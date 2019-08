Mi smo dica ka’ i svaka druga - snažna je poruka koju su javnosti poslali korisnici splitskog Centra za pružanje usluga u zajednici, javnosti poznatiji kao "sivi dom" na Brdima u Hercegovačkoj ulici.

Uz pomoć odgojitelja Nikole Vugdelije, junaci naše priče pronašli su oružje za borbu protiv stigme koja djecu poput njih prati dugi niz godina. Pjesmom i videospotom naziva “Mi smo dica ka’ i svaka druga”, objavljenom sredinom srpnja, ispričali su svoju svakodnevicu, koja je uz tipične probleme vršnjaka dodatno opterećena predrasudama. Najteži dio je što ih se okolina niti ne trudi prekriti.

Vjerojatno se ni ovaj njihov veliki i hrabar korak prema javnosti ne bi dogodio da ljubav prema glazbi, uz snažan vjetar u leđa donedavnog odgojitelja, nije iznjedrila njihovu prvu zajedničku pjesmu.

- Djeca vole muziku, najviše domaći rap, pa smo često zajedno u slobodno vrijeme slušali glazbu, a ponekad i sami bacali rime. Ova pjesma je upravo nastala u tom okruženju, kao rezultat kvalitetno provedenog slobodnog vremena i grupnog rada. Napisao sam je iz prvog lica, iz pozicije odgajatelja, i čim sam im je pokazao svidjela im se pa nam je pala na pamet ideja da je snimimo - ukratko nam je opisao Vugdelija kako je začeta sama ideja. Ta stvar je, dodaje, postala njihova "nova šema". No, ideja je bila doprijeti do ušiju javnosti, a za to su trebali pronaći pravog "čovika".

- Krenule su ideje o snimanju spota i pjesme pa sam se odlučio javiti Saši Antiću. Došao sam do njegovog broja priko prike od njegovog prike - uz osmijeh se prisjeća Vugdelija teksta TBF-ove pjesme. Očekivano, splitski glazbenik pristao je sudjelovati na realizaciji jedinstvenog projekta.

- Saša je poslušao našu priču i pristao to napraviti. U siječnju je bilo gotovo studijsko snimanje pjesme, a za spot je zaslužna ekipa iz Udruge “Mavena”. Osim toga, Ivan Svaguša Svagi je osmislio grafit te dao završni pečat, oslikavši zid na našoj ustanovi s prepoznatljivom porukom refrena pjesme – pripovijeda Nikola. Uz blagoslov ravnatelja Ante Madunića, ovaj glazbeni i umjetnički projekt vrlo brzo je realiziran te plasiran na službeni “YouTube” kanal Centra.

Cilj projekta bio je uključivanje djece i mladih s poteškoćama u ponašanju u širu društvenu zajednicu te kreativno provođenje slobodnog vremena. Stvaranjem i predstavljanjem svoje pjesme, djeca i mladi povećavaju osjećaj samopouzdanja, vlastitih snaga i osjećaj korisnosti, doprinoseći razvoju i senzibiliziranju lokalne zajednice, s posebnim naglaskom na najmlađe članove društva.

Njihovi vršnjaci, iako ne razumiju složenu terminologiju i edukacije, ipak kroz glazbu na zabavan i kreativan način uče uvažavanje prava djece i mladih s poteškoćama u ponašanju.

- Oni osjećaju tu stigmu. Dugo godina sam bio odgajatelj prije nego što sam došao na mjesto ravnatelja i često bi me srednjoškolci, kada bih im došao na primanje, zamolili za diskreciju da nitko od drugih učenika ne sazna da su iz doma - govori Ante Madunić, a njegove riječi su nam potvrdili junaci spota, pjesme i naše priče.

- Mislim da smo poslali poruku. Ljudi bi to trebali shvatiti ozbiljno. Želimo pokazati da nisu sva djeca ista i želimo barem jednu priliku da dokažemo kako nismo kao neka prošla generacija koja je možda radila probleme - poručio je 16-godišnji mladić, samo jedan od više od sto korisnika Centra za pružanje usluga u zajednici Split, ustanove socijalne skrbi čije je stručno djelovanje usmjereno na djecu i mlade s problemima u ponašanju ili riziku za razvoj istih.

