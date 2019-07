Jak pljusak sručio se večeras oko 23 sata na Split i okolicu, a u nešto manje od sat vremena palo je oko 10 litara kiše po četvornom metru.

Također, u tih sat vremena temperatura je pala za oko pet stupnjeva, pokazuju podaci na web stranici Pljusak.com.

Brojne šahte su se začepile, a ulicama su tekle "rijeke" kiše.

Velike količine vode na cestama stvorile su i popriličan nered u prometu jer su mnogi vozači zaustavili svoja vozila uz rub pločnika čekajući da prođe nevrijeme.

Još kiše, bura...

- Dar s neba. Mini jesen. Kiša, pljuskovi, grmljavina, zatim bura i izražen pad temperature... - napisao je večeras na Facebooku poznati meteorolog-amater Ivan Šolić.

Kako javlja HRT, u utorak će biti svježije nego u ponedjeljak. Uz obalu će ujutro puhati umjerena, podno Velebita i jaka bura, danju jugozapadni i zapadni vjetar. U noći na srijedu bura će ponovno jačati.

Na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije u utorak promjenljivo, poslijepodne te osobito navečer i u noći na srijedu uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Mogući su izraženiji pljuskovi uz obilnije oborine. Vjetar jugozapadni i zapadni, uz nestabilnosti lokalno pojačan. More danju malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura od 27 do 29 stupnjeva.

Na krajnjem jugu veći dio utorka bez kiše uz barem djelomice sunčano vrijeme. Prema večeri raste vjerojatnost za kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni. Poslijepodnevna temperatura oko 29 ili 30 stupnjeva.

U srijedu kiše će još biti uglavnom u gorskim krajevima i unutrašnjosti Dalmacije uz relativno svježe vrijeme. U četvrtak sunčanije i toplije, a u petak ponovno raste vjerojatnost za lokalne pljuskove.

Na Jadranu u srijedu oborine još mogu biti obilnije, osobito u Dalmaciji. Od četvrtka smirivanje vremena uz pretežno ili djelomice sunčano i ponovno toplije. U srijedu će zapuhati umjerena i jaka, na udare i olujna bura koja će u četvrtak oslabjeti i u petak okrenuti na slab jugozapadni i zapadni vjetar.

S prolaskom hladne fronte nad naše će krajeve sljedeća dva dana još pritjecati sve hladniji zrak. Zatim ponovno toplije, ali ipak ne kao prošli tjedan.