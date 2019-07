Sjednica splitskog Gradskog vijeća opet završila prekidom: SDP, Pametno i Most napustili vijećnicu i srušili kvorum

U Banovini je na red došla točka “Informacija o učinjenom po zaključku Gradskoga vijeća u povodu tematske rasprave o suzbijanju potkornjaka u Park šumi Marjan” održane 16. travnja ove godine.

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara, osim što je ponovio svoje obveze, na samom početku je kazao da predstavnik Javne ustanove unatoč pozivima nije došao.

U svom izvješću, Nenad Ružić, predsjednik Radne skupine za Marjan je rekao da su radovi u prvoj fazi gotovi i sve se posjeklo što se imalo posjeći. Dodao je da sada slijedi monitoring koji se mora kvalitetno uspostaviti.

- Tvrtka “Matima” je uspostavila 90 linija žičare kako bi se došlo do svakog dijela brda, posječeno je 12.790 kubika, odnosno 38.000 zaraženih stabala koji su morali biti uklonjeni. Sudjelovale su i naše gradske tvrtke u tome koje želim ovim putem pohvaliti .

Sada je u tijeku uspostava šumskog reda koji se mora uspostaviti kroz 10 dana, te čišćenje puteva- kazao je Ruščić. Nakon njega je pročelnik za financije Dragan Brtan iznio brojke koje su uvrštene u sastavni dio proračuna za 2019. godinu.

- Potpisana su dva ugovora, prvi je vrijedio 2.4 milijuna kuna s PDV-om, drugi 5.2 milijuna kuna s PDV-om, dok je gradski proračun uprihodio 2,4 milijuna kuna od prodaje drvne mase - kazao je Brtan.

Alma Peroš, pročelnica Službe za unutarnju reviziju kratko je rekla da je do danas nije dobila dokumentaciju od Javne ustanove koju je zatražila kako bi izvršila reviziju rada. Dodala je da joj je djelatnica JU usmeno kazala da ne može dati dokumentaciju dok je ravnatelj ne potpiše.

Tijekom rasprave SDP-ov vijećnik Goran Kotur se požalio kako bi volio da je rečeno što je posječeno, a da nije trebalo posjeći te upitao sve odgovorne je li se radilo po pravilima struke.

Poznato je da je metoda sa žičarama napravila još i dodatnu štetu. Nitko se u izvješću nije referirao i na pogrešno postavljene feromonske klopke, kao i na kubikažu i jesu li to optimalne brojke? One informacije koje ima javnost drastično odudara od onoga što smo danas ovdje čuli - rekao je Kotur te naglasio dovoljno teških riječi da bi se opisala ova situacija.

Na njegovo sudjelovanje u raspravi Ljubica Vrdoljak, HDZ-ova vijećnica je replicirala kazavši da je Kotur dokaz da se i nešto kao što je Marjan može politizirati.

U raspravu se uključio i Mostov vijećnik Ante Čikotić je kazao da nije istina da su uklonjena sva stabla te naglasio jedno na Prvoj vodi koje je sigurno zaraženo.

Proračunom je 2019. predviđeno 2 milijuna kuna, a tvrtki “Maitima” je isplaćeno znatno više, premda gradonačelnik ne može samostalno odlučiti o isplati od preko milijun kuna. Izvjesno je da je Grad Split izvođačima isplatio pet milijuna kuna, a to je inače trebala biti obveza “Hrvatskih šuma”.

U ugovoru se nigdje nisu spominjala zaražena stabla već drvna masa, što znači da je Marjan poslužio za eksploataciju drvne mase. Koliko je do sada isplaćeno sredstava izvođaču radova? Tko je odlučio da će ići vučnica koja oštećuje vegetaciju, ako u natječaju jasno piše žičara? - upitao je Čikotić te pročitao izvješće Ministarstva zaštite okoliša koje je, prema njegovim riječima gradonačelniku poslano 11. ožujka, tražeći odgovornu osobu budući da je pustošenje šume kazneno djelo.

HDZ-ov vijećnik Ante Jukić mu je replicirao i dodao da se na prvim koridorima koji su probijeni već bilježi oporavak vegetacija.

Vama nije problem što ministarstvo u dopisu kaže da je pustošenje šume kazneno djelo i što gradonačelnik dijeli milijune kuna. Ovdje imamo situaciju da se nije poštivao zakon i da se odluke donose bez nadležnih tijela. Mi ćemo ostati zapamćeni po tome da je za vrijeme našeg i vašeg mandata gradonačelniče, Marjan opustošen, a mi svi šutimo i to prolazi mimo nas. Nećemo više šutjeti, tražimo jasne odgovore inače ćemo biti sudionici - zaključio je Čikotić.

Posebno detaljno je obrazložio svoja pitanja Nenad Uvodić iz stranke Pametno, no kao i mnogu drugi u nastavku sjednice, izrazio je neslaganje s Igorom Stanišićem, predsjednikom Gradskog vijeća koji je dozvolilo da je ova točka došla na dnevni red bez materijala.

