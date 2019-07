Banovina zapošljava gotovo 460 ljudi, a uz sve to imaju i dvadesetak honoraraca!? Neki 'Oparini umirovljenici' imaju viša primanja od njega

Nedavno smo pisali o tomu kako se u Banovini, unatoč "vojsci" od sadašnjih 458 zaposlenih, ne rješavaju čak ni onih koji su stekli pravo na mirovinu.

Doznali smo, naime, kako je u gradskom Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, kao akvizicija bez koje se očito ne može, nakon odlaska u penziju zadržana tajnica, uz ugovor o djelu i pripadajući mjesečni honorar od čak 5200 kuna, što je, ne bi nas čudilo, znatno više od iznosa mirovine koju je ostvarila. Gospođa je, kako nam je objašnjeno u splitskoj gradskoj upravi, trenutačno angažirana na pisanju prekršajnih kazni za vožnju "Prometovim" autobusom bez putne karte.

Dotična nije, međutim, i jedina koja je u lokalnoj administraciji zadržana "u pogonu" nakon umirovljenja. Na ugovor o djelu trenutačno je angažirano 19 djelatnika, od kojih je njih četvero u mirovini. Na ovaj je način radno mjesto zadržala i pravnica u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša (identitet poznat redakciji), u kojem je radila više od 40 godina. U Banovini napominju kako se radi o vrhunskoj pravnici koja tijekom posljednje tri godine, uz zasluženu mirovinu, prima i izdašan honorar.

– Na temelju rješenja o zadržavanju na radu službenika, gospođa je nakon odlaska u mirovinu ostala raditi u Gradu dvije godine, odnosno do prosinca 2018. godine. Potom je, kao vrhunska pravnica, preko ugovora o djelu ostala angažirana na dovršenju poslova na projektu koordinacije i realizacije Vladinih odluka iz područja prostornog planiranja, i to od 4. svibnja 2018. godine – odgovorili su nam iz splitske gradske uprave.

Premda smo službenim putem zatražili i podatke o najkraćem i najduljem trajanju ugovora o djelu sklopljenih posljednjih godina u Banovini, uskratili su nam ovu informaciju. Na takav su način, podsjetimo, angažirani i savjetnici gradonačelnika Andre Krstulovića Opare: Ivica Grubišić Gire, zadužen za sektor komunale, Krešimir Budiša, savjetnik za EU-ove fondove i razvoj, te Tomislav Gojo, angažiran za "resor" društvenih djelatnosti.

Grubišiću, bivšem dugogodišnjem čelniku Gradskog kotara Sirobuja, lani je naknada za suradnju s poteštatom povećana s 10.000 na 12.500 kuna, navodno zbog povećanog obujma posla. S takvim honorarom Grubišić je trenutačno bolje plaćen od pročelnika gradskih odjela, čija se mjesečna primanja kreću od 11.000 do 12.000 kuna, ovisno o stažu i stručnoj spremi.

Budući da je u mirovini i dobiva spomenutu naknadu, ukupna su mu primanja, na koncu, izdašnija možda i od gradonačelnikovih. Druga dvojica savjetnika su, pak, zaposlena na drugim radnim mjestima, pa primaju polovinu naknade određene za savjetovanje. Kako pored svojih redovnih poslova nađu vremena i za savjetovanje poteštata Krstulovića Opare, posebna je priča.

Premda u Banovini pozitivnim smatraju to što je aktualni gradonačelnik ukinuo praksu stalnog zapošljavanja savjetnika u lokalnoj upravi (premda se to nije pokazalo točnim u slučaju bivšeg savjetnika za financije Dragana Brtana, koji je naknadno postao pročelnik), pitanje je koliko je i to racionalno. Ako nema potrebe za realizacijom radnog odnosa, usluge savjetovanja ne moraju se onda ni koristiti kontinuirano, nego povremeno, što bi bilo znatno povoljnije za gradski budžet.