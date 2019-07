Znate li gdje se u Splitu nalazi fontana Brko? Grad zaboravlja na svoje česme, a po toplinskom udaru prijeko su potrebne, evo što sve 'nude' one u europskim metropolama

Ekstremne temperature proteklog su mjeseca zavladale Europom. U Francuskoj je zabilježen novi rekord od čak 45,9 Celzijevih stupnjeva na jugu države, a s temperaturama iznad četrdeset borili su se i Španjolci. Na Wikipediji je već otvorena stranica "Europski toplinski val 2019.", a primjetno je da su neke zemlje ove neuobičajeno visoke temperature dočekale spremnije od drugih.

Dok su se, recimo, u splitskoj gradskoj jezgri tražila strateška mjesta za postavljanje crno-žutih bankomata, sada već simbola grada pod Marjanom, u Beču su otvarane javne česme s besplatnom pitkom vodom za građane i turiste. Krajem lipnja, neposredno prije početka spomenutog toplinskog vala, austrijska prijestolnica dobila je tako okruglu, tisućitu česmu, a riječ je samo o jednom od poteza kojima se ova zemlja bori protiv klimatskih promjena te nastoji ublažiti njihove posljedice na život građana, ponosno su javili iz inozemnog ureda Grada Beča.

- Grad Beč provodi i niz drugih mjera kako bi se ljetne vrućine lakše podnijele - ozelenjivanje fasada, sadnja drveća i proširenje zelenih površina – stoji u priopćenju. Jedna od takvih mjera je i projekt obiteljske sadnje drveća, u kojoj sudjeluju i oni najmlađi, a koji se provodi se još od 1984. godine. Kada su same česme u pitanju, one su postavljene strateški – na tržnicama, u parkovima, pa čak i na stanicama javnog prijevoza. Neke su od njih mobilne pa se mogu jednostavno premještati u dijelove grada gdje su u tom trenutku najpotrebnije, a mi smo odlučili provjeriti gdje se naš Split nalazi u usporedbi s Bečom. Kao što i sami možemo vidjeti na razglednicama grada, odnosno fotografijama koje se dijele i u grupama na društvenim mrežama, zelenila je danas sve manje, a što se česmi tiče, krenimo s povijesnim dijelom.

- Javne česme su u Splitu bile otvarane krajem 19. stoljeća – objašnjava nam Marijan Čipčić iz Muzeja grada Splita.

- Ove godine je obilježeno točno 140 godina obnove Dioklecijanova vodovoda. Godine 1879. dovršena je njegova obnova i nakon toga nije voda odmah išla u kuće nego se otvaraju javne česme. Primjerice, u početku ih je planirano nekih dvadesetak. Prva je postavljena za vrijeme Bajamontija, 1880. godine, kod današnjeg HNK, a onda su išle i dalje - od Velog Varoša, Lučca, sv. Duha na Pisturi... Kruna cijelog tog poduhvata je bila Monumentalna fontana (Bajamontijava fontana op.a.). Bajamonti je ovaj proces započeo, ali vrlo brzo nakon toga on više nije bio načelnik, od 1880. do 1882. godine Splitom su upravljali komesari, a onda je na čelo grada došao prvi narodnjak, načelnik Duje Rendić-Miočević. Od tada idu hrvatske uprave, hrvatski načelnici npr. Gajo Bulat, Ivan Manger, Petar Katalinić itd. Načelnik Vinko Milić se posebno istaknuo na uređivanju javnih česmi. Recimo, 1900. je napravljena nova česma na Dobrome, druga česma na Pisturi, 1903. godine otvorena je jedna na Šperunu i prema Strossmayerovoj obali. Godine 1930. u gradu je bila trideset i jedna fontana. U usporedbi s europskom metropolom Bečom to je, dakako, jako malo, ali Split je tada imao nekih dvadeset tisuća stanovnika – objašnjava nam Marijan Čipčić iz Muzeja grada Splita.

Budući da Split danas ipak broji znatno više stanovnika, zanimalo nas je koliko je ovih česmi i danas aktivno, tj. gdje se u centru grada naši stanovnici, ali i brojni turisti mogu osvježiti vodom koju je još u davnom 10. stoljeću bizantski car Konstantin Porfirogenet nazvao "najboljom vodom u cijelom Carstvu".

- Okvirno, prema nekoj vlastitoj procjeni, mogu reći da je danas od starih fontana aktivno petnaestak fontana. Aktivna je na ona u Strossmayerovom parku (Đardin), radi ova na Lučcu kraj Gimnazije Marka Marulića… Činjenica jest da je dosta njih izišlo iz upotrebe. Neke od njih je uzeo zub vremena i jednostavno su dotrajale, a u neke se čak i baca smeće - ističe Čipčić.

Jedan od primjera fontane koju je zasjenio štekat jest ona pokraj autobusnog kolodvora, izgrađena još 1906. godine, a među stanovnicima poznata kao fontana Brko. Turist je ne može ni vidjeti, osim ako prije dolaska u naš grad u Google ne upiše "fontane koje vrijedi vidjeti".

- Fontane mogu i trebaju biti turističke atrakcije, ali korisne turističke atrakcije, posebno u ove sparne ljetne dane kada na njima možemo potražiti toliko potrebno osvježenje. Osim samog mjesta za osvježenje, fontane su nekad imale i društveni karakter. Bilo je to mjesto druženja, klapskih pisama, flertovanja… Monumentalna fontana je bila najveća atrakcija tada, bila je na velikom broju razglednica između dva svjetska rata. Možda i nisu baš sve fontane izuzetna umjetnička ostvarenja, ali svakako zaslužuju da se o njima adekvatno skrbimo, kao i za svu ostalu kulturnu baštinu kojom obiluje naš grad – kaže nam Čipčić.

Dok je dio splitskih fontana danas zapušten, u Beču su otišli nekoliko koraka dalje. Naime, neke od njihovih novih česmi pritiskom na dugme raspršuju vodenu maglicu koja isparava i upija toplinu iz okoliša, čime se snižava temperatura zraka. Kako javljaju iz inozemnog ureda Grada Beča, fontane i vodena igrališta za djecu koja se nalaze u više gradskih četvrti također pridonose snižavanju temperature zraka i osiguravaju ugodnu mikroklimu, ali neki bi sada mogli kazati – imamo mi more, ne treba nam to!