Navodno je 13.000 kubika uklonjeno, ali nemam nikakvog materijala i dokaza za to. U službenom glasniku je točno definirano da se s tvrtkom sklapa ugovor za prvih 5.000 kubika, nakon toga se definira da ponovo s istom tvrtkom imamo novih 10.000 kubika. Kolika je količina drvne mase koju imamo na Marjanu? - upitao je Uvodić te nastavio.

U Programu gospodarenja kojeg je izradio šumarski fakultet stoji da alepskog bora ima oko 19.700 kubika, a onda je prema iznesenim podacima posječeno je 76%? Tko je odredio da će se od četiri stabla, ukloniti tri. Rečeno je da će se ukloniti 30 posto. Prema kojim spoznajama je zaključeno da onda treba ukloniti više od tri četvrtine Marjana? - zaključio je vijećnik Pametnog.

Sani Mardešić je potvrdio da je vizualno sve onako kako kolege navode jer je šetao Marjanom. Izrazio je sumnju da sva zaražena stabla nisu uklonjena.

- Teren, suhozidi i staze su uništeni, to sam vidio kao obični šetač. Podaci ne odgovaraju stanju na terenu, to je veliki kupus i puno je toga nejasno. Njegov kolega Jakov Prkić posebno je bio inspiriran ovom točkom jer je sa sobom donio narančasti sprej, kojim se doznačavaju stabla

- Nemamo pisani trag o ničemu. Sanacija počela 27. veljače, pa je trebala biti gotova 1.travnja, pa 1. svibnja, pa je došla vojska, pa je došao evo srpanj. Skupite ukućane oko ognjišta pa im tako pričajte priče! Nama dajte neki papir. Ovo je zbilja sramota. Ako je elementarna nepogoda, onda se treba tamo raditi i po noći pod reflektorima. Da sam gradonačelnik, na Marjan sam bih preselio ured i svaki dan bih slao izviješća što je napravljeno - ogorčen je bio Prkić.

U jednom se trenutku okrenuo prema Mirku Ruščiću, predsjedniku Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan i počeo tresti sprej te ga je pitao je li istina da je viđen u popodnevnim satima na Marjanu s još dvije osobe sa sprejem i doznačavao stabla, na što mu je ovaj odgovorio da su to sve laži i podmetanja.

Kotur se složio s njim kako se dokumentacija o Marjanu ciljano ne dostavlja.

- Mi smo zadnje šlape, ne znam kako to niste vidjeli, gospodine Kotur. Mi smo zadnje štrace i škovace. I ja ću amandmane onda davat usmeno, vikat ću svaku sjednicu! Sram vas bilo! - vikao je Prkić.

Mirko Ruščić je na optužbe da se posjeklo preko 75 posto šume kazao da je uklonjeno 30 posto stabala, ali nije siguran koliko je trenutno stabala na Marjanu.

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara je kazao da zahvaljuje svim vijećnicima, a one koji ga optužuju njima ne zahvaljuju jer ulaze u segnut kaznenog postupka.

- Rasprava je bila puna insinuacija, sumnji, pretpostavki...Izvolite napisati i obavijestiti o tome tijela koja se time bave da to istraže. Nadam se da neću morati posegnuti za institutom za lažno prijavljivanje. Moji prethodnici zadnjih 40 godina su odlagali rješenje Marjana, kao i Karepovca. Ne mogu se oteti dojmu i histeriji koja je tada stvarana, Karepovac smo riješili odlučnošću, a tako ćemo i Marjan.

U ovoj bitci možemo pobijediti. Javna ustanova mora pratiti postupak koji mi radimo, nadam se da ćemo oko revizije koja je u postupku, do kraja godine imati suglasje. Odvojite insinuacije od lažnih prijava i napišite to - kazao je gradonačelnik. No, Most i Pametno su na te riječi žustro reagirali kazavši da Krstulović Opara bio dužan napisati iznesene podatke te je SDP.

Goran Kotur je nakon pauze za ručak, ali i pauze koju je prije toga u ime kluba SDP-a zatražio, kazao da Pleše nije odgovorio na niti jedno od njegovih pitanja.

Kada netko ignorira pitanja izravno postavljena nadzoru ne znam o čemu mi uopće možemo razgovarat - kazao je nakon čega su se SDP-ovi vijećnici ustali i time zajedno s Pametnim i Mostovim vijećnicima srušili kvorum te je Igor Stanišić, predsjednik Gradskog vijeća prekinuo sjednicu na deset minuta

Nakon 15 minuta pauze prekinuta je sjednica zbog nepostojanja kvoruma, pa je Stanišić najavio kako će u ponedjeljak biti informacija kada će se nastaviti sjednica, što znači da će i tematska sjednica o Marjanu zakazana za 25. srpnja biti pomaknuta za drugi datum.