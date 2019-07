Centar Splita dosegnuo 'točku pucanja', reporteri 'Slobodne' proveli jutro s komunalcima: Nered caruje na svakom koraku, ni 50 redara ne bi bilo dosta! Od Rive do Prokurativa zabilježili smo čak devet prekršaja

Svima koji su nezadovoljni trenutnim stanjem u centru grada, poručili su da je upravo sada idealno vrijeme da se aktiviraju i pošalju svoje prijedloge i tako sudjeluju u kreiranju nove odluke o komunalnom redu, koju će na kraju oni provoditi u djelo

Da ih je zaposleno 50 ne bi stali raditi cijeli dan, a trenutno ih je tek 19. Tako bismo najjednostavnije mogli opisati naš obilazak centra grada u pratnji komunalnih redara. Često ih na stranicama naše novine prozivamo, upozoravamo, kudimo i sve to činimo s razlogom, no rijetko imamo priliku problem sagledati iz "njihovih cipela". Uostalom zašto bismo to radili, pomišljamo, od njih se samo očekuje da rade svoj posao. Premda nije atraktivan kao posao kontrolora leta, ako ćete u Splitu ispravno i temeljito raditi kao komunalni redar, uzbuđenja sigurno neće manjkati.

Takvo iskustvo su nam u kratko vremena priuštili Jurica Tomić i Nikša Perić, dvojica od ukupno šestorice komunalaca zaduženih za red u centru grada, na čelu s Esmom Kalembom, šeficom svih redara u gradu.

Osim nedostatka ljudstva, problem ove službe je i što najviše vremena odvajaju na "papirologiju" nakon pronalaska prekršitelja komunalnog reda, a umjesto u uredu, priznaju da bi im bilo draže sve to vrijeme provesti na terenu. Zato se vesele pojačanju od još pet novih kolega, ali naše laičko oko sa sigurnošću može primijetiti kako ni to neće biti dovoljno.

– Ukupno imamo 19 terenaca i dva uredska redara. Mislim da smo spremni za dva komunalca za svaki kotar, jer u ovom trenutku jedan na sebe preuzima više kvartova – objašnjava Esma Kalemba.

– Nas 15 je primljeno u listopadu prošle godine, a prije toga je radilo samo njih četvero, s tim da nas treba biti minimalno 30 – dodaje 45-godišnji Nikša. Nismo još ni krenuli u obilazak grada, već je Đana Ribarević, obližnja stanarka i voditeljica "St Tattooa", s vrata njihova ureda na Rivi pozvala redare da je otprate u obližnji prolaz.

– Oko sedam i pol do osam sati ujutro na ovom mjestu se ostavljaju plastične vreće sa staklenim bocama iz restorana "Adriana". Neke se razbiju pa se iz njih cijedi tekućina, a nakon što ih odnesu karetom, ostane prljavština od koje se lijepi pod. Ludim svako tri dana jer ovdje živim i radim. Umjesto da iz svojih prostorija boce bacaju direktno u karet, oni uporno smeće ostavljaju na prolazu – opisala je Đana problem, a vlasnik restorana "Adriana", kako su nam pojasnili redari, dobit će upozorenje zbog takvog ponašanja. U slučaju da se prekršaj ponovi, idući put mu slijedi kazna.

Budući da smo se već "bacili" na posao, valjalo je u istom ritmu nastaviti s obilaskom grada. Nije trebalo dugo da ugledamo prekršitelja koji je izložio torbe na ulaznim vratima trgovine.

– Ovdje je riječ o zloupotrebi javne površine. Mandatna kazna mu je 1500 kuna, a ona vrijedi u slučaju da je plati u iduća tri dana. Nakon toga slijedi kazna od 3000 kuna i pokretanje prekršajnog postupka – ističu komunalci te ovim putem upozoravaju da će se, ako vlasnik trgovine ponovi prekršaj, kazna povećati te će iznositi i do 12.000 kuna. Dok to izgovaraju, njihovu šeficu Esmu na mobitel zove Ante Perković, poslovođa "Čistoće" za centar grada. Prijavio je da ugostitelji u prolazu za Prokurative ostavljaju smeće pokraj praznih kanti.

– Idemo onda tamo – kaže 38-godišnji Jurica i putem govori kako najmanje problema imaju s ugostiteljima.

– Što se tiče zauzimanja površine, najčešće takve odredbe krše ulični prodavači i to u pravilu stranci. Stave djecu da to rade pa je cijela situacija malo neugodna – pojašnjava naš sugovornik.

Kolega Nikša osvrnuo se na problem sa psima i njihovim puštanjem na javne površine bez nadzora.

– Osim sprječavanja uzurpacije ili oštećivanja javne površine, provjeravamo i jesu li psi mikročipirani, tako da smo do sada kontrolirali oko 400 pasa, a možda svega dva nisu imala čip. Samo da je malo više onih koji skupljaju izmet, bilo bi idealno, a i građani više ne bi imali toliku averziju prema ljubimcima – upozorava redar, a kolega Jurica nadopunio je to najnovijom anegdotom o mladiću kojem je nestalo vrećica dok je ispred redara pokušavao skupiti "rijetki" izmet svog ljubimca.

– Šta da mu mi kažemo kad vidimo da se trudi? Momak je nakon toga otišao po maramice i pokupio to za sobom. Morate znati da Marmontovom dnevno prođe nekoliko stotina pasa i da samo jedan obavi nuždu nasred ulice odmah se stvori pogrešan dojam – pojašnjava 38-godišnji redar. Dok razgovaramo o životinjskom izmetu, pokraj peškarije na dva mjesta vidimo kartonske kutije i smeće koje ljudska vrsta ostavlja uz kante.

