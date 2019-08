Thompson: Naravno da ću na Rivi pjevati 'Čavoglave'! Ne sudjelujem niti u jednoj kampanji, a Škorinu ne želim komentirati

Naravno da ću na koncertu pjevati Čavoglave. To je pjesma koja je i iz Domovinskog rata, pjesma o mojim prijateljima, suborcima, i ona ni o čemu nije sporna. Ona je svjedok vremena, svjedok kad se stvarala hrvatska država. I svi oni koji su tada pratili Čavoglave i druge naše pjesme iz Domovinskog rata su svjedoci istine.

Dakle, pjesma Čavoglave dan danas budi sjećanja na Domovinski trat, dane kada smo stvarali hrvatsku državu - kazao je Marko Perković Thompson na konferenciji za novinare održanoj u prostorijama Udruge četvrte gardijske brigade i Udruge specijalne jedinice iz Domovinskog rata BATT – Split, na kojoj je govorio u samostalnom koncertu kojeg će održati na splitskoj Rivi u nedjelju, navaečerr, 4. kolovoza, večer uoči Dana pobjede, Dana domovinske zahvalnosti i Dana Hravtskih branitelja

Thompson je zahvalio Koordinaciji braniteljskih udruga, Gradu Splitu i Županiji splitsko-dalmatinskoj što su ga pozvali i sudjelovali u organizaciji koncerta.

Koncert će početi u 21 i 30 sati. Nakon njegovog završetka bit će organiziran veličanstveni vatromet.

Upitan sudeluje li u predsjedničkoj kampanji Kolinde Grabar – Kitarović, Marko Perković je to zanijekao:

– Ne sudjelujem niti u jednoj kampanji, niti je to od mene tko tražio, pa tako ni u kampanji Kolinde Grabar – Kitarović. A na vaše pitanje, hoće li ona doći u nedjelju na koncert, to ne znam, nemam informaciju hoće li doći.

Upitan kako komentira predjedničku kampanju svoga kuma Miroslava Škore, Marko Perković je to odbio.

– Da bilo što kažem, svatko bi to protumačio na svoj način, pa bolje da to preskočimo - kazao je Marko Perković.

Kazao je da ne podržava niti jednog kandidata u kampanji, da nije član niti jedne stranke i da se ne osjeća ikonom desnice te da je manipulacija dovođenje u kontekst s početkom kampanje predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.

– Što se tiče Čavoglava, našu priču oko proslave Dana pojede, Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja ćemo opet vratit u Čavoglave, iduće, 2020. godine, jer su me to dosta tražili mnogi prijatelji, koji godinama tvrde da nastup u Čavoglava ima poseban ambijent. I to sam prihvatio – istaknuo je Marko Perković.

Odbio je odgovarati na pojedine novinarske upite oko cijene koncerta u na splitskoj Rivi. Na to je odgovorio njegov menadžer Denis Pletikosa.

– Sve je u okviru troškova Grada predviđenih za proslavu, koji su 400 tisuća kuna plus PDV – kazao je Pletikosa.

Inače, voditelj osiguranja cijelog događaja bit će Mladan Šiško, predsjednik Hvidre Split.

- Kad je Oluja u pitanju, mi Hrvati smo jedinstveni. Što se tiče samog sigurnosnog apekta, mogu kazati da je angažiran dovoljan broj redara i zaštitara, jer se očekuje dolazak velikog broja posjetitelja, budući da će Markov koncert koji se održava u slopu proslave Oluje biti festival domoljublja, ljubavi i zajedništva. Ljudi koji će biti osiguranju nisu nikakav represivni aparat, nego ljudi koji će biti na usluzi svima koji budu na splitskoj Rivi – kazao je Šiško.