi čak 3,1 milijun kuna u odnosu na isto razdoblje godinu ranije. Tijekom prošle godine tvrtku je napustilo 10, a zaposleno je novih 25 djelatnika. U ovom, barem financijski uspješnom komunalnom poduzeću, prihodi su u odnosu na 2017. bili veći za osam posto, ali su zato rasli i rashodi koji su bili veći za četiri posto.

Za razliku od "Čistoće", javni prijevoznik "Promet" prošlu je godinu završio s čak 15,3 milijuna kuna gubitka, o čemu je "Slobodna" već pisala nakon što je razgovarala s Miroslavom Delićem netom poslije njegova preuzimanja volana ovog trgovačkog društva. Preneseni gubici svih ovih godina negativnog poslovanja dosegnuli su nevjerojatnih 110 milijuna kuna, koje su odavno premašili temeljni kapital poduzeća. "Promet" bilježi i pad prihoda od tri posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, a u svojim su autobusima prevezli dva posto putnika manje nego je to bio slučaj u 2017. godini.

Ipak, najvećom dobiti od svih komunalnih tvrtki može se pohvaliti "Split parking" čiji je lanjski plus iznosio čak 3,9 milijuna kuna! Ne baš malom dobiti od 2,86 milijuna kuna može se razmetati i "Splitska obala", koja je u odnosu na isto razdoblje prijašnje godine uvećana za čak 85 posto!

Po iznosu plusa u izvještaju o poslovanju slijedi "Vodovod i kanalizacija" koja je 2018. godinu završila sa sveukupnom dobiti od 1,1 milijun kuna, pa slijedi "Stano-uprava" s 455.210 kuna "viška" kad se u odnos stave prihodi i rashodi, te "Parkovi i nasadi" koji su lanjsko poslovanje podvukli s dobiti od 289.380 kuna. Simboličnu dobit u protekloj godini zabilježila je u javnosti mnogo puta prozivana tvrtka "Spalatum DMC", koja je, kada podvuče crtu lanjskog poslovanja bila u plusu za samo 56.649 kuna.

Najmanju, ali ipak dobit u navedenom vremenskom razdoblju bilježi trgovačko društvo "Lovrinac" koji je u računu dobiti i gubitka bio u plusu 33.100 kuna, s tim da je ova gradska tvrtka smanjila rashode za osam posto.