– Nema nam druge nego kopat po smeću da pronađemo naručitelja i na taj način saznamo tko je ostavio smeće. Vidite, ova kutija desno je od "Kokola", onog štanda za sokove koji se nalazi na Voćnom trgu. Njih smo već prijavili jer izlaze van gabarita, a sad i smeće ostavljaju na ulici – dok redar to izgovara, ovom ugostiteljskom objektu zapisuje novi prekršaj.

Nakon što smo fotografirali smeće i pronašli barem dio odgovornih za taj problem, ponovo krećemo prema Prokurativama, ali nas je putem zaustavila još pokoja posljedica ljudskog nemara i nepoštovanja. Prvi je ponovno smeće nepoznatih ugostitelja, drugi je lokva nasred kamene ulice koja se stvara zbog kapanja klima-uređaja, čijeg vlasnika treba otkriti u zgradi u kojoj su sve redom apartmani. Svega pet metara dalje stižemo do složenog štekata restorana "Noštromo", koji je u noćnim satima na ribarnici, ali je preko dana naguran uz šetnicu.

– Oni nemaju odobrenje Grada za ovo i ovakvo ponašanje je nedopustivo. Sada mu ide zapisnik i ponuda da plati mandatnu kaznu – objašnjavaju nam komunalaci. Nakon što smo konačno prešli Marmontovu ulicu i tek što smo prošli kroz prvi volat prema Prokurativama, sa svih strana su nas okružili jelovnici restorana "Big Macho", koji su postavljeni na prolazu.

– Nekoliko puta smo ga upozoravali. Ako će nešto takvo staviti, može jedino unutar štekata, a ne na prolazu – pojašnjavaju nam naši "vodiči" dok upiru prstom na menije. Valja napomenuti kako još uvijek nismo došli do prijavljenog otpada ostavljenog pokraj kanti, jer nas je putem omelo toliko prekršitelja koje je trebalo zabilježiti, da smo gotovo zaboravili gdje uopće idemo. No, kada smo preko Prokurativa ugledali sugrađanina koji nosi crnu vreću prema kantama, podsjetio nas je na otpad koji nas čeka neko vrijeme. Vreću je ostavio pokraj kanta, no naletjeli smo baš u tom trenutku, pa smo ga uhvatili na djelu.

– Nisam zna da je kažnjivo smeće ostavit kraj kante – kazao je redarima koji su ga upozorili i natjerali da crnu vreću baci u praznu kantu, a nakon toga ga legitimirali i upozorili. Sve nabrojene prekršaje smo zabilježili malo manje od sat vremena, a nakon terena uslijedio je dosadni dio posla, popunjavanje zapisnika, a to je potrajalo troduplo više od obilaska uže gradske jezgre. Tom se dijelu njihova radnog dana nismo imali želju pridružiti.

Osim smeća, ilegalnih reklama, štekata koji odstupaju izvan gabarita, od proljeća se intenzivno uvodi red kažnjavajući neregistrirane karete te one koji dostavljaju izvan radnog vremena.

– Koliko smo upoznati, od tada je Grad izdao 23 dozvole, a krenuli smo tako da nitko nije imao odobrenje za obavljanje tog posla. Neki čak nisu niti zahtjev podnijeli. No, ni sada se ne pridržavaju radnog vremena – doznajemo od redara, koji dodaju kako probleme stvaraju i – rikše.

– Grad im je osigurao pet mjesta kod zgrade Gospodarske komore za koja moraju imati odobrenje. Iako imaju odobrenja, sada su opet na Rivi uz opravdanje da su im parkirna mjesta tu blizu. O tome sam obavijestila prometne redare, a i komunalni ih također kažnjavaju – dodaje Esma Kalemba, koja nam je priznala da je jako nezadovoljna malim brojem uklonjenih grafita na pročeljima zgrada.

– Bio nam je cilj da makar zidove uz glavne ulice očistimo. Recimo, cijela Gundulićeva je išarana. HEP je sredio svoj objekt, ali jednostavno nismo stigli ostalo napraviti. Kada prođe ljeto, posebno ćemo se tome posvetiti – najavljuje Kalemba te naglašava da nadležnost komunalaca zaduženih za kotar Grad prestaje upravo nakon Gundulićeve ulice. Da smo nastavili obilaziti grad tako kako smo to radili, vjerojatno bi do spomenute ulice stigli tek kasnije poslijepodne.

Svjesni su naši komunalci da su u javnosti omraženi i da ih se vrlo često proziva za nerad, ali kada se uz takav komentar priloži fotografija konkretnog problema, kažu da na takve kritike gledaju kao na pomoć.

– Nije nam svaki komentar drag, ali nam je koristan. Nama društvene mreže ukazuju na sve ono što nismo vidjeli – kratko su prokomentirali. Pojedini aktivisti su im posebno zamjerili što intenzivno ne uklanjaju ilegalne reklame, na što oni priznaju da ih čeka jako puno posla, ali ističu i onaj dio koji je odrađen.

– Što se tiče sendvič-reklama, neke imaju odobrenje Grada, a sve ostale redari kažnjavaju. Evo, vidite iza sebe ovu trafiku, na našu inicijativu su promijenili tendu u bež boju i uklonili veliku reklamu – navodi Kalemba.