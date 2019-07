Mladi par iz Bosne i Hercegovine, oboje sezonski radnici u Splitu, noćas su iza radne smjene u jednoj splitskoj pizzeriji, otišli u ribolov na Trstenik To im je omiljeni ritual svake noći, a kako nam javlja momak iz BiH, koji ne želi da mu objavimo ime, noćas su oko 4 sata doživjeli šok kad im je štap odvuklo nešto veliko...

- Bili smo na Trsteniku, ispod onoga beach bara podno hotela Radisson, tamo kraj bova. Dubina nekih pet šest- metara i vrlo blizu same plaže kad smo ulovili nešto za što sam u početku mislio da je ugor. Potom smo ga izvukli na plažu i ustanovili da je morski pas. Imao je nekih 35 do 40 centimetara... Nije nam bilo svejedno, udrio nas je adrenalin, pa smo ga samo slikali i odmah potom vratili u more - ispričao nam je sezonac.

Ribolovom se bavi od malih nogu, ali nikada ranije, kaže, nije vidio morskoga pasa.

- Kako sam iz Bosne, pecao sam u Vrbasu pastrve, a na splitskim sam plažama znao uloviti samo koju srdelu, komarču ili neku divljač, ali nikada morskog pasa- priča nam ovaj sezonac.

Dok ne dobijemo službenu potvrdu od stručnjaka s Instituta za ribarstvo o kojoj se vrsti morskog pasa radi, napisat ćemo samo da bi u pitanju mogao biti kostelj ili pena, a oni su bezopasni.

Možda je stoga prava šteta da ga mladi kuhar nije okrenuo na gradele. Navodno su jako ukusni i nisu zaštićena vrsta.