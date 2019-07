Dok se u srcu turističke sezone naveliko govori o planovima za povećanje protočnosti u gradskoj luci, a koji uključuju izmještanje kamionskog prometa na Stinice, prebacivanje putničkog terminala na mjesto zgrade nekadašnjeg "Jadran ribolova" na lukobranu, "oslobađanje" svih 10 tisuća kvadrata Gata sv. Duje seljenjem Carine na vanjske vezove, obnovu nekadašnje zgrade "Dalmacijavina" koja je pod upravom Lučke uprave..., ostaje neriješena sudbina zalogajnice "Bodul" smještene u srcu našeg porta.

Jer nije to bilo kakva zalogajnica, već ona koja je 40 godina radila na središnjem pristanišnom platou gdje vozila čekaju na ukrcaj u trajekte, između sadašnjeg putničkog terminala i nekadašnje zgrade "Dalmacijavina". Tamo ju je izgradilo nekadašnje poduzeće "Union Dalmacija", prednik "Laurusa".

Ključ u bravu

S obzirom na lokaciju jasno je da se radi o pomorskom i lučkom dobru. No, to nije spriječilo tadašnji Hrvatski fond za privatizaciju da, temeljem Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, preko javnog natječaja u privatizaciji "Laurus-Emone" (tvrtke kćeri "Laurusa") "Bodulu" nađe novog vlasnika. Tako je država 1994. godine zalogajnicu prodala Mirku Galiću koji ju je kupio i platio, upisao se kao njezin vlasnik i tamo poslovao 20 godina. Sve dok ga država prije nekoliko godina nije ispisala iz zemljišnih knjiga jer se sjetila da je to pomorsko dobro na kojem – nema vlasništva. On je nakon toga stavio ključ u bravu.

Naša država kao da ne osjeća nikakvu odgovornost za svoje neodgovorne postupke iz prošlosti, već je umjesto toga došla na ideju kako je Galić taj koji mora platiti rušenje objekta, kojem nije bio investitor, koji nikada nije širio niti nadograđivao, te kojem više nije ni vlasnik. Naime, država je tražila da taj ugostiteljski objekt Galić sruši o vlastitu trošku! Građevinska inspekcija je dva puta donosila rješenje o rušenju, navodeći da se radi o ilegalnom objektu, no oba puta je ta rješenja ukinuo Upravni sud.

Izmakla dobit

Inspekcija bi mogla donijeti rješenje da je Republika Hrvatska ta koja mora srušiti taj nelegalni objekt na pomorskom dobru. No, onda bi bilo pošteno da se izvan snage stavi kupoprodajni ugovor kojim je ta ista država Galiću prodala tu nekretninu, te da mu vrati uplaćeni kupoprodajni iznos. Njegovi odvjetnici su spominjali da bi tražili i izgubljenu dobit koju je Galić realno mogao ostvarivati poslovanjem zalogajnice koju je zatvorio, kažu, zbog pravne nesigurnosti kad je nad njome izgubio vlasništvo.

I kako sada riješiti problem "Bodula" koji napušten čeka rasplet svoje sudbine, a to čeka i Lučka uprava Split, koja planira na tom mjestu javne zahode te šentade i nadstrešnicu ispod koje će se putnici moći skloniti od sunca dok čekaju na ukrcaj.

– Prema svim planovima za razvoj luke, "Bodul" bi se trebao ukloniti. Mirko Galić prije četiri godine zbog pravne nesigurnosti prekinuo je s obavljanjem djelatnosti – kaže odvjetnik Željko Ostoja koji zastupa Galića, te ističe:

– Tražimo regulaciju odnosa s državom na način ili da mu ponudi zamjenski prostor ili da mu isplati naknadu s obzirom na to da se radi o objektu koji mu je država prodala u procesu privatizacije, koji je procijenjen u temeljnom kapitalu "Laurus-Emone" i koji je kao takav, preko natječaja Hrvatskog fonda za privatizaciju, prodan u paketu s ostalim ugostiteljskim objektima u luci – prostorom u putničkom terminalu gdje je "Imperium", caffe barom "Adria" pokraj Carine i restoranom na autobusnom kolodvoru, te je državi uredno plaćen.

– Pristajemo na bilo kojeg sudskog vještaka koji će napraviti realnu procjenu vrijednosti tog objekta u luci – naglašava odvjetnik Ostoja.