Tu se nalaze djeca koja su smještena preko nadležnih Centara za socijalnu skrb ili sudova, a zbog obiteljskih, osobnih i okolinskih faktora rizika trebaju sociopedagošku pomoć i podršku uz individualizirani pristup. Zajednički im je cilj da u novim, za njih potpuno drukčijim okolnostima života, pokušaju uz vođenje, nadzor, usmjeravanje i kontrolu preusmjeriti svoje ponašanje. No, okolina za to često nema sluha.

- Primjera radi, obično su ljudi fokusirani na Dječji dom "Maestral" i naravno, to su djeca kojima su potrebne donacije i pozornost, ali mnogi ne znaju da dobar dio njih dođe i kod nas. Ako razviju nekakve oblike problema u ponašanju, oni više ne pripadaju "Maestralu" nego dođu u našu ustanovu. Zanimljivo je da su tada bili pogodni za donaciju a prelaskom u drugu ustanovu više nisu, a to je priča o nama i priča o ovom domu. Mi se trudimo riješiti se takve stigme. Zezali smo se kada se 2007. godine obnavljala zgrada, koja je tada stvarno i bila siva, kako smo je obojili u roza tako da nas više ne nazivaju sivim domom - ističe Madunić.

- Prisjete se nekakvih događaja ili banalnog razgovora kojeg se ja niti ne sjećam, a u tom trenutku sam njemu savjetom preokrenuo život. Onda postanete svjesni koliko mala svakodnevna stvar u vašem postupanju znači za nekog od korisnika - ističe naš sugovornik. Nažalost, još jedan od niza problema je što takvu ustanovu psiholozi, pedagozi i socijalni radnici izbjegavaju prilikom traženja radnog mjesta. Problem zapošljavanja stručnog kadra prisutan je već duži niz godina u svim ustanovama koje se bave djecom i mladima s problemima u ponašanju.

- Društvo, okolina osuđuje, stvara neka nametnuta pravila i slike koje godinama stigmatiziraju djecu u ovakvim ustanovama. Djeca u Centru su kao i svaka druga, ujutro se ustaju u sedam, idu u školu, obavljaju svoja dnevna zaduženja, ribaju wc, ponosni su kad je čisto i uredno, iako svaki dan idemo od početka. Temeljnu stvar koju razvijamo s djecom je povjerenje, od toga sve počinje i na njemu se zasniva sav naš rad s njima. Pitam se često koliko djeca izvan Doma tako pričaju s roditeljima?! Bio bih sretan da pričaju - dodao je Vugdelija, njihov dojučerašnji odgajatelj.

Kroz spot i stihove opisao je jedan svoj dan s ekipom mladića koja se nada da će ova pjesma postići svoj cilj i barem malo utjecati na sliku javnosti o njima.

- Ako se u školi nešto loše dogodi, odmah dolaze prvo do nas – daje primjer 15-godišnji korisnik, a želja mu je da svi pogledaju i, naravno, lajkaju spot. Na njegovu izjavu, drugi je dodao:

- Kad kažeš da si iz Doma, gledaju te kao delinkventa. Mislim, svi mi stvaramo predrasude jedni o drugima, ali su pojačane prema nama - kaže. Na pitanje trude li se objasniti drugima da su takvi stereotipi često pogrešni, odgovorio je:

- Ne raspravljamo se s njima, nego im dokazujemo.

Nezaboravno iskustvo - Djeca su sudjelovala u svim etapama osmišljavanja i izrade projekta, od snimanja u studiju, preko glume u spotu do izrade grafita te kroz razne radionice razvijala su svoju kreativnost. Njima je to bilo nezaboravno iskustvo, kako i sami kažu. Jedan naš korisnik u slobodno vrijeme piše pjesme te je napisao i snimio svoju prvu pjesmu, i to za projekt udruge Sunce "VOLontiraj za PRIRODU, VOLontiraj za SEBE!", također pod mentorstvom Saše Antića, tako da su prvi pozitivni utjecaji ovoga projekta već vidljivi - kaže Vugdelija.