Jutro nakon požara u ugostiteljskom objektu u konobi "Pjaca" na Pjaci, još je tinjalo unutar izgorjelih objekata, pa ni policija nije mogla odmah obaviti očevid dok vatrogasci ne provjere i ugase svako izdimljavanje.

Brojni Splićani pohrlili vidjeti zgarište, na mjestu događaja nalazi se i velik broj policajaca i vatrogasaca

Vatrogasce je više puta pohvalio i gradonačelnik Andro Krstulović Opara koji je i sam došao vidjeti posljedice požara.

Prizemlje u kojem je bila konoba "Pjaca" u potpunosti je izgorjelo, a ogromna šteta nastala je i u caffe baru-pivnici "Plac" tik, do konobe, kao i u Palace Suites Heritage Hotelu koji se nalazi na katu iznad konobe. Uz crnu fasadu i izgorjeli inventar, podsjetnik na požar je i osam plinskih boca koje su očito bile u prostoru u kojem je nastala vatra.

- Pohvalio bih vatrogasce na pravodobnoj reakciji, a kritizirao službe koje izdaju minimalne tehničke uvjete jer, kako je moguće da svaka buža može zadovoljiti te uvjete i postati restoran?! Kako netko može imati osam plinskih boca u tako malom prostoru?! Evo, zbog pohlepe sve nam se počinje razbijati o glavu. Upozorio bih i na dostupnost interventnih službi unutar stare gradske jezgre. Predložit ću zajamčene koridore za javne površine za prolaz hitnim službama, iako će se neki ugostitelji buniti jer će tako morati smanjiti štekat. Srećom, nije bilo ozlijeđenih u požaru, no ovo nam je opomena da se komunalni red treba poštovati - kazao je Opara novinarima.

Ante Šerić, vlasnik caffe bara-pivnice "Plac" koji se nalazi u neposrednoj blizini konobe "Pjaca", koji je također pretrpio veliku materijalnu štetu.

- Među ljudima se pročulo da je neka bomba, a kako je Pjaca bila puna ko šipak, nastala je panika. Ljudi su trčali i s Peristila i s Voćnog trga. Zapalila se tenda, instalacije, vatra se širila, no srećom nitko nije ozlijeđen. Šteta je ogromna, ne samo meni, nego i ostalima okolo. Izgorjeli su kabeli, propale su namirnice, inventar je razbijen... Sreća da su dvije osobe s invaliditetom iz hotela poviše na prvom katu izašle na vrijeme. Ostali gosti su već bili izašli, a šteta na hotelu jako velika - kazuje nam Šerić.

Palace Suites Heritage Hotel mjesecima je unaprijed bio rezerviran. U trenutku izbijanja požara, svi gosti su izašli na vrijeme iz soba, a među njima i dvoje osoba s invaliditetom, što nam je potvrdio i recepcioner Filip koji se s kolegicom nakon vatrogasne intervencije, uputio u sobe hotela kako bi gostima uzeo prtljagu i osobne stvari.

- Hotel je bio pun, svih 14 soba je bilo zauzeto, odnosno 28 ljudi je boravilo ovih dana u njemu. Srećom, svi su izašli vani na vrijeme, a kolegica i ja smo im odmah našli alternativne smještaje po drugim hotelima. Velika je šteta na hotelu, ali srećom nema ozlijeđenih. Nama je pao sustav, nema ni struje, ni vode, a puno rezervacija je sad propalo. Veliki je gubitak, no najvažnije da su svi dobro - kazuje nam Filip.

Policija: Potrebna su dodatna vještačenja

Danas je obavljen očevid u ugostiteljskom objektu na Narodnom trgu u Splitu, kojom prilikom je utvrđeno da je uslijed istjecanja plina došlo do eksplozije, a zatim i požara, međutim potrebno je provesti dodatna vještačenja kako bi se utvrdio uzrok zbog kojeg je došlo do takve situacije, odnosno istjecanja plina, a posljedično i do eksplozije i požara. Nastala je velika materijalna šteta, čiji točan iznos će biti poznat naknadno, kažu u PU splitsko-dalmatinskoj.

