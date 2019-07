Mladi turisti iz svih krajeva svijeta "okupirali" su Split kako bi uživali u njegovim ljepotama i njegovom kulturno-umjetničkom programu.

U četvrtak navečer, sanitetska kola Hitne pomoći iz Splita imala pune ruke posla i pomagale mladim turistima koji su se valjali, spavali, povraćali, mokrili..., po Zapadnoj obali i okolnim travnatim površinama.

Na jednoj od slika koju nam je poslao Splićanin, koji nam je u daljnjem tekstu i sugovornik vidi se nekoliko mladih djevojaka koje sklupčane spavaju, odmaraju u prolazu između nekadašnjeg hotela Ambasador i kontejnera gradske "Čistoće". Valjda nisu u Splitu mogle pronači bolji smještaj, pa su malo odanile u ladovini kontejnera.

- Ma to je sramota. Cijelo popodne i večer u četvrtak gomile likova pod tko zna kakvim stimulansima bauljali su Zapadnom obalom. Hitna pomoć je stalno điravala i kontrolirala treba li pomoć nekome od ovih partijanera. Jadna nam majka kakve mi to turiste ovdje primamo. Pa nije ovako ni na Zrču. I siguran sam da nije u pitanju alkohol, ovi su na nekim drogama. Cure uokolo šetaju polugole, u tangama, grudnjacima, donjim gaćicama..., muškarci skaču u more. Prava sodoma i gomora. Spavaju na ovim travnatim površina, legnu u cviće, povraćaju, pišaju, ma grozno, kazuje nam naš 35-godišnji sugovornik.

No, našem je sugovoniku posebice upao u oči jedan događaj, sa revnim prometnim redarom.

- Jedan je čovjek stao automobilom na BUS stanicu ovdje na zapadnoj obali i izišao iz auta, kako bi vidio treba li pomoć curi koja je gotovo pa mrtva, "ka mrtvo tilo", što bi rekli mi u Dalmaciji, ležala na toj stanici. Nakon jedne minute je došla Hitna pomoć i krenula joj pomoći. A, dok je naš junak gledao je li treba pomoći turistkinji koja nije znala za sebe, prometni mu je redar uredno ostavio kaznu, za nepropisno parkiranje. Eto, ideš bit pošten, pomoć, a onda te "posere" prometni redar, kazuje naš sugovornik.